9 вида кафе, 4 - чай, шоколадови бонбони и ядки за депутатите. НС обяви обществена поръчка за 86 051 евро без ДДС

Народното събрание обяви обществена поръчка за периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на парламента, включваща кафе, чай, сокове, газирани напитки, бонбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в Регистъра за обществени поръчки, е 86 051 евро без ДДС, предават от БТА.
За доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени 53 788 евро без ДДС, а за доставка на храни и хранителни продукти (сокове, газирани напитки, лимони, бонбони, сурови и печени ядки) – 32 263 евро без ДДС.
Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се осъществява въз основа на решение на главния секретар на Народното събрание.
Прогнозните количества за две години са 340 кг кафе на зърна, около 40 000 пакетчета от 4 г бяла захар, около 60 000 пакетчета кафява захар, над 1000 кутии бонбони, 22 кг лимони и др.
Според техническата спецификация за нуждите на служебните офиси ще бъдат доставяни различни видове кафе – кафе на зърна от 100% арабика и бленд арабика и робуста, кафе капсули, включително безкофеинови, инстантно и разтворимо кафе, капучино, както и български билкови, плодови и каркаде чайове, вносен черен и зелен чай с плодов аромат. Предвидени са още захар, кафява тръстикова захар, мед, суха сметана и прясно мляко. Изпълнителят ще трябва да предостави безвъзмездно до десет кафе машини, съвместими с предлаганите кафе капсули, за срока на договора.
Народното събрание ще закупува шоколадови бонбони в кутии от 200–250 и 400–500 грама, лимони, както и сурови и печени ядки – бадеми, лешници и кашу в различни разфасовки. Техническата спецификация предвижда още доставка на плодови сокове от портокал, ябълка, кайсия и касис, газирани безалкохолни напитки, тонизиращи напитки и газирана вода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционис
Коментиран от #11, #19
14:27 03.08.2026
2 Щаман
14:27 03.08.2026
3 1488
14:28 03.08.2026
4 2013 ще се повтори
14:29 03.08.2026
5 Шопинг
14:30 03.08.2026
6 Той
14:30 03.08.2026
7 Задължително
14:32 03.08.2026
8 а турско
14:36 03.08.2026
9 Констатация
14:48 03.08.2026
10 Боруна Лом
14:49 03.08.2026
11 За сметка
До коментар #1 от "честен ционис":на това заплатите им скочиха1000-ти.
14:54 03.08.2026
12 Коко
14:57 03.08.2026
13 ШЕФА
15:00 03.08.2026
14 в кратце
15:01 03.08.2026
15 Варна
15:04 03.08.2026
16 КОЛЬО ПАРЪМА
Коментиран от #21
15:05 03.08.2026
17 ШМАТКА
15:07 03.08.2026
18 А дамски превръзки
И ПРЕЗ ервативи за меките китки и за по време на командировки!
Коментиран от #26
15:11 03.08.2026
19 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #1 от "честен ционис":Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва, тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.
15:12 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 КУРКО
До коментар #16 от "КОЛЬО ПАРЪМА":ПОДКРЕПЯМ,НО ,ПРЕДИ ТОВА,БОНУС ОТ МЕН!
15:16 03.08.2026
22 Мюмюн
15:17 03.08.2026
23 Още
15:17 03.08.2026
24 Мюмюн
15:18 03.08.2026
25 Месар
15:20 03.08.2026
26 По нужни
До коментар #18 от "А дамски превръзки":са памперсите!
15:21 03.08.2026
27 Цвете
15:22 03.08.2026
28 Гост
Когато имат гости, ще тичат да им купуват кафета в пластмасови чашки.
Много т р о л пишат тук
Коментиран от #39
15:22 03.08.2026
29 От Варна
15:31 03.08.2026
30 ОБЕКТИВЕН
15:33 03.08.2026
31 амче и тез обществени поръчкари
щом ще пълнят гушка и обгрижват дапедатите
шоколадови бонбони и ядки вървят с отлежало уйна ски
15:33 03.08.2026
32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:33 03.08.2026
33 Хахаха
15:34 03.08.2026
34 Виж сега,
15:35 03.08.2026
35 Пенсионерка
15:40 03.08.2026
36 разумен
15:41 03.08.2026
37 А такааа.....
15:46 03.08.2026
38 Ами тряба да са свежи
15:48 03.08.2026
39 Виж сега,
До коментар #28 от "Гост":Ами те обърнаха парламента на селска вечеринка,все гости посрещат,а работа никакв
15:49 03.08.2026
40 Хихи
15:49 03.08.2026