Красимир Ципов: Да се правят промени в начина на гласуване три месеца преди изборите не е добра практика

Трябва да стане ясно, че влязоха в сила новите правила за мигрантите. Държавите-членки трябва да покажат как действат тези правила. Испания прилагаше по-либерална политика по отношение на приема на мигранти. Моето лично мнение е, че държавите-членки, особено на първа линия, трябва да прилагат по-строгите правила срещу миграцията и ако мигрантите нямат основание да остават в страната, да бъдат връщани. Това заяви бившият зам.-министър на вътрешните работи и бивш член на ЦИК Красимир Ципов в предаването „Денят на живо“ по Nova News, цитиран от novini.bg.

Благодарение на добрите взаимоотношение с Турция срещаме разбиране и значително е намален миграционния поток, който минава през границата ни, отбеляза той.

Относно "паразитното" звено в МВР, за което говори министър Демерджиев, той заяви: "Звеното се нарича в министерството "изолатора" и в него през годините са били подслонявани най-различни хора. В него работят служители на МВР, които са загубили доверието на ръководството. На тях не се поставят отговорни задачи и резултатите от работата им са малко известни. В структурата са преназначавани служители на МВР, които са взимали заплати на ръководители. Там е трябвало да се занимават с нещо и да не пречат на новоизбраните директори".

Според Ципов това е глупаво решение, защото би могла да се ползва експертизата на тези служители.

Аз не съм противник на машинното гласуване, но българският избирател трябваше да има право на избор. Отнемането на това не е стъпка в правилната посока, заяви още Красимир Ципов.

Станахме свидетели на много екзотични предложения. Видяхме рязко намаляване на избирателната активност. С приемането на смесеното гласуване видяхме постепенно повишаване на избирателната активност. Очаквам отново да има спад от 400-500 000 гласували, призна той.

Да се правят съществени промени в начина на гласуване три месеца преди изборите, не е добра практика, изтъкна Ципов.