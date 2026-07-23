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Левандовски: Ямал не показа най-доброто си лице на Мондиала

Левандовски: Ямал не показа най-доброто си лице на Мондиала

23 Юли, 2026 08:00 765 3

  • роберт левандовски-
  • ламин ямал-
  • футбол-
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  • испания-
  • аржентина-
  • мондиал 2026

Полската звезда призна, че контузията е попречила на младия талант да разгърне пълния си потенциал

Левандовски: Ямал не показа най-доброто си лице на Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Роберт Левандовски смята, че Ламин Ямал не е достигнал най-високото си ниво по време на Световното първенство, но въпреки това е щастлив, че Испания е успяла да спечели трофея.

„Ла Фурия“ триумфира с втората си световна титла след победа с 1:0 над Аржентина след продължения, като единственото попадение във финала вкара Феран Торес – друг бивш съотборник на Левандовски в Барселона.

Испания стигна до отличието с впечатляваща серия от 38 поредни мача без загуба – рекорд за европейски или южноамерикански национален отбор. Тимът впечатли и със стабилната си защита, допускайки само един гол в осемте си срещи на турнира.

Ямал изигра всички мачове на Испания и започна като титуляр в седем от тях, след като се възстанови от травма в бедрото, която прекъсна клубния му сезон. Въпреки това младата звезда завърши Мондиала само с едно попадение и без нито една асистенция.

„Честно казано, не видяхме най-добрия Ламин. За мен най-силният му период беше преди два сезона, а не през последния. Той е много млад, а дойде на Световното първенство след контузия и близо осем седмици без мачове. Много е трудно да влезеш директно в подобен турнир без време за подготовка“, заяви Левандовски пред “ESPN”.

Полякът обаче подчерта, че Ямал въпреки всичко е допринесъл за успеха на Испания.

„Той показа огромна класа. Отборът помогна на Ламин, а Ламин помогна на отбора. Това взаимодействие беше перфектно“, допълни нападателят.

Левандовски призна още, че след отпадането на Полша още в квалификациите, е подкрепял именно Испания заради близките си отношения с голяма част от футболистите.

„Познавам много от испанските национали и прекарах доста време с тях в Барселона. Затова подкрепях Испания. За Аржентина лично познавам само Меси, а той вече беше спечелил световната титла. Радвам се за испанците, защото знаех, че са готови да станат шампиони. Те са много млад отбор и бъдещето е пред тях“, каза още голмайсторът.

След края на сезона Левандовски напусна Барселона като свободен агент и продължи кариерата си в американския Чикаго Файър.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 ямал

    0 2 Отговор
    всеки втори пас е грешен на световното, сигурно бил много уморен..следващия път..

    08:18 23.07.2026

  • 2 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор
    И той като тебе...

    09:51 23.07.2026

  • 3 ами за момента

    1 1 Отговор
    няма друго лице, това си му е.

    200 милиона бил струвал :)
    Чист балон! ИНвестиралите в този кух игач са бесни. Въпреки че тренера го налагаше зорлем в най-добрия отбор на планетата, нищо не показа келешът.

    10:04 23.07.2026

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