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9 вида кафе, 4 - чай, шоколадови бонбони и ядки за депутатите. НС обяви обществена поръчка за 86 051 евро без ДДС

9 вида кафе, 4 - чай, шоколадови бонбони и ядки за депутатите. НС обяви обществена поръчка за 86 051 евро без ДДС

3 Август, 2026 14:25 1 135 40

  • народно събрание-
  • обществена поръчка-
  • депутати-
  • кафе-
  • чай-
  • бонбони

Прогнозните количества за две години са 340 кг кафе на зърна, около 40 000 пакетчета от 4 г бяла захар, около 60 000 пакетчета кафява захар, над 1000 кутии бонбони, 22 кг лимони и др.

9 вида кафе, 4 - чай, шоколадови бонбони и ядки за депутатите. НС обяви обществена поръчка за 86 051 евро без ДДС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Народното събрание обяви обществена поръчка за периодична доставка на хранителни стоки за нуждите на служебните офиси на парламента, включваща кафе, чай, сокове, газирани напитки, бонбони и ядки. Прогнозната стойност на поръчката, публикувана в Регистъра за обществени поръчки, е 86 051 евро без ДДС, предават от БТА.

За доставка на кафе, чай, капучино и други стоки са предвидени 53 788 евро без ДДС, а за доставка на храни и хранителни продукти (сокове, газирани напитки, лимони, бонбони, сурови и печени ядки) – 32 263 евро без ДДС.

Откритата процедура за възлагане на обществена поръчка се осъществява въз основа на решение на главния секретар на Народното събрание.

Прогнозните количества за две години са 340 кг кафе на зърна, около 40 000 пакетчета от 4 г бяла захар, около 60 000 пакетчета кафява захар, над 1000 кутии бонбони, 22 кг лимони и др.

Според техническата спецификация за нуждите на служебните офиси ще бъдат доставяни различни видове кафе – кафе на зърна от 100% арабика и бленд арабика и робуста, кафе капсули, включително безкофеинови, инстантно и разтворимо кафе, капучино, както и български билкови, плодови и каркаде чайове, вносен черен и зелен чай с плодов аромат. Предвидени са още захар, кафява тръстикова захар, мед, суха сметана и прясно мляко. Изпълнителят ще трябва да предостави безвъзмездно до десет кафе машини, съвместими с предлаганите кафе капсули, за срока на договора.

Народното събрание ще закупува шоколадови бонбони в кутии от 200–250 и 400–500 грама, лимони, както и сурови и печени ядки – бадеми, лешници и кашу в различни разфасовки. Техническата спецификация предвижда още доставка на плодови сокове от портокал, ябълка, кайсия и касис, газирани безалкохолни напитки, тонизиращи напитки и газирана вода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционис

    38 1 Отговор
    Тройката кебапчета е 33 стотинки в столовата и цената не е променяна от 88г.

    Коментиран от #11, #19

    14:27 03.08.2026

  • 2 Щаман

    39 0 Отговор
    Девет вида отрова да погълнат

    14:27 03.08.2026

  • 3 1488

    33 6 Отговор
    чорап и тиква са лика прилика

    14:28 03.08.2026

  • 4 2013 ще се повтори

    43 0 Отговор
    Поръчайте и един бял рейс.

    14:29 03.08.2026

  • 5 Шопинг

    46 1 Отговор
    Нагли до безкрай!!!

    14:30 03.08.2026

  • 6 Той

    47 0 Отговор
    Да ги ожали човек депутатите, едно кафе не могат да си купят.

    14:30 03.08.2026

  • 7 Задължително

    34 0 Отговор
    И по 300гр цианкалий за всеки депутат!!!!

    14:32 03.08.2026

  • 8 а турско

    19 0 Отговор
    кааве няма ли да има?!

    14:36 03.08.2026

  • 9 Констатация

    26 0 Отговор
    Абе още 3 пъти по толкова да получават, но да работят в полза на Държавата и Обществото ни! Уви, не само, че Продават и П редават националните ни интереси, но и се гордеят с деянията си!!!!!

    14:48 03.08.2026

  • 10 Боруна Лом

    25 0 Отговор
    ДА СЕ ЗАДАВЯТ ДАНОООО

    14:49 03.08.2026

  • 11 За сметка

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционис":

    на това заплатите им скочиха1000-ти.

    14:54 03.08.2026

  • 12 Коко

    14 0 Отговор
    Няма ли и водка за ядките?????

    14:57 03.08.2026

  • 13 ШЕФА

    17 1 Отговор
    Чудесно,а за Ганьо прос.ака който гласува за да станат депутати тези некадърници,лъжци и сто процентови продажници девет вида цървули,4 вида връзки за цървулите и 60 000 пликчета за повръщане като ги гледаме и слушаме. И вие очаквате тази из.ет да работи за населението ????????

    15:00 03.08.2026

  • 14 в кратце

    20 0 Отговор
    Десет вида ястия,напитки и десерти за депутатите,а на баба и на дедко-сухо хлебче. България!

    15:01 03.08.2026

  • 15 Варна

    13 0 Отговор
    Знаете ли какво си мисли за избирателите един народен избраник и какво коментира с жена си или любовница ? Абе тия са ег.ти иди.отите щом гласуваха тъпа.ар като мене да стане депутат,и за това бой и глад за тези малоум......

