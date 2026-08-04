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Красимир Ципов: Да се правят промени в начина на гласуване три месеца преди изборите не е добра практика

Красимир Ципов: Да се правят промени в начина на гласуване три месеца преди изборите не е добра практика

4 Август, 2026 18:25 589 15

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  • избори

Аз не съм противник на машинното гласуване, но българският избирател трябваше да има право на избор. Отнемането на това не е стъпка в правилната посока, заяви още Ципов.

Красимир Ципов: Да се правят промени в начина на гласуване три месеца преди изборите не е добра практика - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Трябва да стане ясно, че влязоха в сила новите правила за мигрантите. Държавите-членки трябва да покажат как действат тези правила. Испания прилагаше по-либерална политика по отношение на приема на мигранти. Моето лично мнение е, че държавите-членки, особено на първа линия, трябва да прилагат по-строгите правила срещу миграцията и ако мигрантите нямат основание да остават в страната, да бъдат връщани. Това заяви бившият зам.-министър на вътрешните работи и бивш член на ЦИК Красимир Ципов в предаването „Денят на живо“ по Nova News, цитиран от novini.bg.

Благодарение на добрите взаимоотношение с Турция срещаме разбиране и значително е намален миграционния поток, който минава през границата ни, отбеляза той.

Относно "паразитното" звено в МВР, за което говори министър Демерджиев, той заяви: "Звеното се нарича в министерството "изолатора" и в него през годините са били подслонявани най-различни хора. В него работят служители на МВР, които са загубили доверието на ръководството. На тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни. В структурата са преназначавани служители на МВР, които са взимали заплати на ръководители. Там е трябвало да се занимават с нещо и да не пречат на новоизбраните директори".

Според Ципов това е глупаво решение, защото би могла да се ползва експертизата на тези служители.
Аз не съм противник на машинното гласуване, но българският избирател трябваше да има право на избор. Отнемането на това не е стъпка в правилната посока, заяви още Красимир Ципов.

Станахме свидетели на много екзотични предложения. Видяхме рязко намаляване на избирателната активност. С приемането на смесеното гласуване видяхме постепенно повишаване на избирателната активност. Очаквам отново да има спад от 400-500 000 гласували, призна той.

Да се правят съществени промени в начина на гласуване три месеца преди изборите, не е добра практика, изтъкна Ципов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    8 3 Отговор
    Промените са задължителни във всички сектори.! Но с такива аналогови телефони като този това е невъзможно , трябва някой смартфон..!

    18:27 04.08.2026

  • 2 Добра идея е,

    8 3 Отговор
    иначе как ще манипулираме народния вот?

    Коментиран от #9

    18:29 04.08.2026

  • 3 Защо бе Ципов

    8 4 Отговор
    Ципов, три месеца не са ли ти достатъчни да разбереш че ще гласуваш с машина? Че това машинно гласуване е въведено в България от години.

    18:35 04.08.2026

  • 4 А до сега как беше?

    10 2 Отговор
    Винаги се променяше нещо преди избори.

    18:39 04.08.2026

  • 5 Цвете

    8 3 Отговор
    ТИ ОТ КЪДЕ СЕ ПРЪКНА? САМО ТВОЕТО МНЕНИЕ Е НЕВАЛИДНО.ИМА ЛИ ОЩЕ ДА КАНЯТ ИЗ ШУБРАЦИТЕ ?

    18:42 04.08.2026

  • 6 Кво Ме Интересува !

    2 1 Отговор
    Всичко Е !

    Нагодено !

    Коментиран от #14

    19:01 04.08.2026

  • 7 Макето

    2 0 Отговор
    Бивш, бивш, бивш…. Сега на коя хранилка сте, Ципов? Не бил противник на машинно гласуване? Ако имаше правосъдие, нямаше да даваш изявления, нямаше да гласуваш, защото от затвора не се се упражняват такива дейности.

    19:02 04.08.2026

  • 8 Паскал

    0 1 Отговор
    Прав е!, Аз бих заложил на Цирков! Проверен е!

    19:02 04.08.2026

  • 9 Като Че ли Не Го Правят !

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добра идея е,":

    Пък И Конституционния Съд !

    Се Застъпва За Тях !

    Пълна !

    Анархия !

    19:03 04.08.2026

  • 10 Важен Е "Избора"!

    1 0 Отговор
    Който ще осигури !

    Резултата !

    19:04 04.08.2026

  • 11 въпрос

    2 0 Отговор
    Извиенте, трима занкоив лакеи на мадридския комарджия и негови царедворци, дето 4 години му лижеха задн--ка, на щат ли са във вашия сайт? Така де, специално този на синмкаат, дето изилваше по два литра брилянтин на кратуната си, за да се парви на Ентелигентен, на всичко отгоре май станал и доецнт! Нищо чудно тия дин да стане и професор, като Вълчевия Даниел, и той слуга на Симо Горския, който пък щеше да ни оправи за 800 дни, ама оправи себе си, прибра държавни имоти за 200 милиона, които комунистите му харизаха, за да ги вкара във властта през задната врата!

    Коментиран от #15

    19:19 04.08.2026

  • 12 Споко

    2 1 Отговор
    Така се прави винаги когато се подготвят нови начини за манипулация, а после да ни убеждават, че няма нарушения и изборите са кристално честни.

    19:22 04.08.2026

  • 13 Тошко

    1 0 Отговор
    Покер автоматите за гласуване "Тука има, тука няма" вече са нагласени за Йотова.

    19:31 04.08.2026

  • 14 ???

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кво Ме Интересува !":

    ПрАкинсон, или пел ТЕК ???
    А П О В Е Е Е.... , апове !!!

    19:31 04.08.2026

  • 15 Чудех се -

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "въпрос":

    Кой беше това го..V..ноооо....
    Да !

    19:35 04.08.2026

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