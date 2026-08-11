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Радев: България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина

Радев: България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина

11 Август, 2026 15:27 821 40

  • румен радев-
  • здравеопазване-
  • медицина

По време на срещата беше обсъдена и перспективата за създаването на референтен център за радиохирургия

Радев: България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България има потенциал да се утвърждава като регионален център за иновативна медицина, която не само внедрява, но и участва в създаването на съвременни медицински технологии. Една от големите задачи пред правителството е да промени условията, които принуждават много хора да търсят възможности за лечение в чужбина. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители в сектора на здравните иновативни технологии. В срещата участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Бяха обсъдени възможности за създаването на център за високи постижения в областта на роботизираната ортопедия, който ще постави България на картата на най-съвременните и щадящи хирургични методи за лечение на болести на опорно-двигателния апарат. Към момента страната ни не разполага с център за върхови постижения в тази област. Създаването му ще осигури не само съвременна роботизирана апаратура, но и ще създаде условия за изграждане и поддържане на висококвалифицирани кадри.

По време на срещата беше обсъдена и перспективата за създаването на референтен център за радиохирургия в България за високоспециализирано и неинвазивно лечение в областта на онконеврохирургия, каквито вече са изградени в редица държави. Обсъден беше и въпросът за подобряване на достъпа до прецизно лечение на деца с диабет чрез помпена терапия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въй

    13 2 Отговор
    България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина и да е Швейцария на Балканите. Трябва да има водеща икономика и добри заплати, и пенсии за хората в нея.Стига с тая необорима скъпотия в цените!

    Коментиран от #3

    15:33 11.08.2026

  • 2 Само

    20 0 Отговор
    лъжи и хвалби ! Нищо конструктивно и продуктивно !

    15:40 11.08.2026

  • 3 Видьо Видев

    14 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въй":

    Президентът Йотова се спотайва, след садистичното убийство на Георги в Пловдив!
    А щяла пак да се кандидатира за президент-пази Боже!

    15:43 11.08.2026

  • 4 Няма да е лошо

    18 1 Отговор
    Радев да се огледа и да спре да дрънка глупости. 3 от 4 пенсионера даже зъби нямат. Народа мре по онкологии и от инсулти а медицината ние на ниво Русия -1917

    Коментиран от #28

    15:43 11.08.2026

  • 5 регионален център

    13 1 Отговор
    Ама на кой регион? Смешник ...

    15:47 11.08.2026

  • 6 Съвсем се е смахнал Рундю

    19 1 Отговор
    Ама тотално

    15:49 11.08.2026

  • 7 Иновативна?

    11 1 Отговор
    С вътреболнични инфекции на всяка втора процедура.

    15:57 11.08.2026

  • 8 С теб

    12 0 Отговор
    няма потенциал за нищо, ретробоклук

    16:02 11.08.2026

  • 9 И кои са тея

    13 0 Отговор
    "представители в сектора на здравните иновативни технологии" ? На снимката се виждат двама мухлйовци

    16:02 11.08.2026

  • 10 България

    8 5 Отговор
    България има целия потенциал на света - жал ми е, че загубихме 36 години в културна круза, демографска, икономическа, социална криза, политическа - ние на всеки 3-4 години преминаваме в нова криза (без да сме излезли от предишната) - но едни хубави "медии и хора с доларови заплати" - ни обясняват колко хубав път сме вървели и колко свободни и красиви сме станали ....

    16:04 11.08.2026

  • 11 Авторката

    4 7 Отговор
    Към авторката на статията - мислите ли, че управлението стил Бойко беше успешно и България заслужаваше да ни тупат по рамото като в евтино заведение ?

    16:05 11.08.2026

  • 12 Това ли ни е проблема

    11 0 Отговор
    "роботизираната ортопедия"... Ама верно нещо не е наред в кратуните на тея от МС.

    16:05 11.08.2026

  • 13 Те Не си Познават Занаята !

    9 0 Отговор
    Той Ще ми Говори !

    За Иновативна
    !

    Медицина !

    Чува ли се Какво Говори !

    Тоя !

    Фатмак !

    16:14 11.08.2026

  • 14 Каква е олигарията ни - руска, ква да е

    13 0 Отговор
    Цялото общество стои и чака решението на Гълъб Донев! Остават броени часове до развръзката!
    Ще дари ли кРадев Пловдивския панаир на почетния руски консул свинаря Гергов ?

    16:14 11.08.2026

  • 15 с тези заплати

    7 0 Отговор
    За персонал и крадене на НЗОК, иновации йок

    16:21 11.08.2026

  • 16 Радкото пак се отнесе

    8 0 Отговор
    по неща, от които нищо не разбира. Радко, цените, цените, Радко не се разсейвай, че твоите беднюги ще те погнаг ако оцелеят! Няма вечно да е лято, няма вечно да ги омайваш с глупостите си

    16:22 11.08.2026

  • 17 Големи разбирачи станаха

    6 0 Отговор
    И от "референтни центрове за радиохирургия"

    16:22 11.08.2026

  • 18 Перо

    9 0 Отговор
    Не било компютри, а компоти. Радев кога ще се приземи?

