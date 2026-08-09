Огнен ад в Монтана: Бивш техникум пламна два пъти за денонощие, покривът е изпепелен

Сградата на бившия Механотехникум в центъра на Монтана бе тежко увредена, след като в рамките на по-малко от 24 часа пламна два пъти, оставяйки след себе си огромни материални щети.

Първият сигнал за пожар в необитаемото училище е подаден малко след полунощ, когато огънят обхваща два кабинета на третия етаж. След като екипите на пожарната успяват бързо да локализират стихията, в неделния следобед около 15:30 часа пламъците избухват отново с много по-голяма сила. Силен вятър разпалва огъня, който бързо обхваща и напълно унищожава 250 квадратни метра от покривната конструкция, предизвиквайки гъсто задимяване в целия град.

Над пет пожарни екипа се включват в гасенето и успяват да овладеят бедствието за близо два часа. При инцидентите няма пострадали хора. На място е изпратен и екип на РИОСВ за измерване на качеството на въздуха.

Жители от квартала споделят, че непосредствено преди първия пожар от сградата се е чувал шум от чупене на стъкла и е имало външни лица. Кметът на Монтана Златко Живков уточни, че сградата не се ползва от 2013 г. и е държавна собственост под управлението на МОН, като досегашните опити на общината да я придобие за образователни цели са останали без резултат. Разследването на причините за инцидента продължава.