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Кузман Илиев пред ФАКТИ: Руснаците вече играят вабанк и казват: „Ние ще вземем Одеса!“ (ВИДЕО)

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Руснаците вече играят вабанк и казват: „Ние ще вземем Одеса!“ (ВИДЕО)

11 Август, 2026 14:31 3 029 68

  • черно море-
  • русия-
  • украйна-
  • дрон-
  • война-
  • одеса

Черно море е театърът на военните действия между Русия и Украйна, казва гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Руснаците вече играят вабанк и казват: „Ние ще вземем Одеса!“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Падналият дрон на наша територия е симптом. Ако е имало взрив, той е бил малък. Можем да направим анализ на политическите позиции, които веднага излязоха в публичното пространство. Някои бяха изключително остри и непремерени. Например тази на господин Гаджев от ГЕРБ, който е в комисията по отбрана. Господин Денков, господин Асен Василев като цяло, господин Мирчев веднага казаха: ако това е руски дрон, ние веднага трябва да приемем, че има атака срещу нашата национална инфраструктура. Че трябва да има отговор, едва ли не да обвиним Русия веднага. Те станаха изключително тихи впоследствие, когато стана дума, че дронът не е руски, а украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Кузман Илиев, председател на партия „България може“.

„Каквото и бедствие да стане у нас, Тодор Тагарев все ще каже, че то е вдъхновено от Путин. И ако се върнем на темата за дронове и националната сигурност, трябва да кажем, че този симптом е симптом на болест. Тази болест засяга националната сигурност. Тази болест е сблъсъкът между Русия и Украйна в Черно море. Аз говоря за това от 4-5 години и това е основната причина да участвам в политическия живот на България. От големите партийни централи нито една не защитава националния интерес. И нито една голяма партия не предвиди, че войната ще дойде в Черно море. Аз говоря за това от много време. Черно море е театърът на военните действия между Русия и Украйна. Всъщност това не е сблъсък Русия-Украйна, а Русия-НАТО. Русия срещу западните страни. Фактът, че падна дрон на нашата територия, показва до каква степен ние сме въвлечени в този конфликт, но ние не осъзнаваме степента. А степента е много голяма. И България с бързи крачки става част от конфликта, а той ескалира“, добави гостът.

„Защото, ако приемем, че до преди половин година украинците успешно ударяха терминали вътре в Русия, удряха кораби в Черно и в Азовско море, сега руснаците са превърнали Одеса в една блокирана зона, лишена от пристанище. Там не се движат кораби, няма доставки. А това е огромен проблем за цялата българска икономика, за националната сигурност практически. И руснаците вече играят вабанк. Те са свалили кадифените ръкавици, ако някога са ги имали изобщо, и казват: „Ние ще вземем Одеса!“, сподели още Кузман Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Читател

    77 20 Отговор
    И не само Одеса ще вземат....

    Коментиран от #42, #44, #64, #65

    14:32 11.08.2026

  • 2 Точен е Кузман

    23 78 Отговор
    Рашите винаги са играли Ва -банк и гангаранг затова досега за 5 години 2 милиона от тях бяха пратени в един по добър свят

    Коментиран от #13, #56, #59

    14:33 11.08.2026

  • 3 С тези дезертьори ли?

    47 10 Отговор
    Украинец е задържан в Слънчев бряг, след като дрегерът отчел 1,88 промила алкохол зад волана на БМВ Х5.

    Коментиран от #10, #34

    14:34 11.08.2026

  • 4 И ОДЕСА

    60 15 Отговор
    Е РУСКА.

    Коментиран от #12

    14:35 11.08.2026

  • 5 Свидетел

    42 7 Отговор
    Ние 36 години ни прекараха през култура криза, демографска, икономическа, политическа, морална и военна криза ... Директно още не си излезнал от едната крива и влизаш в другата и на това му казвали успешен път за чакални ? Ами срам ме е за пропуснатото поколение, което стсана свидетел на "тези успехи чужди" -

    14:35 11.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Путинофил

    14 24 Отговор
    Ако дрона беше убил някой от семейството ти друго щеше да чуруликаш

    Коментиран от #27

    14:38 11.08.2026

  • 8 На руснаците все не им стига територия

    17 45 Отговор
    А после всичко, което са завладяли, са го съсипали. Ако сте виждали Далечния изток и Аляска от другата страна, има го в Дългия път около света с Юън МакГрегър и Чарли Бурман, разликата е като между Африка и Швейцария. Същото с Кьонигсберг (Калининград).