    16:25 11.08.2026

  • 19 Раденце,

    8 0 Отговор
    оказа се, че по твоята част бойните фърчила си гузен, а си се тропнал да говориш за неща, които не разбираш

    16:26 11.08.2026

  • 20 Мунка

    6 0 Отговор
    лудата маймунка, айде вдигай маймунарника

    16:30 11.08.2026

  • 21 Старата песен на нов глас

    6 1 Отговор
    Айдеее, сега ще сме регионелн център по иновативна медицина ? Циркът продължава - български игрален филм. Така е ,всеки с номера си. Важно е денгите да вървят и населението да се лаже ! Но един ден идва горският ,това се случва винаги на време и е неизбежно. И тогава "цветът на нацията" има проблем.

    16:41 11.08.2026

  • 22 Шести

    6 0 Отговор
    В България медицина няма има медицинска мафия едни кожодери и крадци

    Коментиран от #30

    16:43 11.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Тоя само

    7 0 Отговор
    Плещи тодорживкови врелинекипелици.Празнодумец.Бг избирателите мечтаеха за времето на тато - ето,получихте го.Добре дошли в социализЪма.Честито.

    16:54 11.08.2026

  • 25 Горски

    4 0 Отговор
    Няма лошо! Малко въпроси,а, кой инициира тази среща не става ясно. Тези господа срещу радев имат ли си имена. Нещо не ми приличат на онкохирурзи и ортопеди. На фона на толкова проблеми това ли е злободневито? Корпоративни интереси?

    Коментиран от #37

    16:55 11.08.2026

  • 26 ЕДГАР КЕЙСИ

    6 0 Отговор
    ТОЯ ЧОРАП СЕ ЧУДИ С ........................ КАКВА ГЛУПОСТ ДА "БЛЕСНЕ", КАТО ...................... НЯМА НИЩО ЗАПОЧНАТО ........................ ДАЙ МУ "ПРАZНИ ПРИКАZKИ" и ФАНТАСМАГОРЙИ .......................,. ПЪРВО КАЖИ КОИ СА "ТВОИТЕ ПРОГРЕСИВНИ" ОЛИГАРСИ, ЧОРАПЕ ? ? ? ........................

    Коментиран от #27

    16:56 11.08.2026

  • 27 Корнелия

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Празни приказки на едно прогресиращо празно същесво като Другаря Румен Радев .

    17:12 11.08.2026

  • 28 тиририрам

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Няма да е лошо":

    Значи трябва да напреднем и в зъбното протезиране. Проблемът обаче не е в достъпа до нови технологии, а в недостига на лекари и зъболекари.

    17:19 11.08.2026

  • 29 Тоя Къде Си Изгуби Акъла ?

    7 0 Отговор
    Някъде Между Полетите !

    С Руските изтребители Ли ?

    17:20 11.08.2026

  • 30 срещу мафията

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Шести":

    Трябва да задържат младите лекари у нас. А също и да се помисли как да се повишава квалификацията на специалистите.

    17:23 11.08.2026

  • 31 като жунгла е

    5 0 Отговор
    Още чакам Витоша да стане световно олимпийско село по всичките зимни спортове. Ех времена. Чакам да стане европейски енергийен хъб за ток на Балканите и Европа, Газорапределителен център хъб за европа, А край София да се изгради световен космически център. Имаше и още дивотии ,но вече не си ги спомням. Твърдят ,че за сега дефицита бил около 7 милиарда евро ,несъбраните държавни вземания никой не знае колко са, а кредита който ще теглят бил над 10 милиарда евро. Какво ще става в тая цигания ,не е ясно.И както казва един другар от с Бистрица подписал споразумението през 2006г. със САЩ ,за сега е "напълно очаквано дронове да падат на българска територия". Честито светло бъдеще.

    17:23 11.08.2026

  • 32 Моше Крадев е щедър

    8 0 Отговор
    само в лъжите си

    17:27 11.08.2026

  • 33 Къде Са Лекарите !

    6 0 Отговор
    Да Кажат !

    От Каква Форма На шизофрения ?

    Страда Този ?

    17:30 11.08.2026

  • 34 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 0 Отговор
    ПОСЛЕДНО, КОЕТО ОСТАНА ОТ ........................ ДРУГАРЯ ШПИОНИН НА КГБ РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ Е ....,......,............ ДА "РСТЯГА" САМО ЛОКУМИ НА ЧЕРВЕНИТЕ БАБИЧКИ ....................... И НИ "НАБУТВА" КЪМ НЕОФАШИСТКА РУСИЯ И УБИЕЦА ПУТЛЕР ...................... ВИДЯХМЕ ГО С "ПЕТРОХАН" и "ПЛОВДИВ" .......................... ФАКТ !

    17:53 11.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 тези срещу радев

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Горски":

    са мутрите а тези до него олигархията на такива приличат много сигурно се готвят да се борят нали така обеща маймунчо?

    18:03 11.08.2026

  • 38 радко

    1 0 Отговор
    със заплати като социални помощи в развитите държави за персонала и условия от преди няколко века ли ще правиш регионален център както громиш мутрите?

    18:20 11.08.2026

  • 39 Гост

    1 0 Отговор
    Разбирай: опитна лаборатория за тестове на медицински и фармацевтични теории и продукти.

    18:45 11.08.2026

  • 40 Да да

    1 0 Отговор
    Не вярвам на Радуро

    18:52 11.08.2026

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