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Ангел Славчев пред ФАКТИ: Ще дадем 17 млн. евро на Украйна от бюджета, а те ни пращат дронове (ВИДЕО)

Ангел Славчев пред ФАКТИ: Ще дадем 17 млн. евро на Украйна от бюджета, а те ни пращат дронове (ВИДЕО)

11 Август, 2026 14:51 2 411 92

  • ангел-
  • славчев-
  • възраждане-
  • дрон-
  • украйна-
  • кснс-
  • пари

От „Възраждане“ настояваме за спешно свикване на КСНС заради падналия украински дрон край газовия хъб, казва гостът

Ангел Славчев пред ФАКТИ: Ще дадем 17 млн. евро на Украйна от бюджета, а те ни пращат дронове (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

От „Възраждане“ искаме да се събере Консултативният съвет за национална сигурност, политиците да обсъдят, да получат информация от службите за какво става въпрос. „Възраждане“ бяхме първата политическа сила, която беше на място близо час и половина по-късно, след като се разбра за падналия дрон. Георги Георгиев, заместник-председател на „Възраждане“, беше на място на инцидента. Както предположихме, дронът се оказа украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.

„В този бюджет има 17 милиона заделени за Украйна и защо им ги даваме, след като те ни пращат дронове? Очевидно този дрон не е проучващ. Ако беше такъв, нямаше да се взриви. Действията, които предприехме от „Възраждане“, бяха последователни. Потърсихме информация, поискахме да има среща на Съвета за национална сигурност. Инцидентът е изключително значим, така че няма значение дали политиците са в почивка, или не. На няколко стотин километра от нас се водят военни действия, нека не забравяме това“, добави гостът.

„Нали се кълнем, че небето се пази от НАТО, от кой ли не. А в същото време дронове влизат на територията на България и то на километър от газовия хъб, който е там. Трябва да сложим една отметка, че преди няколко месеца хванаха двама украински пенсионери, военни пенсионери, за нараняване на млади хора, които бяха в Монтана, и то с документация в тях, че са готвили покушение на газова тръба, която има там. И там всичко изчезна. Информирана е прокуратурата в случая и какво? Трябва да се говори с украинския посланик, с украинските представители. Може посланикът на Украйна да се обяви за персона нон грата“, сподели още Ангел Славчев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СТИГА

    107 25 Отговор
    С ТАЗИ УКРАЙНА,ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ПАРИ 37 ГОДИНИ,ЗА УКРАЙНА НАМИРАТЕ!!НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ ОТ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ!!

    Коментиран от #4, #31, #90

    14:55 11.08.2026

  • 2 Дика

    34 94 Отговор
    Славчев и за какво точно Украйна ни праща дрон, щото няма къде да го пратят ли? Този дрон е пратен в посока Русия и впоследствие е заглушен и пренасочен от руснаците обратно.

    Коментиран от #5, #7, #29

    14:55 11.08.2026

  • 3 Само че

    28 107 Отговор
    Все още не е доказано, че дронът е украински. Възможно е и руснаците да са го отклонили с радио електронна борба което не означава, че Украйна праща дронове. Възможно е и да е руски. Единствено Русия е виновна, ако не беше започнала война нямаше да падат дронове нито в България, нито в Румъния, нито в Молдова и Полша. Точка по въпроса.

    Коментиран от #22, #46, #73

    14:55 11.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    95 14 Отговор
    Вие луди ли сте да давате пари на Украйна от бюджета?! Най-бедната държава в ЕС,с най-голяма инфлация ще даваме пари.Пълно безобразие.В отмяна ни пращат дронове.Тива е привокация.

    Коментиран от #8

    14:59 11.08.2026

  • 7 Видьо Видев

    59 10 Отговор

    До коментар #2 от "Дика":

    Къде се скри премиерът-Президент пар=ясникът Радев, след жестокото убийство на Георги в Пловдив?

    Коментиран от #13, #92

    14:59 11.08.2026

  • 8 Така каза Урсула

    59 10 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Децата ще чакат.