    15:04 03.08.2026

  • 16 КОЛЬО ПАРЪМА

    20 0 Отговор
    Тея са за избиване кво кафе кви бонбони

    Коментиран от #21

    15:05 03.08.2026

  • 17 ШМАТКА

    4 0 Отговор
    А С ДДС?

    15:07 03.08.2026

  • 18 А дамски превръзки

    12 0 Отговор
    И те ли ще са за наша сметки?
    И ПРЕЗ ервативи за меките китки и за по време на командировки!

    Коментиран от #26

    15:11 03.08.2026

  • 19 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 10 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционис":

    Националната държавата, като институция, е призвана да се грижи за благоденствието на нацията. За да се преодолее тази преграда, под най-различни популистки лозунги се атакуват управляващите. Така например, се спекулира с цени на кюфтета, служебни командировки, жилища и т. н. за държавните ръководители. Изнасят се сведения от лично естество за живота им, под благовидния предлог , че хората искали да знаят. Целта е една, достойните, знаещи и можещи хора, да си кажат: що ми трябва, тогава на тяхно място идват властолюбивите глупаци, провалили се в живота и нямащи друго поле за изява. Поради липсата на качества , те стават лесно манипулируеми и контролирани от сили, които не желаят да афишират себе си.

    15:12 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 КУРКО

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "КОЛЬО ПАРЪМА":

    ПОДКРЕПЯМ,НО ,ПРЕДИ ТОВА,БОНУС ОТ МЕН!

    15:16 03.08.2026

  • 22 Мюмюн

    11 0 Отговор
    както е казал народа: новите са същите като старите. очакваме и още

    15:17 03.08.2026

  • 23 Още

    10 0 Отговор
    И бял рейс за всеки случай, като гледам ще трябва.

    15:17 03.08.2026

  • 24 Мюмюн

    11 0 Отговор
    Не може ли като при нас? Кафе-машината е при шефа, ама като искам кафе, си пускам 50ец.

    15:18 03.08.2026

  • 25 Месар

    3 0 Отговор
    Аз мога да доставям кифтета!

    15:20 03.08.2026

  • 26 По нужни

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "А дамски превръзки":

    са памперсите!

    15:21 03.08.2026

  • 27 Цвете

    6 0 Отговор
    ДАЛИ ЗАСЛУЖАВАТ ТЕЗИ ГЛЕЗОТИИ ? БЕЛКИМ СВЪРШАТ НАИСТИНА СЕРИОЗНО ЗАДАЧИТЕ СИ ЗА КОЕТО ПОЕХА ОТГОВОРНОСТ.

    15:22 03.08.2026

  • 28 Гост

    2 6 Отговор
    Много глупаци пишат.

    Когато имат гости, ще тичат да им купуват кафета в пластмасови чашки.


    Много т р о л пишат тук

    Коментиран от #39

    15:22 03.08.2026

  • 29 От Варна

    4 0 Отговор
    Каква гавра с електората, дето същите го “обедняха” наполовина! Дали им дават и бонус за ваканцията, за да не си харчат хилядарките за храна и напитки! Тези субекти в НС са безс рамни!!!

    15:31 03.08.2026

  • 30 ОБЕКТИВЕН

    4 0 Отговор
    Такива неща са показателни за морала и се забелязват,натрупване на негативи

    15:33 03.08.2026

  • 31 амче и тез обществени поръчкари

    5 0 Отговор
    стиснати
    щом ще пълнят гушка и обгрижват дапедатите
    шоколадови бонбони и ядки вървят с отлежало уйна ски

    15:33 03.08.2026

  • 32 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Фано да се по се рат и изпускат народните именници. Пардон. Избранноци

    15:33 03.08.2026

  • 33 Хахаха

    4 0 Отговор
    Имат пари угаждат си.... представям си какви комисии са, какво чудо е да се разгледат офертите и направят най-правилния избор, разбира се без да се ощети данъкоплатеца....малки, жалки мишки

    15:34 03.08.2026

  • 34 Виж сега,

    4 0 Отговор
    Да се затъкнете в лакомията си.Че са ви малки заплатите, нали

    15:35 03.08.2026

  • 35 Пенсионерка

    2 0 Отговор
    Защо за 2 години напред??? Защото изчислената сума е голяма и от такава по-лесно се “ спестява”? Освен това, за втората година ще поръчат пак, защото вече ще е забранено! И ето, едни пари топли, топли, в нечий джоб! Браво на този секретар, дето разписва такива разходи, като селски кмет! И сметките, наедро, наедро! Тези депутати сигурно непрекъснато хрупат бонбони и ядки, напълнили джобовете. Затова повечето никога не се изказват, защото непрекъснато дъвчат?!

    15:40 03.08.2026

  • 36 разумен

    1 0 Отговор
    БЕДНИЧКИТЕ ТЕ...ЖИВИ ДА ГИ ОЖАЛИШ........

    15:41 03.08.2026

  • 37 А такааа.....

    3 0 Отговор
    шоколадови бонбонки, дъвки и ядки за 86 051 евро без ДДС за Радев щото трябва икономии

    15:46 03.08.2026

  • 38 Ами тряба да са свежи

    2 0 Отговор
    борците с олигархията и за тва

    15:48 03.08.2026

  • 39 Виж сега,

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Ами те обърнаха парламента на селска вечеринка,все гости посрещат,а работа никакв

    15:49 03.08.2026

  • 40 Хихи

    1 0 Отговор
    А тоалетна хартия, че като напълнят търбусите, ще ходят да друсат крушата...

    15:49 03.08.2026

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