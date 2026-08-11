Радев: България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина

България има потенциал да се утвърждава като регионален център за иновативна медицина, която не само внедрява, но и участва в създаването на съвременни медицински технологии. Една от големите задачи пред правителството е да промени условията, които принуждават много хора да търсят възможности за лечение в чужбина. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители в сектора на здравните иновативни технологии. В срещата участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Бяха обсъдени възможности за създаването на център за високи постижения в областта на роботизираната ортопедия, който ще постави България на картата на най-съвременните и щадящи хирургични методи за лечение на болести на опорно-двигателния апарат. Към момента страната ни не разполага с център за върхови постижения в тази област. Създаването му ще осигури не само съвременна роботизирана апаратура, но и ще създаде условия за изграждане и поддържане на висококвалифицирани кадри.

По време на срещата беше обсъдена и перспективата за създаването на референтен център за радиохирургия в България за високоспециализирано и неинвазивно лечение в областта на онконеврохирургия, каквито вече са изградени в редица държави. Обсъден беше и въпросът за подобряване на достъпа до прецизно лечение на деца с диабет чрез помпена терапия.