Кузман Илиев пред ФАКТИ: Руснаците вече играят вабанк и казват: „Ние ще вземем Одеса!“ (ВИДЕО)

Падналият дрон на наша територия е симптом. Ако е имало взрив, той е бил малък. Можем да направим анализ на политическите позиции, които веднага излязоха в публичното пространство. Някои бяха изключително остри и непремерени. Например тази на господин Гаджев от ГЕРБ, който е в комисията по отбрана. Господин Денков, господин Асен Василев като цяло, господин Мирчев веднага казаха: ако това е руски дрон, ние веднага трябва да приемем, че има атака срещу нашата национална инфраструктура. Че трябва да има отговор, едва ли не да обвиним Русия веднага. Те станаха изключително тихи впоследствие, когато стана дума, че дронът не е руски, а украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.

„Каквото и бедствие да стане у нас, Тодор Тагарев все ще каже, че то е вдъхновено от Путин. И ако се върнем на темата за дронове и националната сигурност, трябва да кажем, че този симптом е симптом на болест. Тази болест засяга националната сигурност. Тази болест е сблъсъкът между Русия и Украйна в Черно море. Аз говоря за това от 4-5 години и това е основната причина да участвам в политическия живот на България. От големите партийни централи нито една не защитава националния интерес. И нито една голяма партия не предвиди, че войната ще дойде в Черно море. Аз говоря за това от много време. Черно море е театърът на военните действия между Русия и Украйна. Всъщност това не е сблъсък Русия-Украйна, а Русия-НАТО. Русия срещу западните страни. Фактът, че падна дрон на нашата територия, показва до каква степен ние сме въвлечени в този конфликт, но ние не осъзнаваме степента. А степента е много голяма. И България с бързи крачки става част от конфликта, а той ескалира“, добави гостът.

„Защото, ако приемем, че до преди половин година украинците успешно ударяха терминали вътре в Русия, удряха кораби в Черно и в Азовско море, сега руснаците са превърнали Одеса в една блокирана зона, лишена от пристанище. Там не се движат кораби, няма доставки. А това е огромен проблем за цялата българска икономика, за националната сигурност практически. И руснаците вече играят вабанк. Те са свалили кадифените ръкавици, ако някога са ги имали изобщо, и казват: „Ние ще вземем Одеса!“, сподели още Кузман Илиев.

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