    Коментиран от #45

    15:01 11.08.2026

  • 9 Възpожденец 🇧🇬

    29 61 Отговор
    Защо българите така обичат да мразят.
    Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
    Мразят гърците.
    Мразят турците.
    Мразят румънците.
    Мразят албанците.
    Мразят сърбите.
    Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
    Мразят евреите, не знам за какво.
    Сега мразят и украинците от дъното на бедните си душички.

    Няма друга нация, която да е обърнала ЧОВЕЩИНАТА в ПОЛИТИКА .
    Няма по-намръщени хора от българите на целия Балканския полуостров, че и в света.
    И не знаят защо мразят.
    Някой ги е дресирал като животни.
    Преди 80г. българите не мразиха.
    Приеха арменците, спасиха си евреите.
    В България ЦЪРКВАТА беше жива.
    Истински жив организъм, който беше в общение с народа.
    Хората бяха духовно здрави и съхранени, знаеха какво е добро и зло.
    Моралният компас работеше безотказно.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
    До вчера един украинец и един евреин не познавахте, днес мразите и децата им.
    Те не са виновни за вашето нещастно съществуване.

    Коментиран от #17, #69, #89

    15:04 11.08.2026

  • 10 Анонимен

    70 22 Отговор
    Да се спрат помощите за украинците, щом така ни се отблагодаряват!

    Четири+ години са на издръжка на българския данъкоплатец!

    Коментиран от #28

    15:04 11.08.2026

  • 11 Абсурдистан

    26 52 Отговор
    Какви ли не простотии ще изговори човек за едните копейки!

    15:04 11.08.2026

  • 12 Дугина

    25 3 Отговор
    Плюшено мече ли искаш?

    15:05 11.08.2026

  • 13 Излследва

    16 0 Отговор

    До коментар #7 от "Видьо Видев":

    и анализира Майя!

    15:06 11.08.2026

  • 14 Хи хи

    34 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ба бааааа":

    Аз като гледам и Кинтекса толкова разбира от дронове , пък Мунчо съвсем !

    15:07 11.08.2026

  • 15 Малиийй

    9 11 Отговор
    Това из клесяк как ги сметна?

    15:07 11.08.2026

  • 16 !!!?

    19 35 Отговор
    Копейките да призоват Мистър Кеш да поиска от НАТО задействането на член 5...ама толкова първобитна пропаганда като тази Копейка може само кремълската фашистка хунта да произвежда !!!?

    15:08 11.08.2026

  • 17 Добър въпрос

    37 8 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    За укрите, със сигурност има и изключения от общия стереотип, за съжаление аз не познавам изключенията и знам много добре защо не харесвам народа им като цяло! Не е само заради помощите и хотелите, които им се предоставят от България, ако пообщуваш повече или поработиш известно време с някой от тях, ще ти стане ясно!

    15:09 11.08.2026

  • 18 България в ЕС или евразийска мизерия

    14 29 Отговор
    Министър Demerdzhiev каза нещо вярно, което заслужава подкрепа, но само ако каже истината изцяло:
    “…Източниците на това насилие не са случайни - виждаме ясни признаци, че част от тези деца се радикализират в затворени онлайн групи и през социалните мрежи...
    … изродите, които превръщат децата ни в оръжия и нормализират варварството представяйки го като култура…”
    Остава да каже ясно и КАКВИ са тези “източници” и кои са тези “изроди”. Да назове руската хибридна пропаганда, както и радикалните организации, разпространяващи радикални и тоталитарни идеи, насаждащи омраза и призоваващи за насилие.
    Не е лошо и да даде обяснение за бездействието на държавата ни от 2014г., когато тези “източници” и “изроди” започнаха да превземат онлайн пространството в България, в учудващ синхрон и взаимодействие с медиите, подкрепящи ченгеджийското статукво у нас.

    Коментиран от #39, #42

    15:09 11.08.2026

  • 19 дрона

    13 40 Отговор
    Дрона е подхвърлен от българските(руските) служби. Опитват се да ни сплашат. Не ни е страх, копейки.

    15:09 11.08.2026

  • 20 Аа майкуууу

    8 1 Отговор
    😂😂😂😂😂

    15:14 11.08.2026

  • 21 Зеления

    17 22 Отговор
    Както предположихме, дронът се оказа украински.