    14:40 11.08.2026

  • 9 дрона

    14 40 Отговор
    Дрона е подхвърлен от нашите(руските) служби. Опитват се да ни сплашат. Е ние не се страхувам. Ако трябва ще се бием до последната йапка кръв за родината ни, като Левски, Ботев, Караджата и хилядите паднали герои. Да живее България.

    Коментиран от #19, #30

    14:40 11.08.2026

  • 10 Педро Поро

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "С тези дезертьори ли?":

    Джипът е натоварен на ферибота Варна-Иличовск, а украинеца са го черпили шкембе и бира на изпроводяк!
    Другият месец с Кайен ще го хванат!

    14:41 11.08.2026

  • 11 Няма война няма дронове

    19 49 Отговор
    Кузмане не филосоствай Войната я води Русия не Украйна

    Коментиран от #17

    14:41 11.08.2026

  • 12 Варна също

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "И ОДЕСА":

    Слънчака пък съвсем.

    Коментиран от #22, #23

    14:41 11.08.2026

  • 13 АМА НЕ СПИРАТ

    26 4 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Кузман":

    ВИЖ САЩ ДАДОХА 5-6 ЖЕРТВИ И ТРЪМП ВДИГНА БЕЛИЯ БАЙРАК.ТОВА Е РАЗЛИКАТА

    Коментиран от #24

    14:41 11.08.2026

  • 14 Последния Софиянец

    16 38 Отговор
    Тоя глупак виждал ли е на картата къде е Одеса и знае ли, че от блатния флог остана само леш и скрап на дъното!

    Коментиран от #48, #52

    14:42 11.08.2026

  • 15 СБО провал

    15 36 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    14:43 11.08.2026

  • 16 Димяща ушанка 🤩💀

    13 33 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    14:43 11.08.2026

  • 17 Наблюдател

    14 33 Отговор

    До коментар #11 от "Няма война няма дронове":

    Така е. Ако Путин не беше тръгнал да завоюва, нямаше да хвърчат заблудени украински дронове.

    Коментиран от #40

    14:43 11.08.2026

  • 18 Пламен

    14 27 Отговор
    .....и пета година, Киев за три дни и стана, Киев през крив макарон

    14:44 11.08.2026

  • 19 В грешка си

    21 13 Отговор

    До коментар #9 от "дрона":

    Руските служби не се занимават с "подхвърляне" на дрончета.

    14:45 11.08.2026

  • 20 КуZю

    12 21 Отговор
    Каквото каже все обратното става тоз неразбран и неизбран к0рифей

    Одаса няма никакво съмнение че ще е завинаги Украйна, 2ибте че даже Херсон не удържаха а без съмнение първо този град трябва да падне преди Одеса

    Коментиран от #60

    14:45 11.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 На дунава с погачите

    14 6 Отговор

    До коментар #12 от "Варна също":

    Така и така са тръгнали да вземат и Цариград, нали за това е зора от векове!

    14:47 11.08.2026

  • 23 Варна беше

    25 6 Отговор

    До коментар #12 от "Варна също":

    Вече е осраинска.
    Руснаците отдавна си продадоха имотите и се изнесоха.
    Затова няма туристи по л@йноморието.

    14:47 11.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 българина

    24 9 Отговор
    Одеса си е руска и. е само тя, черноморието е извоювано от Русия не от нато или крайна. Пак ще си е тяхно

    Коментиран от #28

    14:48 11.08.2026

  • 26 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    14 21 Отговор

    До коментар #21 от "кузмане изтърка се":

    Как пък една купейка не замина към Z рая на север

    Коментиран от #39

    14:48 11.08.2026

  • 27 Не плашой ся

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Путинофил":

    При толкова много ракети на руския агресор ,ти от едно Фърчило се плашиши!

    14:48 11.08.2026

  • 28 ЩЕКА 🤡🤩

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "българина":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    14:48 11.08.2026

  • 29 Глупости

    6 4 Отговор
    Няма никакъв взрив. В интернет са снимките на падналия дрон в полето със слънчогледи на Пронюз Добрич.

