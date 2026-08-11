Ангел Славчев пред ФАКТИ: Ще дадем 17 млн. евро на Украйна от бюджета, а те ни пращат дронове (ВИДЕО)

От „Възраждане“ искаме да се събере Консултативният съвет за национална сигурност, политиците да обсъдят, да получат информация от службите за какво става въпрос. „Възраждане“ бяхме първата политическа сила, която беше на място близо час и половина по-късно, след като се разбра за падналия дрон. Георги Георгиев, заместник-председател на „Възраждане“, беше на място на инцидента. Както предположихме, дронът се оказа украински. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Ангел Славчев от „Възраждане“.



„В този бюджет има 17 милиона заделени за Украйна и защо им ги даваме, след като те ни пращат дронове? Очевидно този дрон не е проучващ. Ако беше такъв, нямаше да се взриви. Действията, които предприехме от „Възраждане“, бяха последователни. Потърсихме информация, поискахме да има среща на Съвета за национална сигурност. Инцидентът е изключително значим, така че няма значение дали политиците са в почивка, или не. На няколко стотин километра от нас се водят военни действия, нека не забравяме това“, добави гостът.



„Нали се кълнем, че небето се пази от НАТО, от кой ли не. А в същото време дронове влизат на територията на България и то на километър от газовия хъб, който е там. Трябва да сложим една отметка, че преди няколко месеца хванаха двама украински пенсионери, военни пенсионери, за нараняване на млади хора, които бяха в Монтана, и то с документация в тях, че са готвили покушение на газова тръба, която има там. И там всичко изчезна. Информирана е прокуратурата в случая и какво? Трябва да се говори с украинския посланик, с украинските представители. Може посланикът на Украйна да се обяви за персона нон грата“, сподели още Ангел Славчев.

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