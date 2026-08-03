ЦСКА срещу ОФИ Крит при успех над Макаби Тел Авив

Ако ЦСКА успее да елиминира израелския Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа, го очаква ново предизвикателство – сблъсък с гръцкия ОФИ Крит, актуален носител на Купата на Гърция.

Драматичният жребий, изтеглен днес в централата на УЕФА в швейцарския град Нион, определи именно ОФИ Крит като евентуален противник на армейците в четвъртия предварителен кръг на престижния европейски турнир. Това означава, че при успех над Макаби, ЦСКА ще трябва да премине още едно сериозно препятствие по пътя към груповата фаза.

Първата среща между ЦСКА и ОФИ Крит, ако се стигне до нея, ще се проведе на 20 август на гръцка земя. Реваншът е планиран за седмица по-късно в София, където "червените" ще разчитат на мощната подкрепа на своите привърженици.

След като съдбата отреди този възможен двубой, футболистите на Христо Янев ще трябва да се съсредоточат върху предстоящия сблъсък с Макаби Тел Авив. Само при успех срещу израелския тим, ЦСКА ще получи шанс да се изправи срещу коравия гръцки съперник и да продължи мечтата си за европейска слава.