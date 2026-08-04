Испания, Мароко и миграцията: спорът е отвъд един конкретен инцидент… Владимир Трифонов пред ФАКТИ (ВИДЕО)

Проблемът с нелегалните имигранти в Европа не е от вчера. Има много подобни проблеми и инциденти през последните повече от десет години. В конкретния случай става дума за нещо по-специфично. Известно е, че отношенията между Испания и Мароко имат определени търкания. Мароко реагира негативно на това, че Испания позволи на нейна територия да се лекува лидерът на Фронт „Полисарио“, който е за отделяне на Западна Сахара от Мароко. И това е един от многобройните поводи за търкания между Испания и Мароко. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ политологът д-р Владимир Трифонов.



„Испания стана световен шампион по футбол. На следващото световно първенство домакини ще бъдат Испания, Португалия и Мароко. Сега има и търкания кой ще бъде домакин на финала. Испания иска тя да бъде домакин на мача, защото е световен шампион. Просто има много търкания между двете държави“, добави гостът.



„Първо трябва да се проучи какво точно е станало. Има информация, че голяма част от тези мигранти са върнати. Не бива да се фокусираме върху това, защото първо трябва да излязат фактите. Това, което трябва да гледаме и което е много по-важно, са тенденциите. А тенденциите са, че постепенно се променят мненията към бежанците в Европа, има все повече мигранти от Африка и Близкия изток. И в един момент промените могат да станат необратими. Живеем в свят, в който цивилизациите се уважават помежду си. Всички цивилизации имат своите достойнства и постижения. Но за да съхраним културното многообразие, не бива да унищожаваме това, което е създадено в Европа“, сподели още Владимир Трифонов.



„Мнозина се аргументират с това, че Европа трябва да приема мигранти, защото тя има грехове, има тежко колониално минало. Греховете са на страните от Западна Европа. Източноевропейските държави нямат грехове в това отношение и изобщо не са длъжни да поемат тази тежест. Тук идва въпросът каква е причината. Причината е в радикалната ляво-либерална идеология, така наречения мултикултурализъм, който е само на думи, а на практика е заличаване на западноевропейската цивилизация“, обясни още гостът.



Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.



Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка от 0 гласа.