    Ангеле сигурен ли си?

    Я питай Тагарев, Моньо Паси, Гого Лозанов, Мирчев и Емилия Милчева да ти кажат че дрона е руски !!!
    Те не са били на място като вас, но знаят много добре какъв е дрона.
    И да не си се объркал, че трябва да се вика украинската посланичка? - тези същите 5 индивида твърдят, че трябва да вика руската посланичка !!!!

    15:14 11.08.2026

  • 22 Боруна Лом

    26 6 Отговор

    До коментар #3 от "Само че":

    , ТАГАРЕНКО,ХОДИ НА.......

    Коментиран от #24

    15:14 11.08.2026

  • 23 ангелке

    9 4 Отговор
    да тебе мъшко млèко в ударна дода

    15:14 11.08.2026

  • 24 моруна

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Боруна Лом":

    при тебе на кафе с райбер?

    15:16 11.08.2026

  • 25 Дронът

    18 13 Отговор
    може и да не е изпратен от Украйна.
    Радките се оплетоха като патки в кълчища. Ошашавиха се много им се събра: цени, демонтаж на модели, дронове. А те са само едни сладури, жадуващи обещания им от муньо комфорт. Оставка глупаци!

    15:17 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ма ДУРО

    6 1 Отговор
    Най-добре е да дадеш ма кя си !
    О отговор и в знак на благодарност, да ти пратят МОЯ

    15:20 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1357

    18 3 Отговор
    Колко по важни неща има да се оправятнв тая държава,а те цял август ни занимават с тоя дрон ,пост народ слаба държава

    15:25 11.08.2026

  • 31 ама стига сега

    24 6 Отговор

    До коментар #1 от "СТИГА":

    не е Политкоректно спрямо нашите партньори от ЕК който ни ограбват последните 35 год нормално е да намерим 17 милиона за украйна и фашистите като зеленски но за болните деца на България и най вече за болница няма как. Питам се защо не събираме капачки за украйнците- а парите за тях да остават в страната ни за нови линейки за подпомагане на майките и семействата който родители се трудят имат Образование .точно троловете и тяхните ментори от пп дб са неистов рев как нямало пари за майките с деца - инетресно защо има за украйнци по морето ни

    15:25 11.08.2026

  • 32 така ли поръчват маати

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "АБЕ":

    осрайта?

    15:27 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Хайде…

    11 0 Отговор
    …сега въпрос с повишена трудност -> накъде отлетя пчеличката мая?! Някой, нещо, хаха, не мисля?!

    15:29 11.08.2026

  • 36 В крайна сметка

    11 16 Отговор
    тези 17 милиона са само по малко повече от 3€ от всеки един от нас - не стигат и за кутия цигари след новите акцизи. Добре че спряха добавките на пенсионерите и майките, иначе хазната щеше да остане празна. А децата е препоръчително да не боледуват.

    Коментиран от #38

    15:32 11.08.2026

  • 37 стига сме давали пари за тези фашисти

    21 8 Отговор
    предлагам за всички фенове на украйна и пп дб да събираме капачки и пвц шишета по 2 цента нали сме клуба на богатите все пак толкова им се полага на неможачите .а

    15:33 11.08.2026

  • 38 ами да дадем тези пари на фашагите

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "В крайна сметка":

    най добре а

    Коментиран от #44, #50

    15:34 11.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Перо

    23 5 Отговор
    Дронът примамка Мая за руските ПВО е изпратен провокативно към БГ за да падне някоя ракета или снаряд в БГ и да се активира НАТО. Еврейските уйдурми нямат край! Пробваха се с газопровода в Германия, с кораби в Черно море и къде ли не по света! Ционисткият клоун е готов да предизвика 3-та световна война, само и само да спаси кожата!

    15:35 11.08.2026

  • 41 Биби

    3 15 Отговор
    Копейкин шо немаме пво бе майка? Я питай батя си Пембен,мож да знай нещо, беше презервент два мандатя и сеги па е минпред? Нещо стане од тука насетне нема е виноват бат Пундю а нищо ненаправилите по въпроса! Са стойки и челъми нема стане и са фотоси на млад сикижант Коцю у фейса! Внетен ли сме?

