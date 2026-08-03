При отпадане от Макаби: ЦСКА ще срещне победителя от Лугано - Рунавик в плейофите на Лигата на конференциите

Тимът на ЦСКА отново изтегли сравнително благоприятен жребий в Лигата на конференциите, като при положение, че отпадне от Макаби Тел Авив в третия кръг на Лига Европа, ще срещне победителя от срещата между швейцарския Лугано и Рунавик от Фарьорските острови.

Отборът на Христо Янев ще гостува в първия мач на 20 август и евентуално ще бъде домакин на реванша след седмица на Националния стадион "Васил Левски". Победи в този кръг би осигурил на "червените" място в груповата фаза и престижни мачове поне до Коледа.

ЦСКА се размина с по-сериозни съперници от ранга на португалския Брага, Динамо Киев или Карабах, който тимът вече отстрани.

Вицешампионът на България ЦСКА 1948 ще играе със загубилия от двойката между чешкия Храдец Кралове и турския Бешикташ в плейофа за Лигата на конференциите, ако отстрани гръцкия Панатинайкос. Това отреди тегленият от УЕФА жребий.

"Червените" ще срещнат съперник, идващ от Лига Европа, като това бе един от най-тежките варианти за тях. Освен това ЦСКА 1948 ще гостува и в реванша, ако стигне до този кръг.

Сред останалите възможни съперници на ЦСКА 1948 при жребия бяха победителят от двойката Апоел Тел Авив (Израел) - Катовице (Полша), загубилият от двойката Бенфика (Португалия) - Хартс (Шотландия), победителят от мача ХИК Хелзинки (Финландия) - Мъдъруел (Шотландия), както и победителят от съперничеството между Валур (Исландия) и Нордселанд (Дания).

Мачовете от плейофния кръг в Лигата на конференциите ще се играят на 20 и 27 август.