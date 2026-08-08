Критичен спад на Дунав блокира речния трафик

Към 10.00 часа на 8 август хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава изключително тежка и усложнена.
Водното ниво продължава да бележи критични стойности, превръщайки корабоплаването в истинско предизвикателство. При водомерния пост в град Русе нивото падна под условната нула, достигайки драстичните минус 101 сантиметра. Подобна е ситуацията и в другите ключови станции по българското поречие. В Оряхово водният стоеж показва минус 94 см, а в Силистра е минус 86 см.
Основната причина за безпрецедентната суша тази година е критичният недостиг на снежна покривка в Алпите през зимата, съчетан с липсата на валежи в Централна Европа. Според експерти, цитирани от Euronews, се наблюдава дългосрочен тренд на „температурно водена суша“, причинена от климатичните промени.
Ниското ниво на Дунав наложи въвеждането на строги ограничения за плавателните съдове. От Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) съобщават, че в критичните райони около островите Батин и Белене максималното допустимо газене е ограничено до 160 см. Корабоплаването не е напълно преустановено, но по реката преминават предимно единични самоходни кораби с едва 25-30% от капацитета си. Големите тласкачи на секции са блокирани. Допълнителни проблеми възникват от преместването на пясъчните наноси и появата на неочаквани прагове във фарватера. По данни на Дирекция „Речен надзор“ за последното денонощие няма новозаседнали кораби, но рискът остава екстремно висок.
Ситуацията засяга не само България. В съседна Сърбия и Румъния също се отчитат исторически минимуми на водните количества. Хидролозите от Румънския национален институт (INHGA), цитирани от RTV, прогнозират леко стабилизиране на притока до 1450 кубични метра в секунда през следващите дни, което обаче остава далеч под средната норма за август от 3900 куб. м.. Местните власти там вече извършват аварийни дейности за пренасочване на водния поток към ръкава Бала, за да се гарантира охлаждането на атомната централа в Черна вода.
Прогнозите за българския участък на Дунав не предвиждат сериозно подобрение през следващите седмици. За трайно възстановяване на нивата е необходимо падането на обилни валежи от над 100-150 мм в Централна Европа, каквито според метеорологичните модели се очакват най-рано през месец септември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хубаво ! Де !
Сега !
Гьол !
Пренастройвай Се !
10:01 08.08.2026
2 Да вода няма , но има пясък...
Коментиран от #5
10:03 08.08.2026
3 Oня с коня
10:08 08.08.2026
4 А50
Коментиран от #7
10:15 08.08.2026
5 А50
До коментар #2 от "Да вода няма , но има пясък...":Прав си и аз си го помислих, но се сетих веднага, че нямаме държава пез последните 37години. Другите може и да го направят
10:18 08.08.2026
6 Гост
10:20 08.08.2026
7 Гост
До коментар #4 от "А50":Румънците имат много отклонения за напояване от Дунав.
10:22 08.08.2026
8 НИЩО МУ НЯМА
МЕЧТАТА ПРОГРЕСИВНА
ЗА АЕЦ БЕЛЯ НЕ СЕ ИЗПАРИ
КАТО НИВОТО НА Р.ДУНАВ В СМ. ...
10:32 08.08.2026
9 Василеску
В голямата енергетика късмет няма. Има чиста, хладнокръвна и далновидна инженерна мисъл
Дунав пресъхва, защо АЕЦ "Козлодуй" няма проблеми
21221 | 7 авг. 2026 | 10:49
Бреговата помпена станция например не разчита на плитката вода по средата на коритото. Не. Изградена е в дълбок, специално проектиран залив, който държи стабилно водно огледало, каквото и да става с нивото на Дунав. Водата е там, подсигурена.
Дунав пресъхва, но държавата още държи. Благодарение на онези, които някога мислеха
След като гледахме как рекордно ниските води на Дунав буквално парализираха атомни мощности у съседите в Румъния и Унгария, няма как в главата на всеки мислещ българин да не изплува един съвсем логичен, почти провокативен въпрос:
Защо, за Бога, АЕЦ „Козлодуй“ продължава да работи и да бълва ток?
Ако някой ви каже, че става дума за чист късмет, не му вярвайте. В голямата енергетика късмет няма. Има чиста, хладнокръвна и далновидна инженерна мисъл.
Още когато се полагаха основите на българската ядрена енергетика, онези момчета – българските инженери и техните колеги, проектирали централата – прекрасно разбираха едно простичко нещо. Най-страшният капан за една атомна централа не са толкова придошлите води, колкото сушата. Дългата, изнурителна суша. Затова в основите на „Козлодуй“ бяха заложени инженерни решения, които днес – десетилетия по-късно – ни спасяват от пълно затъмнение.
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11:18 08.08.2026
10 Корабите
11:46 08.08.2026