    Коментиран от #55

    15:36 11.08.2026

  • 42 Мюсли

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "България в ЕС или евразийска мизерия":

    В ес ве

    15:40 11.08.2026

  • 43 Долу крайна

    18 4 Отговор
    дрона летеше към компресорната станция, не успя като при С Поток. Можеха да пратят по сериозен дрон за по сигурно, но щеше да изглежда като нарочно. Така с тоя дървен с нисък заряд, ето минава за грешка ! но можеше да думне станцията. Пък нела РР да им дава пари да ни гърмят!

    15:40 11.08.2026

  • 44 Това ще го направят

    18 6 Отговор

    До коментар #38 от "ами да дадем тези пари на фашагите":

    Мунчо и компания, лъжци и българоубийци и то съвсем съзнателно.

    15:41 11.08.2026

  • 45 Ба бааааа

    3 8 Отговор

    До коментар #8 от "Така каза Урсула":

    Нема се токовате ве на ръчно ке карате

    15:42 11.08.2026

  • 46 Бай Хой

    23 5 Отговор

    До коментар #3 от "Само че":

    Много бързо слагаш точка,ако в Украйна не бяха бесели руснаци нямаше да има и операция ,я върни новините назад ,да ва у конете с капаци ....

    Коментиран от #58

    15:42 11.08.2026

  • 47 българина

    16 3 Отговор
    българите са генетични глупаци, щом 36 г гласуват за такива които работят среще тях! все още имаме партии и хора, които си заслужават, не като в сащ само две! но българите не мислят нито преди нито след гласуването. Затова ще се сме на дъното до последния българин

    15:45 11.08.2026

  • 48 Цървул

    16 1 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 6,8 .

    15:46 11.08.2026

  • 49 Аз съм от страната на парите

    7 19 Отговор
    Какви семки , какви бонбонки , 17 милиона дала (как е дала) ,а когато говорим за 12 милиарда поръчки към нашите заводи ( Казанлък, Сопот, Емко и т.н.) за последните 4 години се правим на луди , тази война е почна джуджето и тя ще го довърши , а вий... вий сте и....ти както е казал Ботев

    15:52 11.08.2026

  • 50 Жалко, не разбра

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "ами да дадем тези пари на фашагите":

    че това беше сарказъм. Позор!

    15:52 11.08.2026

  • 51 И ко?

    14 3 Отговор
    краинските ми3ерабълс ви казаха: "Дайте,да дадем..." И те ни дадоха.Капаро.Др0н.Очаквайте още!

    15:57 11.08.2026

  • 52 Понотурев

    6 6 Отговор
    Плю.нките от изх.ождане пак пищят в истерия. Скоро при славе чалгаро.

    15:58 11.08.2026

  • 53 Танасиньо

    3 11 Отговор
    Всеки ва.тник метър под земята. Важи и за пу.тлероидите от изх ождане

    15:59 11.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Самият факт, че това го е казал

    7 6 Отговор
    някой си от гнусната партия на Копейко Максудов, ме отказва да го чета.

    16:02 11.08.2026

  • 57 Абе

    15 4 Отговор
    Хора раскарайте тези украинци от тук,откакто са тук вижте накъде ни тръгнаха работите

    Коментиран от #64

    16:03 11.08.2026

  • 58 Колко плащат за лъжи в нета?

    7 7 Отговор

    До коментар #46 от "Бай Хой":

    Бесели били руснаци. Продажник.

    16:04 11.08.2026

  • 59 КАПАЧКИ ЗА ОСРАЙНА

    11 3 Отговор
    А ТЕЗИ 17 МЛН €
    ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!

    16:09 11.08.2026

  • 60 Читател

    9 2 Отговор
    Те и без пари ни пращат?

    16:10 11.08.2026

  • 61 фен на сидеров

    11 4 Отговор
    обещаното не е като даденото ! Гюров, Надето и Дедо Запрян да си бръкнат в чекмеджетата !

