Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
При отпадане от Макаби: ЦСКА ще срещне победителя от Лугано - Рунавик в плейофите на Лигата на конференциите

При отпадане от Макаби: ЦСКА ще срещне победителя от Лугано - Рунавик в плейофите на Лигата на конференциите

3 Август, 2026 15:38, обновена 3 Август, 2026 15:45 676 0

  • цска-
  • цска 1948-
  • лига европа-
  • лига на конференциите-
  • жребий

ЦСКА 1948 ще играе с Храдец Кралове или Бешикташ за място в основната фаза на Лигата на конференциите, ако отстрани Панатинайкос

При отпадане от Макаби: ЦСКА ще срещне победителя от Лугано - Рунавик в плейофите на Лигата на конференциите - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Тимът на ЦСКА отново изтегли сравнително благоприятен жребий в Лигата на конференциите, като при положение, че отпадне от Макаби Тел Авив в третия кръг на Лига Европа, ще срещне победителя от срещата между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови.

Отборът на Христо Янев ще гостува в първия мач на 20 август и евентуално ще бъде домакин на реванша след седмица на Националния стадион "Васил Левски". Победи в този кръг би осигурил на "червените" място в груповата фаза и престижни мачове поне до Коледа.

ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, който тимът вече отстрани.

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 ще играе със загубилия от двойката между чешкия Храдец Кралове и турския Бешикташ в плейофа за Лигата на конференциите, ако отстрани гръцкия Панатинайкос. Това отреди тегленият от УЕФА жребий.

"Червените" ще срещнат съперник, идващ от Лига Европа, като това бе един от най-тежките варианти за тях. Освен това ЦСКА 1948 ще гостува и в реванша, ако стигне до този кръг.

Сред останалите възможни съперници на ЦСКА 1948 при жребия бяха победителят от двойката Апоел Тел Авив (Израел) - Катовице (Полша), загубилият от двойката Бенфика (Португалия) - Хартс (Шотландия), победителят от мача ХИК Хелзинки (Финландия) - Мъдъруел (Шотландия), както и победителят от съперничеството между Валур (Исландия) и Нордселанд (Дания).

Мачовете от плейофния кръг в Лигата на конференциите ще се играят на 20 и 27 август.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове