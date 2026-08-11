Ангел Славчев пред ФАКТИ: Ще дадем 17 млн. евро на Украйна от бюджета, а те ни пращат дронове (ВИДЕО)

От „Възраждане“ искаме да се събере Консултативният съвет за национална сигурност, политиците да обсъдят, да получат информация от службите за какво става въпрос. „Възраждане“ бяхме първата политическа сила, която беше на място близо час и половина по-късно, след като се разбра за падналия дрон. Георги Георгиев, заместник-председател на „Възраждане“, беше на място на инцидента. Както предположихме, дронът се оказа украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.
„В този бюджет има 17 милиона заделени за Украйна и защо им ги даваме, след като те ни пращат дронове? Очевидно този дрон не е проучващ. Ако беше такъв, нямаше да се взриви. Действията, които предприехме от „Възраждане“, бяха последователни. Потърсихме информация, поискахме да има среща на Съвета за национална сигурност. Инцидентът е изключително значим, така че няма значение дали политиците са в почивка, или не. На няколко стотин километра от нас се водят военни действия, нека не забравяме това“, добави гостът.
„Нали се кълнем, че небето се пази от НАТО, от кой ли не. А в същото време дронове влизат на територията на България и то на километър от газовия хъб, който е там. Трябва да сложим една отметка, че преди няколко месеца хванаха двама украински пенсионери, военни пенсионери, за нараняване на млади хора, които бяха в Монтана, и то с документация в тях, че са готвили покушение на газова тръба, която има там. И там всичко изчезна. Информирана е прокуратурата в случая и какво? Трябва да се говори с украинския посланик, с украинските представители. Може посланикът на Украйна да се обяви за персона нон грата“, сподели още Ангел Славчев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СТИГА
Коментиран от #4, #31, #90
14:55 11.08.2026
2 Дика
Коментиран от #5, #7, #29
14:55 11.08.2026
3 Само че
Коментиран от #22, #46, #73
14:55 11.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
Коментиран от #8
14:59 11.08.2026
7 Видьо Видев
До коментар #2 от "Дика":Къде се скри премиерът-Президент пар=ясникът Радев, след жестокото убийство на Георги в Пловдив?
Коментиран от #13, #92
14:59 11.08.2026
8 Така каза Урсула
До коментар #6 от "Българин":Децата ще чакат.
Коментиран от #45
15:01 11.08.2026
9 Възpожденец 🇧🇬
Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
Мразят гърците.
Мразят турците.
Мразят румънците.
Мразят албанците.
Мразят сърбите.
Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
Мразят евреите, не знам за какво.
Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
И не знаят защо мразят.
Някой ги е дресирал като животни.
Преди 80г. българите не мразиха.
Приеха арменците, спасиха си евреите.
В България ЦЪРКВАТА беше жива.
Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
Моралният компас работеше безотказно.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.
Коментиран от #17, #69, #89
15:04 11.08.2026
10 Анонимен
Четири+ години са на издръжка на българския данъкоплатец!
Коментиран от #28
15:04 11.08.2026
11 Абсурдистан
15:04 11.08.2026
12 Дугина
15:05 11.08.2026
13 Излследва
До коментар #7 от "Видьо Видев":и анализира Майя!
15:06 11.08.2026
14 Хи хи
До коментар #5 от "Ба бааааа":Аз като гледам и Кинтекса толкова разбира от дронове , пък Мунчо съвсем !
15:07 11.08.2026
15 Малиийй
15:07 11.08.2026
16 !!!?
15:08 11.08.2026
17 Добър въпрос
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":За укрите, със сигурност има и изключения от общия стереотип, за съжаление аз не познавам изключенията и знам много добре защо не харесвам народа им като цяло! Не е само заради помощите и хотелите, които им се предоставят от България, ако пообщуваш повече или поработиш известно време с някой от тях, ще ти стане ясно!
15:09 11.08.2026
18 България в ЕС или евразийска мизерия
“…Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи...
… изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура…”
Остава да каже ясно и КАКВИ са тези “източници” и кои са тези “изроди”. Да назове руската хибридна пропаганда, както и радикалните организации, разпространяващи радикални и тоталитарни идеи, насаждащи омраза и призоваващи за насилие.
Не е лошо и да даде обяснение за бездействието на държавата ни от 2014г., когато тези “източници” и “изроди” започнаха да превземат онлайн пространството в България, в учудващ синхрон и взаимодействие с медиите, подкрепящи ченгеджийското статукво у нас.
Коментиран от #39, #42
15:09 11.08.2026
19 дрона
15:09 11.08.2026
20 Аа майкуууу
15:14 11.08.2026
21 Зеления
Ангеле сигурен ли си?
Я питай Тагарев, Моньо Паси, Гого Лозанов, Мирчев и Емилия Милчева да ти кажат че дрона е руски !!!
Те не са били на място като вас, но знаят много добре какъв е дрона.
И да не си се объркал, че трябва да се вика украинската посланичка? - тези същите 5 индивида твърдят, че трябва да вика руската посланичка !!!!
15:14 11.08.2026
22 Боруна Лом
До коментар #3 от "Само че":, ТАГАРЕНКО,ХОДИ НА.......
Коментиран от #24
15:14 11.08.2026
23 ангелке
15:14 11.08.2026
24 моруна
До коментар #22 от "Боруна Лом":при тебе на кафе с райбер?
15:16 11.08.2026
25 Дронът
Радките се оплетоха като патки в кълчища. Ошашавиха се много им се събра: цени, демонтаж на модели, дронове. А те са само едни сладури, жадуващи обещания им от муньо комфорт. Оставка глупаци!
15:17 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ма ДУРО
О отговор и в знак на благодарност, да ти пратят МОЯ
15:20 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 1357
15:25 11.08.2026
31 ама стига сега
До коментар #1 от "СТИГА":не е Политкоректно спрямо нашите партньори от ЕК който ни ограбват последните 35 год нормално е да намерим 17 милиона за украйна и фашистите като зеленски но за болните деца на България и най вече за болница няма как. Питам се защо не събираме капачки за украйнците- а парите за тях да остават в страната ни за нови линейки за подпомагане на майките и семействата който родители се трудят имат Образование .точно троловете и тяхните ментори от пп дб са неистов рев как нямало пари за майките с деца - инетресно защо има за украйнци по морето ни
15:25 11.08.2026
32 така ли поръчват маати
До коментар #26 от "АБЕ":осрайта?
15:27 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Хайде…
15:29 11.08.2026
36 В крайна сметка
Коментиран от #38
15:32 11.08.2026
37 стига сме давали пари за тези фашисти
15:33 11.08.2026
38 ами да дадем тези пари на фашагите
До коментар #36 от "В крайна сметка":най добре а
Коментиран от #44, #50
15:34 11.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Перо
15:35 11.08.2026
41 Биби
Коментиран от #55
15:36 11.08.2026
42 Мюсли
До коментар #18 от "България в ЕС или евразийска мизерия":В ес ве
15:40 11.08.2026
43 Долу крайна
15:40 11.08.2026
44 Това ще го направят
До коментар #38 от "ами да дадем тези пари на фашагите":Мунчо и компания, лъжци и българоубийци и то съвсем съзнателно.
15:41 11.08.2026
45 Ба бааааа
До коментар #8 от "Така каза Урсула":Нема се токовате ве на ръчно ке карате
15:42 11.08.2026
46 Бай Хой
До коментар #3 от "Само че":Много бързо слагаш точка,ако в Украйна не бяха бесели руснаци нямаше да има и операция ,я върни новините назад ,да ва у конете с капаци ....
Коментиран от #58
15:42 11.08.2026
47 българина
15:45 11.08.2026
48 Цървул
15:46 11.08.2026
49 Аз съм от страната на парите
15:52 11.08.2026
50 Жалко, не разбра
До коментар #38 от "ами да дадем тези пари на фашагите":че това беше сарказъм. Позор!