    16:11 11.08.2026

  • 62 ДО ПОДЛОГИТЕ

    9 1 Отговор
    Може да триете коментари,но не можете да изтриете мнението на хората

    16:11 11.08.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Те са тук от много отдавна

    11 4 Отговор

    До коментар #57 от "Абе":

    карат лексуси, не плащат за нищо, живеят в лусозни хотели на наш гръб, строят си където поискат а хората дето са си дали живота за нашата "родина" още живеят във фургоните след наводненията и децата ни внимават да не се разболяват, понеже още няма детска болница...

    16:17 11.08.2026

  • 65 Михаил

    8 2 Отговор
    и защо ние трябва да сме слуги на окрите защо ние да страдаме с какво сме им длъжни и 50 стотинки няма да дам за окрина грам не ми дреме

    16:32 11.08.2026

  • 66 Зилиенски

    8 2 Отговор
    Ами ще ви пратя, като сте дали малко. 17 млн пари ли са в клуба на богатите. Ние тук заровихме стотици милиарди евро, той седна за някакви си мижави 17 млн евро да се вайка - я по-сериозно бе човек.

    16:34 11.08.2026

  • 67 Важното е руснаците какво им дават

    7 4 Отговор
    А то е ката ден бомбежи. Ха ха ха

    16:38 11.08.2026

  • 68 Русофилите и тези, които киснат тук

    4 5 Отговор
    По правило не са били в Русия. Затова я обичат. За платените не говоря, те обичат срещу заплащане.

    16:42 11.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    чи дронове мое и ние си купуваме от китайците по йофтино по почина направи си сам ко толку сложно има???? Алоуууу що ще кихаме грешни пари

    16:49 11.08.2026

  • 71 Да ви светна малко

    4 4 Отговор
    40 дни плащане на боташ по договора на чорапа е равно на детска болница плюс парите за Украйна. И ако има копейки да четат ,че от Европа сме взели тройно повече т колкото сме дали и ако не е Европа да сме 1000 пъти по-зле. И както казва един интелигентен човек руската пропаганда влияе на ПО-МАЛКО ИНТЕЛЕКТУАЛНО ЗАЩИТЕНАТА ЧАСТ ОТ ОБЩЕСТВОТО. Да не ви го напиша директно ,че тия от факти това чакат

    16:54 11.08.2026

  • 72 Тъй кат гледам

    5 1 Отговор
    Задунайският Вилает на Щатите е разграден полигон за експерименти с всякакви фърчила.

    16:56 11.08.2026

  • 73 Как е Бах

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Само че":

    Значи русия трябваше да се предаде без бой на нато и да позволи на фашагите да победят сто пъти по-силна страна?

    17:01 11.08.2026

  • 74 Горски

    8 3 Отговор
    Фашисткият побъркан режим в Киев не се притеснява да използва болници ,училища за цивилен щит на своите военни фабрики и укрития за управления на удари срещу цивилни в Русия. Сега реват по медиите ама свършиха деббилите да им вярват освен кликата начело на ГЕРБ и ППДБ. Да не пропусна Тагарев и урсула. Запада и САЩ излъгаха Русия с разширяването на НАТО, излъгаха Русия с Минските споразумения, излъгаха Русия с Истамбулските споразумения.Ако не го бяха направили - сега война нямаше да има. Бях се притеснил, че скоро не сте писали за българското население в Украйна, което наброявало 15 хил. души. Ама вече ми е по- спокойно. Леко пропускате, че вчера през нощта бандеровците директно удариха с дронове жилищни блокове в Татарстан. Над 30 загинали, които са спяло по това време.

    17:18 11.08.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Дааа

    6 1 Отговор
    Ситуацията е по лоша от постановката храни куче да те лае. В случая е храни укpoнациcти да те думкат с дронове.

    17:25 11.08.2026

  • 77 То е ясно

    6 1 Отговор
    Дрон със заряд пада близо до газопровода и се взривява. Значи украинските рекетьори ни изнудват да даваме повече и повече иначе следващия път ще е в самия газопровод. Иначе нашите мили политици бил дрон примамка.

