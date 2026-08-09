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Огнен ад в Монтана: Бивш техникум пламна два пъти за денонощие, покривът е изпепелен

Огнен ад в Монтана: Бивш техникум пламна два пъти за денонощие, покривът е изпепелен

9 Август, 2026 21:10 1 278 23

  • пожар-
  • монтана

Гъст дим покри центъра на града, хората се съмняват за умишлен палеж на изоставената държавна сграда

Огнен ад в Монтана: Бивш техникум пламна два пъти за денонощие, покривът е изпепелен - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сградата на бившия Механотехникум в центъра на Монтана бе тежко увредена, след като в рамките на по-малко от 24 часа пламна два пъти, оставяйки след себе си огромни материални щети.

Първият сигнал за пожар в необитаемото училище е подаден малко след полунощ, когато огънят обхваща два кабинета на третия етаж. След като екипите на пожарната успяват бързо да локализират стихията, в неделния следобед около 15:30 часа пламъците избухват отново с много по-голяма сила. Силен вятър разпалва огъня, който бързо обхваща и напълно унищожава 250 квадратни метра от покривната конструкция, предизвиквайки гъсто задимяване в целия град.

Над пет пожарни екипа се включват в гасенето и успяват да овладеят бедствието за близо два часа. При инцидентите няма пострадали хора. На място е изпратен и екип на РИОСВ за измерване на качеството на въздуха.

Жители от квартала споделят, че непосредствено преди първия пожар от сградата се е чувал шум от чупене на стъкла и е имало външни лица. Кметът на Монтана Златко Живков уточни, че сградата не се ползва от 2013 г. и е държавна собственост под управлението на МОН, като досегашните опити на общината да я придобие за образователни цели са останали без резултат. Разследването на причините за инцидента продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 емигрирала пустинячка

    8 2 Отговор
    тоя бивш техникум за какво се е ползвал понастоящем?

    Коментиран от #3

    21:11 09.08.2026

  • 2 ибанкостоф циганина

    27 1 Отговор
    много фабрики и техникуми ликвидирах

    Коментиран от #7

    21:13 09.08.2026

  • 3 докато намерят

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "емигрирала пустинячка":

    на кой наш човек да го подарят приютява пияни цигани

    21:14 09.08.2026

  • 4 ФАКТ

    22 0 Отговор
    МУТРЕНСКИ РАБОТИ! НЯКОЙ МУ СЕ Е НАГЛЕДАЛ. ТОВА НЕ Е СЛУЧАЙНО!

    21:17 09.08.2026

  • 5 Хаха

    22 1 Отговор
    Това е ТМТ-то на центъра, явно ГЕРБ кмета иска да го бутне и продаде земята.

    21:19 09.08.2026

  • 6 Кво нещо е

    31 4 Отговор
    През 1975-1980 г този техникум беше пълен с ученици. Но имаше и много заводи в града, дето ходеха на практика и след това работеха. Е, демокрацията такова всичкото това. Този техникум от години пустее, но и заводите всичките изчезнаха. Народът от Северозапад избяга по други страни да търси работа. Демокрация бате. Вече и този техникум изгоря.

    Коментиран от #9, #12

    21:22 09.08.2026

  • 7 Интересно и неговото развитие

    14 0 Отговор

    До коментар #2 от "ибанкостоф циганина":

    Никой не му потърси сметка за големите които направи
    И още се обажда да дава акъл
    Чакаме неговото отсъждане
    Нищо че той се успокоява от т.н. минала давност
    Затвор за тия ликвидатори на българия

    21:26 09.08.2026

  • 8 Бил даскал

    11 2 Отговор
    Златко Живков е бил даскал в тоя техникум по ТОшово време.

    21:32 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Фройд

    10 4 Отговор
    Е па много бързо ми изтрихте коментара...
    Пак да кажа , фалшивите генерали, да гният дълго и в съзнание, както банкянския mиганин......

    22:08 09.08.2026

  • 11 За съжаление

    14 0 Отговор
    Мутрите се връщат - в София, по морето, в Монтана … и на много други места.

    22:11 09.08.2026

  • 12 Не си прав

    18 3 Отговор

    До коментар #6 от "Кво нещо е":

    Това не е демокрацията за която ходихме по площадите. Това е соц преврат и чист грабеж, започнал от ранните ‘90.

    Коментиран от #17, #18

    22:14 09.08.2026

  • 13 Боруна Лом

    12 0 Отговор
    МОЛ, БАЦЕ! ФИДОСОВА И КОМПАНИЯ...ГЕПИ

    22:17 09.08.2026

  • 14 Сатана Z

    12 0 Отговор
    Така се пали преди някой да открадне терена на изгорелия техникум.

    22:26 09.08.2026

  • 15 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    10 2 Отговор
    От техникума келепир няма. Утре ще видите на мястото му я нов Мол или нов Хотел. Тиквата и Шиши не спят, работят здраво, евро трябва 🐖🎃👊💩

    22:31 09.08.2026

  • 16 Не ни трябват техникуми

    10 0 Отговор
    Трябват ни сервитьорки.

    22:32 09.08.2026

  • 17 абе, да

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Не си прав":

    Соц преврат било!? Ти изобщо знаеш ли значението на думата социалистически, ако това има предвид под соц? Знаеш ли кой е коренът на тази дума? Това, което се случи в България след 1990 г. е капитал.преврат. Разбирай, капиталистически преврат. Ако тези, които направиха капиталистическия преврат преди това са били социалисти, можеш сам да си направиш извод дали наистина са били социалисти или са били келепирджии.

    22:38 09.08.2026

  • 18 Фройд

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Не си прав":

    Поправка, 85 започнаха подготовката, , Младенов, оня на синдикатите... Доктора... Дето се отказа , че щял да си прави научната работа... Всички нови демократи , всичко е лъжа и заблуда.
    Бяха подготвени, бяха готови да продадат държавата, и го направиха.

    22:38 09.08.2026

  • 19 Днес той, а утре цялата държава

    5 1 Отговор
    Така ще е.

    22:38 09.08.2026

  • 20 факт

    3 3 Отговор
    руски дрон?

    22:46 09.08.2026

  • 21 българска чорбаджия

    2 0 Отговор
    драснах му клечката че ще строя мол да водя жината на дзандзебаир!

    01:19 10.08.2026

  • 22 Само да попитам

    0 2 Отговор
    Дали ви е Ясно защо по тошово време имаше уранови мини и кои работеше там?

    Коментиран от #23

    01:47 10.08.2026

  • 23 Само да отговоря

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Само да попитам":

    Уранови мини е имало у нас много преди "тошово време", но тошове време в урановите мини копаеха уран за атомноте бомби на СеСеСеРе и в тях работеха концлагеристи, т.е нормални хора неудобни по някакъв начин на комунистическата власт !

    02:55 10.08.2026

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