15:52 11.08.2026
51 И ко?
15:57 11.08.2026
52 Понотурев
15:58 11.08.2026
53 Танасиньо
15:59 11.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Самият факт, че това го е казал
16:02 11.08.2026
57 Абе
Коментиран от #64
16:03 11.08.2026
58 Колко плащат за лъжи в нета?
До коментар #46 от "Бай Хой":Бесели били руснаци. Продажник.
16:04 11.08.2026
59 КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА
ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!
16:09 11.08.2026
60 Читател
16:10 11.08.2026
61 фен на сидеров
16:11 11.08.2026
62 ДО ПОДЛОГИТЕ
16:11 11.08.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Те са тук от много отдавна
До коментар #57 от "Абе":карат лексуси, не плащат за нищо, живеят в лусозни хотели на наш гръб, строят си където поискат а хората дето са си дали живота за нашата "родина" още живеят във фургоните след наводненията и децата ни внимават да не се разболяват, понеже още няма детска болница...
16:17 11.08.2026
65 Михаил
16:32 11.08.2026
66 Зилиенски
16:34 11.08.2026
67 Важното е руснаците какво им дават
16:38 11.08.2026
68 Русофилите и тези, които киснат тук
16:42 11.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Ний ша Ва упрайм
16:49 11.08.2026
71 Да ви светна малко
16:54 11.08.2026
72 Тъй кат гледам
16:56 11.08.2026
73 Как е Бах
До коментар #3 от "Само че":Значи русия трябваше да се предаде без бой на нато и да позволи на фашагите да победят сто пъти по-силна страна?
17:01 11.08.2026
74 Горски
17:18 11.08.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Дааа
17:25 11.08.2026
77 То е ясно
17:28 11.08.2026
78 Българин
Така че ни е няма избор, освен да изпълняваме исканията на Зеленски!
Другото е война! Много ли искате война?!?
Коментиран от #80
17:30 11.08.2026
79 Иван
17:30 11.08.2026
80 НЕ ИСКАМЕ
До коментар #78 от "Българин":Нито война,нито да даваме милиарди € от нашите данъци за фашиста наркоман.
17:34 11.08.2026
81 Дика
До коментар #5 от "Ба бааааа":Даже идея си нямаш колко разбирам, когато се занимавам с дронове ти още не си бил я чувал тая дума.
17:35 11.08.2026
82 Урсулата леля на Зелю
17:37 11.08.2026
83 Този
И ето го, сега, същият Ангел Славчев, вече изпечена руска тупалка, пак дава акъл да се подложим на Путин. Вече не като площаден герой, начело на някакъв бунт "за тока", а като... парламентарист.
17:39 11.08.2026
84 Лена
Само дето Осрайна вина няма! Вината е на нашите празноглавци, велики!
17:43 11.08.2026
85 Геро
17:46 11.08.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 А щом
17:55 11.08.2026
88 копейкин
18:25 11.08.2026
89 О, Морес
До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":Имаш много здраве,обаче си написал Абсолютни Глупости ! Няма да та опровергавам.Не си ми на нивото.Ние,българите сме най- умния и най-способния народ на Балканите и в топ 3 в Европа.И никога не сме клали изброените от тебе народи.Те нас са ни клали.А при "мръсния комунизъм" Университетското образование,с малки изключения,беше на много високо ниво.Сега не струва,пак с малки изключения !
18:26 11.08.2026
90 Копейкин стои зад убийството на Георги
До коментар #1 от "СТИГА":Георги в Пловдив беше жестоко убит.
От деца.
Душата на Георги вече свободно се скита из рая.
И Бог го попита:
-На обичане кой те научи?
Георги с усмивка отвърна:
-Моето куче.
18:40 11.08.2026
91 Анонимен
19:00 11.08.2026
92 12345
До коментар #7 от "Видьо Видев":Този Георги е п е д оа ф и л!!!!! Всички, които квичат, са нефелници и нямат деца и не знаят колко тежко е ссексуалното посегателство над деца....
19:13 11.08.2026