    17:28 11.08.2026

  • 78 Българин

    0 4 Отговор
    Ако не изпълняваме интересите на Украйна, нас ни чакат бонбандировки, като тези в Русия, Няма да ни остане ни Козлодуй, ни Лукой, ни електропеносна мрежа!
    Така че ни е няма избор, освен да изпълняваме исканията на Зеленски!
    Другото е война! Много ли искате война?!?

    Коментиран от #80

    17:30 11.08.2026

  • 79 Иван

    2 1 Отговор
    Тъпи анализи и тъпи коментари под тях

    17:30 11.08.2026

  • 80 НЕ ИСКАМЕ

    4 1 Отговор

    До коментар #78 от "Българин":

    Нито война,нито да даваме милиарди € от нашите данъци за фашиста наркоман.

    17:34 11.08.2026

  • 81 Дика

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ба бааааа":

    Даже идея си нямаш колко разбирам, когато се занимавам с дронове ти още не си бил я чувал тая дума.

    17:35 11.08.2026

  • 82 Урсулата леля на Зелю

    4 3 Отговор
    Двамата ще затрият Европа. Добре че е Русия да ни отърве от тез терористи

    17:37 11.08.2026

  • 83 Този

    4 1 Отговор
    Ангел Славчев бе начело на зимните протести "за тока", които свалиха първото правителство на Борисов. Свалиха го руснаците защото отказа да дава държавна гаранция за АЕЦ-а им в Белене, накара Лукойл да сложи измервателни уреди, референдум в Бургас отхвърли петролната тръба до Александрополис, а южният поток бе спрян като мегакорупционна афера.
    И ето го, сега, същият Ангел Славчев, вече изпечена руска тупалка, пак дава акъл да се подложим на Путин. Вече не като площаден герой, начело на някакъв бунт "за тока", а като... парламентарист.

    17:39 11.08.2026

  • 84 Лена

    3 2 Отговор
    Нормално е! Да отгледаш ненужен присмехулник в собствен двор!
    Само дето Осрайна вина няма! Вината е на нашите празноглавци, велики!

    17:43 11.08.2026

  • 85 Геро

    4 1 Отговор
    Най-вероятно е така, защото малко даваме! Вдигнете тройно мизата и всичко си идва на мястото светкавично! Велики държавни тапири!

    17:46 11.08.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 А щом

    3 3 Отговор
    са задействани тупалката си Ангел Славчев, значи сто на сто руснаците стоят зад провокацията с дрона. Няма по-големи интриганти и провокатори от руснаците. Зам.председателат на Думата и путинската партия Пьотр Толстой в токшоуто на Скабеева ни заплаши, че щом приключат с Украйна, ще ни шамаросат /шарахнем/. Имаше предвид с балистични ракети Искандер, най-вероятно. Добре че са украинците, че ги държат на къс повод!

    17:55 11.08.2026

  • 88 копейкин

    2 0 Отговор
    ВРЪЩАЙ ПАРИТЕ БЕ!

    18:25 11.08.2026

  • 89 О, Морес

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Имаш много здраве,обаче си написал Абсолютни Глупости ! Няма да та опровергавам.Не си ми на нивото.Ние,българите сме най- умния и най-способния народ на Балканите и в топ 3 в Европа.И никога не сме клали изброените от тебе народи.Те нас са ни клали.А при "мръсния комунизъм" Университетското образование,с малки изключения,беше на много високо ниво.Сега не струва,пак с малки изключения !

    18:26 11.08.2026

  • 90 Копейкин стои зад убийството на Георги

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "СТИГА":

    Георги в Пловдив беше жестоко убит.
    От деца.

    Душата на Георги вече свободно се скита из рая.
    И Бог го попита:
    -На обичане кой те научи?
    Георги с усмивка отвърна:
    -Моето куче.

    18:40 11.08.2026

  • 91 Анонимен

    1 0 Отговор
    Народа ви отреди да говорите но нищо да не зависи от вас

    19:00 11.08.2026

  • 92 12345

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Видьо Видев":

    Този Георги е п е д оа ф и л!!!!! Всички, които квичат, са нефелници и нямат деца и не знаят колко тежко е ссексуалното посегателство над деца....

    19:13 11.08.2026

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