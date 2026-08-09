Огнен ад в Монтана: Бивш техникум пламна два пъти за денонощие, покривът е изпепелен

Сградата на бившия Механотехникум в центъра на Монтана бе тежко увредена, след като в рамките на по-малко от 24 часа пламна два пъти, оставяйки след себе си огромни материални щети.
Първият сигнал за пожар в необитаемото училище е подаден малко след полунощ, когато огънят обхваща два кабинета на третия етаж. След като екипите на пожарната успяват бързо да локализират стихията, в неделния следобед около 15:30 часа пламъците избухват отново с много по-голяма сила. Силен вятър разпалва огъня, който бързо обхваща и напълно унищожава 250 квадратни метра от покривната конструкция, предизвиквайки гъсто задимяване в целия град.
Над пет пожарни екипа се включват в гасенето и успяват да овладеят бедствието за близо два часа. При инцидентите няма пострадали хора. На място е изпратен и екип на РИОСВ за измерване на качеството на въздуха.
Жители от квартала споделят, че непосредствено преди първия пожар от сградата се е чувал шум от чупене на стъкла и е имало външни лица. Кметът на Монтана Златко Живков уточни, че сградата не се ползва от 2013 г. и е държавна собственост под управлението на МОН, като досегашните опити на общината да я придобие за образователни цели са останали без резултат. Разследването на причините за инцидента продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 емигрирала пустинячка
Коментиран от #3
21:11 09.08.2026
2 ибанкостоф циганина
Коментиран от #7
21:13 09.08.2026
3 докато намерят
До коментар #1 от "емигрирала пустинячка":на кой наш човек да го подарят приютява пияни цигани
21:14 09.08.2026
4 ФАКТ
21:17 09.08.2026
5 Хаха
21:19 09.08.2026
6 Кво нещо е
Коментиран от #9, #12
21:22 09.08.2026
7 Интересно и неговото развитие
До коментар #2 от "ибанкостоф циганина":Никой не му потърси сметка за големите които направи
И още се обажда да дава акъл
Чакаме неговото отсъждане
Нищо че той се успокоява от т.н. минала давност
Затвор за тия ликвидатори на българия
21:26 09.08.2026
8 Бил даскал
21:32 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Фройд
Пак да кажа , фалшивите генерали, да гният дълго и в съзнание, както банкянския mиганин......
22:08 09.08.2026
11 За съжаление
22:11 09.08.2026
12 Не си прав
До коментар #6 от "Кво нещо е":Това не е демокрацията за която ходихме по площадите. Това е соц преврат и чист грабеж, започнал от ранните ‘90.
Коментиран от #17, #18
22:14 09.08.2026
13 Боруна Лом
22:17 09.08.2026
14 Сатана Z
22:26 09.08.2026
15 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩
22:31 09.08.2026
16 Не ни трябват техникуми
22:32 09.08.2026
17 абе, да
До коментар #12 от "Не си прав":Соц преврат било!? Ти изобщо знаеш ли значението на думата социалистически, ако това има предвид под соц? Знаеш ли кой е коренът на тази дума? Това, което се случи в България след 1990 г. е капитал.преврат. Разбирай, капиталистически преврат. Ако тези, които направиха капиталистическия преврат преди това са били социалисти, можеш сам да си направиш извод дали наистина са били социалисти или са били келепирджии.
22:38 09.08.2026
18 Фройд
До коментар #12 от "Не си прав":Поправка, 85 започнаха подготовката, , Младенов, оня на синдикатите... Доктора... Дето се отказа , че щял да си прави научната работа... Всички нови демократи , всичко е лъжа и заблуда.
Бяха подготвени, бяха готови да продадат държавата, и го направиха.
22:38 09.08.2026
19 Днес той, а утре цялата държава
22:38 09.08.2026
20 факт
22:46 09.08.2026
21 българска чорбаджия
01:19 10.08.2026
22 Само да попитам
Коментиран от #23
01:47 10.08.2026
23 Само да отговоря
До коментар #22 от "Само да попитам":Уранови мини е имало у нас много преди "тошово време", но тошове време в урановите мини копаеха уран за атомноте бомби на СеСеСеРе и в тях работеха концлагеристи, т.е нормални хора неудобни по някакъв начин на комунистическата власт !
02:55 10.08.2026