Кузман Илиев пред ФАКТИ: Руснаците вече играят вабанк и казват: „Ние ще вземем Одеса!“ (ВИДЕО)

Падналият дрон на наша територия е симптом. Ако е имало взрив, той е бил малък. Можем да направим анализ на политическите позиции, които веднага излязоха в публичното пространство. Някои бяха изключително остри и непремерени. Например тази на господин Гаджев от ГЕРБ, който е в комисията по отбрана. Господин Денков, господин Асен Василев като цяло, господин Мирчев веднага казаха: ако това е руски дрон, ние веднага трябва да приемем, че има атака срещу нашата национална инфраструктура. Че трябва да има отговор, едва ли не да обвиним Русия веднага. Те станаха изключително тихи впоследствие, когато стана дума, че дронът не е руски, а украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.
„Каквото и бедствие да стане у нас, Тодор Тагарев все ще каже, че то е вдъхновено от Путин. И ако се върнем на темата за дронове и националната сигурност, трябва да кажем, че този симптом е симптом на болест. Тази болест засяга националната сигурност. Тази болест е сблъсъкът между Русия и Украйна в Черно море. Аз говоря за това от 4-5 години и това е основната причина да участвам в политическия живот на България. От големите партийни централи нито една не защитава националния интерес. И нито една голяма партия не предвиди, че войната ще дойде в Черно море. Аз говоря за това от много време. Черно море е театърът на военните действия между Русия и Украйна. Всъщност това не е сблъсък Русия-Украйна, а Русия-НАТО. Русия срещу западните страни. Фактът, че падна дрон на нашата територия, показва до каква степен ние сме въвлечени в този конфликт, но ние не осъзнаваме степента. А степента е много голяма. И България с бързи крачки става част от конфликта, а той ескалира“, добави гостът.
„Защото, ако приемем, че до преди половин година украинците успешно ударяха терминали вътре в Русия, удряха кораби в Черно и в Азовско море, сега руснаците са превърнали Одеса в една блокирана зона, лишена от пристанище. Там не се движат кораби, няма доставки. А това е огромен проблем за цялата българска икономика, за националната сигурност практически. И руснаците вече играят вабанк. Те са свалили кадифените ръкавици, ако някога са ги имали изобщо, и казват: „Ние ще вземем Одеса!“, сподели още Кузман Илиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Читател
Коментиран от #42, #44, #64, #65
14:32 11.08.2026
2 Точен е Кузман
Коментиран от #13, #56, #59
14:33 11.08.2026
3 С тези дезертьори ли?
Коментиран от #10, #34
14:34 11.08.2026
4 И ОДЕСА
Коментиран от #12
14:35 11.08.2026
5 Свидетел
14:35 11.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Путинофил
Коментиран от #27
14:38 11.08.2026
8 На руснаците все не им стига територия
14:40 11.08.2026
9 дрона
Коментиран от #19, #30
14:40 11.08.2026
10 Педро Поро
До коментар #3 от "С тези дезертьори ли?":Джипът е натоварен на ферибота Варна-Иличовск, а украинеца са го черпили шкембе и бира на изпроводяк!
Другият месец с Кайен ще го хванат!
14:41 11.08.2026
11 Няма война няма дронове
Коментиран от #17
14:41 11.08.2026
12 Варна също
До коментар #4 от "И ОДЕСА":Слънчака пък съвсем.
Коментиран от #22, #23
14:41 11.08.2026
13 АМА НЕ СПИРАТ
До коментар #2 от "Точен е Кузман":ВИЖ САЩ ДАДОХА 5-6 ЖЕРТВИ И ТРЪМП ВДИГНА БЕЛИЯ БАЙРАК.ТОВА Е РАЗЛИКАТА
Коментиран от #24
14:41 11.08.2026
14 Последния Софиянец
Коментиран от #48, #52
14:42 11.08.2026
15 СБО провал
14:43 11.08.2026
16 Димяща ушанка 🤩💀
14:43 11.08.2026
17 Наблюдател
До коментар #11 от "Няма война няма дронове":Така е. Ако Путин не беше тръгнал да завоюва, нямаше да хвърчат заблудени украински дронове.
Коментиран от #40
14:43 11.08.2026
18 Пламен
14:44 11.08.2026
19 В грешка си
До коментар #9 от "дрона":Руските служби не се занимават с "подхвърляне" на дрончета.
14:45 11.08.2026
20 КуZю
Одаса няма никакво съмнение че ще е завинаги Украйна, 2ибте че даже Херсон не удържаха а без съмнение първо този град трябва да падне преди Одеса
Коментиран от #60
14:45 11.08.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 На дунава с погачите
До коментар #12 от "Варна също":Така и така са тръгнали да вземат и Цариград, нали за това е зора от векове!
14:47 11.08.2026
23 Варна беше
До коментар #12 от "Варна също":Вече е осраинска.
Руснаците отдавна си продадоха имотите и се изнесоха.
Затова няма туристи по л@йноморието.
14:47 11.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 българина
Коментиран от #28
14:48 11.08.2026
26 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #21 от "кузмане изтърка се":Как пък една купейка не замина към Z рая на север
Коментиран от #39
14:48 11.08.2026
27 Не плашой ся
До коментар #7 от "Путинофил":При толкова много ракети на руския агресор ,ти от едно Фърчило се плашиши!
14:48 11.08.2026
28 ЩЕКА 🤡🤩
До коментар #25 от "българина":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
14:48 11.08.2026
29 Глупости
Коментиран от #32
14:49 11.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 1234
До коментар #21 от "кузмане изтърка се":А вие пък сте пък русофоб като Тагарев, тоест с какво сте по-различен? Едните поне не мразят и са за разбирателство, а такива като вас мразя и са за война, ами предпочитам първите. Марш на фронта! Имат нужда от вас.
