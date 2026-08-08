Критичен спад на Дунав блокира речния трафик

Към 10.00 часа на 8 август хидроложката обстановка в българския участък на река Дунав остава изключително тежка и усложнена.

Водното ниво продължава да бележи критични стойности, превръщайки корабоплаването в истинско предизвикателство. При водомерния пост в град Русе нивото падна под условната нула, достигайки драстичните минус 101 сантиметра. Подобна е ситуацията и в другите ключови станции по българското поречие. В Оряхово водният стоеж показва минус 94 см, а в Силистра е минус 86 см.

Основната причина за безпрецедентната суша тази година е критичният недостиг на снежна покривка в Алпите през зимата, съчетан с липсата на валежи в Централна Европа. Според експерти, цитирани от Euronews, се наблюдава дългосрочен тренд на „температурно водена суша“, причинена от климатичните промени.

Ниското ниво на Дунав наложи въвеждането на строги ограничения за плавателните съдове. От Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) съобщават, че в критичните райони около островите Батин и Белене максималното допустимо газене е ограничено до 160 см. Корабоплаването не е напълно преустановено, но по реката преминават предимно единични самоходни кораби с едва 25-30% от капацитета си. Големите тласкачи на секции са блокирани. Допълнителни проблеми възникват от преместването на пясъчните наноси и появата на неочаквани прагове във фарватера. По данни на Дирекция „Речен надзор“ за последното денонощие няма новозаседнали кораби, но рискът остава екстремно висок.

Ситуацията засяга не само България. В съседна Сърбия и Румъния също се отчитат исторически минимуми на водните количества. Хидролозите от Румънския национален институт (INHGA), цитирани от RTV, прогнозират леко стабилизиране на притока до 1450 кубични метра в секунда през следващите дни, което обаче остава далеч под средната норма за август от 3900 куб. м.. Местните власти там вече извършват аварийни дейности за пренасочване на водния поток към ръкава Бала, за да се гарантира охлаждането на атомната централа в Черна вода.

Прогнозите за българския участък на Дунав не предвиждат сериозно подобрение през следващите седмици. За трайно възстановяване на нивата е необходимо падането на обилни валежи от над 100-150 мм в Централна Европа, каквито според метеорологичните модели се очакват най-рано през месец септември.