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Rockstar вдига завесите над GTA VI (ВИДЕО)

Rockstar вдига завесите над GTA VI (ВИДЕО)

7 Август, 2026 13:38 752 2

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Компанията ще публикува разширен преглед в края на този месец

Rockstar вдига завесите над GTA VI (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Rockstar Games се подготвя за финалната права в маркетинговата си кампания за „Grand Theft Auto VI“, подготвяйки почвата за едно от най-очакваните пускания в историята на развлекателната индустрия. С официалната дата на излизане, определена за 19 ноември 2026 година, и предварителните поръчки, които официално са отворени от края на юни, студиото се готви да предложи на играчите по-задълбочено потапяне в обширния си дигитален свят преди есенното пускане.

Предстоящото важно събитие ще се състои на 27 август, когато Rockstar ще представи подробен поглед върху играта чрез неочаквано партньорство за разпространение, което е първото по рода си. Ексклузивният прозорец започва в 15:00 ч. източно време и ще бъде излъчен първо в Netflix за абонатите. Това предимство ще важи за кратък период от шест часа, преди презентацията да бъде разширена за глобална аудитория чрез канала на Rockstar в YouTube и официалния уебсайт в 21:00 ч. източно време.

Макар Rockstar да пази мълчание относно точната продължителност и съдържанието на презентацията, наблюдателите от бранша очакват това представяне да надхвърли кинематографичните тийзъри и да акцентира върху основните механики на геймплея, структурата на мисиите и динамиката на отворения свят на Vice City и околния щат Леонида. Като първи голям преглед след стартирането на предварителните поръчки, представянето на 27 август ще зададе тона, докато Rockstar се готви да предаде ключовете към своя флагмански заглавие през ноември.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 мeчо

    1 0 Отговор
    ниaма зaмунда да си иcтeглиа като преди както имaше напaрвиха лошо на хорaта закриxа сaита

    15:27 07.08.2026