14:50 11.08.2026
32 Сърдит капейко
До коментар #29 от "Глупости":Е как ще се мре тогава???
14:50 11.08.2026
33 Бил ли си
До коментар #24 от "Така е":в Русия,че да знаеш как е там??
14:51 11.08.2026
34 Анджо
До коментар #3 от "С тези дезертьори ли?":Тоя е бил трезвен бе, нашите ги ловят над 3 промила.🤣🤣
14:52 11.08.2026
35 Калмук
14:53 11.08.2026
36 Специалист
14:53 11.08.2026
37 ДА ДА
До коментар #24 от "Така е":ТЕ ЗАТОВА В САЩ ПО 45 000 ГОДИШНО ОТИВАТ ВЪВ ВЕЧНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА СЛЕД СТРЕЛБА.ЗА 10 ГОДИНИ ОКОЛО 0.5 МИЛИОНА.( ИНТЕРЕСНО ЧЕ В ИНДИЯ ОКОЛО 30 000 ГОДИШНО УМИРАТ ОТ ОТРОВНИ ЗМИИ)
14:53 11.08.2026
38 Аква
14:54 11.08.2026
39 Въпросче
До коментар #26 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":Ти що се върна от Възродителната екскурзия при натовските ти братя по оръжие в Анадола ??
14:55 11.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Разумен
14:58 11.08.2026
42 Данъкоплатец
До коментар #1 от "Читател":Йотова няма ли да свика Консултативният съвет за национална сигурност, след садистичното убийство на Георги в Пловдив?
Или всичко е наред, след като не е убит политик...
15:05 11.08.2026
43 брадатата г@йша
15:09 11.08.2026
44 Соломон
До коментар #1 от "Читател":Ама разбира се че първо Одеса.Все пак Лисабон е доста далече
15:10 11.08.2026
45 Кузмак,
15:10 11.08.2026
46 Разликата
До коментар #24 от "Така е":е, че САЩ винаги се бият за интересите на корпорациите, поради което ги е страх да жертват хора, които даже не знаят за какво се бият. Попитай 20 човека в САЩ: "Къде е Иран?" и ще разбереш разликата.
15:14 11.08.2026
47 Някой
Само че както вървят нещата като нищо ще си е докрай - Украйна да стане част от Русия, както е била. Реално след ПСВ 1917г. се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна и до СССР 1921г. Като преди това не достигат Черно море.
15:30 11.08.2026
48 Цък
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Моли се руснаците да не решат да превземат Одеса. Падне ли Одеса , край със западната помощ за Украйна. Вековна мечта на Англия е да има военноморска база на Черно море. Мечтата им почти се беше осъществила, но руснаците на бързо взеха Крим.
Коментиран от #49
15:34 11.08.2026
49 Язък
До коментар #48 от "Цък":Руснаците отдавна са го решили.Ще я превземат,защото е основна цел да отрежат краина от морето.А отрежат ли я,свърши се.3елника ще моли този път за мир,само че от някоя финландска барака.
Коментиран от #53
15:38 11.08.2026
50 Анонимен
15:47 11.08.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Емил
До коментар #14 от "Последния Софиянец":Софийски боклуци да коментират морето ми идва малко в повече .Гледай си и си участвай в прайдовете .Сложи си копитата ,забий си розовите пера където трябва,а морето и Одеса не коментирай.Откакто не влизат кораби в пристанищата оттогава и Одеса не е на усраните.
15:49 11.08.2026
53 Верно ли бе
До коментар #49 от "Язък":Може да е финландска барака , ама пък тоалетната чиния златна.
Коментиран от #55
15:49 11.08.2026
54 Деций
15:49 11.08.2026
55 Ари бе?
До коментар #53 от "Верно ли бе":Мхм,тя и клетката му ще е златна,не страхуийся.
Коментиран от #58
15:51 11.08.2026
56 Що ве
До коментар #2 от "Точен е Кузман":И ти си точен, ама като характер, цифрите определено си нагласяш както ти дойде..
16:07 11.08.2026
57 Нострадамус
16:07 11.08.2026
58 Верно ли бе
До коментар #55 от "Ари бе?":Може да не стигне до клетка. Че може да се разприказва и да каже неща дето не трябва да се знаят. Ако първи го стигнат руснаците, наистина може да е клетка. Иначе ковчег по вероятно. Ама не златен , а обикновен - дървен.
16:21 11.08.2026
59 Отидоха в по-добрия свят онези в Русия
До коментар #2 от "Точен е Кузман":като нашите тука дето трепят бедни завалии по пловдивското тепе.
16:28 11.08.2026
60 Големия хой
До коментар #20 от "КуZю":Не само Одеса ще стане руска, ами и Украйна няма да съществува! Пикай газ!
16:33 11.08.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Шкиф
16:37 11.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Моряка
До коментар #1 от "Читател":Ами че то цяла Новорусия си е руска,причьом тут Украина?( отде на къде?)
17:10 11.08.2026
65 Моряка
До коментар #1 от "Читател":Правилно,отнася се за цяла Новорусия.Да не подценяваме Херсон и Николаев.И промишления гигант Днепропетровск.
17:17 11.08.2026
66 Бай Ганьо
18:13 11.08.2026
67 Укротролюхо, вече имаш разсейки
18:54 11.08.2026
68 Хахаха
19:05 11.08.2026