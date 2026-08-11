Тръмп: Отношенията ми с Нетаняху остават много добри въпреки разногласията за Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отношенията му с израелския премиер Бенямин Нетаняху остават „много добри“, въпреки разногласията между Вашингтон и Тел Авив относно последната американска пътна карта за Газа, предаде Франс прес, цитирана от Vesti.bg.

Документът има за цел да постави началото на втория етап от мирния план на Тръмп за Газа, но Нетаняху вече изрази сериозни резерви към него.

Израелският премиер настоя, че израелската армия няма да се изтегли от Газа, докато палестинската групировка „Хамас“ не бъде напълно разоръжена.

Нетаняху се стреми да даде уверения на крайнодесните си политически съюзници преди парламентарните избори в Израел през септември. Той същевременно определи Тръмп като „най-големия приятел на Израел в Белия дом“, но подчерта, че двете страни не са длъжни да имат еднакви позиции по всички въпроси.

„Те имат идеи, някои от тях ни устройват, а други - не, и ние знаем как да защитаваме позициите си по тези въпроси“, заяви Нетаняху.

Разногласията между двамата лидери не са нови. През април Тръмп отправи остри критики към израелския премиер и го обвини, че пречи на преговорите за прекратяване на огъня с Иран.

Въпреки периодите на напрежение Тръмп и Нетаняху продължават публично да определят отношенията си като близки. Последният спор обаче показва различията между Вашингтон и израелското правителство относно бъдещето на Газа, условията за изтегляне на израелските сили и разоръжаването на „Хамас“.