Венсан Компани разкри големите цели за новия сезон

Байерн Мюнхен влиза в предстоящия сезон с ясно изразена цел – пълен комплект трофеи. Наставникът Венсан Компани, който вече остави своя отпечатък в Бундеслигата, не крие амбициите си: требълът е единствената опция за германския гранд.

След като през 2020 година Байерн триумфира в Шампионската лига, последваха няколко сезона на разочарования на европейската сцена. Миналата кампания приключи на четвъртфиналите след драматична елиминация от Реал Мадрид. Сега баварците са решени да си върнат короната и да докажат, че мястото им е сред най-добрите на континента.

В момента Байерн се намира на предсезонно турне в Азия, където отборът ще премери сили с Астън Вила в приятелски двубой в Хонконг. Тези мачове са отлична възможност за Компани да тества новите попълнения и да изгради необходимата сплотеност в състава преди старта на сезона.

„Без колебание мога да заявя, че основната ни цел е да спечелим Шампионската лига. Но за да постигнем това, трябва да бъдем фокусирани във всеки следващ двубой. Пътят към требъла – Бундеслигата, Купата на Германия и Шампионската лига – изисква максимална концентрация, здраве и форма от целия отбор“, сподели Компани. Той подчерта, че Байерн вече е направил важни стъпки към подобряване на състава, но призна, че конкуренцията става все по-ожесточена. „Не става дума само за трофеите, а и за постоянството, броя на победите и головете. Възможно е, но ще бъде истинско предизвикателство“, допълни белгийският специалист.

Компани потвърди, че Мануел Нойер остава безспорният номер едно под рамката, но не скри симпатиите си към младия Йонас Урбиг. „Йонас има огромен потенциал. Ще продължим да му даваме шанс да се развива и да трупа опит в ключови моменти“, заяви треньорът.