    Коментиран от #32

    14:49 11.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 1234

    13 7 Отговор

    До коментар #21 от "кузмане изтърка се":

    А вие пък сте пък русофоб като Тагарев, тоест с какво сте по-различен? Едните поне не мразят и са за разбирателство, а такива като вас мразя и са за война, ами предпочитам първите. Марш на фронта! Имат нужда от вас.

    14:50 11.08.2026

  • 32 Сърдит капейко

    1 4 Отговор

    До коментар #29 от "Глупости":

    Е как ще се мре тогава???

    14:50 11.08.2026

  • 33 Бил ли си

    14 3 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    в Русия,че да знаеш как е там??

    14:51 11.08.2026

  • 34 Анджо

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "С тези дезертьори ли?":

    Тоя е бил трезвен бе, нашите ги ловят над 3 промила.🤣🤣

    14:52 11.08.2026

  • 35 Калмук

    11 17 Отговор
    Този от снимката много отдавна се напъва да представи интересите на Кремъл като български такива.

    14:53 11.08.2026

  • 36 Специалист

    13 4 Отговор
    Какво значи ва банк - всичко или нищо.Кузмане Русия винаги взема всичко. Чети я тази история.

    14:53 11.08.2026

  • 37 ДА ДА

    7 2 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    ТЕ ЗАТОВА В САЩ ПО 45 000 ГОДИШНО ОТИВАТ ВЪВ ВЕЧНИТЕ ЛОВНИ ПОЛЕТА СЛЕД СТРЕЛБА.ЗА 10 ГОДИНИ ОКОЛО 0.5 МИЛИОНА.( ИНТЕРЕСНО ЧЕ В ИНДИЯ ОКОЛО 30 000 ГОДИШНО УМИРАТ ОТ ОТРОВНИ ЗМИИ)

    14:53 11.08.2026

  • 38 Аква

    12 3 Отговор
    След като дранът е украински, трябва ли да обявим война на украйна? Тя не е член на НАТО и никога няма да бъде. Тя не е член на ЕС И никога няма да стане. Е, ще се бием ли на страната на руснаците?

    14:54 11.08.2026

  • 39 Въпросче

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Ти що се върна от Възродителната екскурзия при натовските ти братя по оръжие в Анадола ??

    14:55 11.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Разумен

    9 4 Отговор
    политик е К.Илиев.Нашите "подлоги" от целия политспектър само за интереса и банковите им сметки мислят.У нас и в чужбина.Нац. сигурност въобще не я мислят.Само вид загрижен си придават,но всичко е до едно време!

    14:58 11.08.2026

  • 42 Данъкоплатец

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Йотова няма ли да свика Консултативният съвет за национална сигурност, след садистичното убийство на Георги в Пловдив?
    Или всичко е наред, след като не е убит политик...

    15:05 11.08.2026

  • 43 брадатата г@йша

    2 1 Отговор
    ас ще взема майонезения сос!

    15:09 11.08.2026

  • 44 Соломон

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Ама разбира се че първо Одеса.Все пак Лисабон е доста далече

    15:10 11.08.2026

  • 45 Кузмак,

    6 5 Отговор
    Дека е левчето?

    15:10 11.08.2026

  • 46 Разликата

    11 5 Отговор

    До коментар #24 от "Така е":

    е, че САЩ винаги се бият за интересите на корпорациите, поради което ги е страх да жертват хора, които даже не знаят за какво се бият. Попитай 20 човека в САЩ: "Къде е Иран?" и ще разбереш разликата.

    15:14 11.08.2026

  • 47 Някой

    4 0 Отговор
    От самото начало казах, че логичното е руснаците минимум да искат да си върнат подарената от Ленин Новорусия (и Одеса, Молдова и още много). И че възможен мир е при връщане на Украйна с граници от преди СССР и само с на плюс от него западни територии компенсация за ВСВ при Сталин.
    Само че както вървят нещата като нищо ще си е докрай - Украйна да стане част от Русия, както е била. Реално след ПСВ 1917г. се появяват 4 държави и 3 се обединяват в Украйна и до СССР 1921г. Като преди това не достигат Черно море.

    15:30 11.08.2026

  • 48 Цък

    10 4 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Моли се руснаците да не решат да превземат Одеса. Падне ли Одеса , край със западната помощ за Украйна. Вековна мечта на Англия е да има военноморска база на Черно море. Мечтата им почти се беше осъществила, но руснаците на бързо взеха Крим.

    Коментиран от #49

    15:34 11.08.2026

  • 49 Язък

    9 3 Отговор

    До коментар #48 от "Цък":

    Руснаците отдавна са го решили.Ще я превземат,защото е основна цел да отрежат краина от морето.А отрежат ли я,свърши се.3елника ще моли този път за мир,само че от някоя финландска барака.

    Коментиран от #53

    15:38 11.08.2026

  • 50 Анонимен

    7 2 Отговор
    Разбира се, че руснаците ще вземат Одеса и цялото украинско черноморие. Продадените подземни богатства на Украйна, ако ги разработят въобще, ще станат нерентабилни поради сложната логистика.

    15:47 11.08.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Емил

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Софийски боклуци да коментират морето ми идва малко в повече .Гледай си и си участвай в прайдовете .Сложи си копитата ,забий си розовите пера където трябва,а морето и Одеса не коментирай.Откакто не влизат кораби в пристанищата оттогава и Одеса не е на усраните.

    15:49 11.08.2026

  • 53 Верно ли бе

    5 2 Отговор

    До коментар #49 от "Язък":

    Може да е финландска барака , ама пък тоалетната чиния златна.

    Коментиран от #55

    15:49 11.08.2026

  • 54 Деций

    12 2 Отговор
    От самото начало е заложено затваряне на морето за Украйна.Не падне ли Одеса, Харков, Славянск, Краматорск ,че даже и Киев,войната няма да спре .И няма значение кои е на върха в Русия,дали е Путин или някой друг!

    15:49 11.08.2026

  • 55 Ари бе?

    4 0 Отговор

    До коментар #53 от "Верно ли бе":

    Мхм,тя и клетката му ще е златна,не страхуийся.

    Коментиран от #58

    15:51 11.08.2026

  • 56 Що ве

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Кузман":

    И ти си точен, ама като характер, цифрите определено си нагласяш както ти дойде..

    16:07 11.08.2026

  • 57 Нострадамус

    1 5 Отговор
    Кузмане ти нещо си слънчасал.

    16:07 11.08.2026

  • 58 Верно ли бе

    5 0 Отговор

    До коментар #55 от "Ари бе?":

    Може да не стигне до клетка. Че може да се разприказва и да каже неща дето не трябва да се знаят. Ако първи го стигнат руснаците, наистина може да е клетка. Иначе ковчег по вероятно. Ама не златен , а обикновен - дървен.

    16:21 11.08.2026

  • 59 Отидоха в по-добрия свят онези в Русия

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Точен е Кузман":

    като нашите тука дето трепят бедни завалии по пловдивското тепе.

    16:28 11.08.2026

  • 60 Големия хой

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "КуZю":

    Не само Одеса ще стане руска, ами и Украйна няма да съществува! Пикай газ!

    16:33 11.08.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Шкиф

    4 1 Отговор
    Замириса на пърженко а? Къде е оня kacтpaт Тагарев да обясни сега неговите приятели украинците що така правят?

    16:37 11.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Ами че то цяла Новорусия си е руска,причьом тут Украина?( отде на къде?)

    17:10 11.08.2026

  • 65 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    Правилно,отнася се за цяла Новорусия.Да не подценяваме Херсон и Николаев.И промишления гигант Днепропетровск.

    17:17 11.08.2026

  • 66 Бай Ганьо

    1 1 Отговор
    Руснаците ще вземат некому у....я!

    18:13 11.08.2026

  • 67 Укротролюхо, вече имаш разсейки

    1 0 Отговор
    Укротролюхо, вече имаш разсейки от рака.

    18:54 11.08.2026

  • 68 Хахаха

    0 1 Отговор
    Олеле..., този оправи икономиката, започна да оправя и геополитиката. Добре, че има балами да му се връзват, щото ако трябваше да му плащат само за вярните и сбъднали се прогнози, щеше да е умрял от глад.

    19:05 11.08.2026

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