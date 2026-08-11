Радев: България има потенциал да е регионален център за иновативна медицина

България има потенциал да се утвърждава като регионален център за иновативна медицина, която не само внедрява, но и участва в създаването на съвременни медицински технологии. Една от големите задачи пред правителството е да промени условията, които принуждават много хора да търсят възможности за лечение в чужбина. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на среща в Министерския съвет с представители в сектора на здравните иновативни технологии. В срещата участва и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
Бяха обсъдени възможности за създаването на център за високи постижения в областта на роботизираната ортопедия, който ще постави България на картата на най-съвременните и щадящи хирургични методи за лечение на болести на опорно-двигателния апарат. Към момента страната ни не разполага с център за върхови постижения в тази област. Създаването му ще осигури не само съвременна роботизирана апаратура, но и ще създаде условия за изграждане и поддържане на висококвалифицирани кадри.
По време на срещата беше обсъдена и перспективата за създаването на референтен център за радиохирургия в България за високоспециализирано и неинвазивно лечение в областта на онконеврохирургия, каквито вече са изградени в редица държави. Обсъден беше и въпросът за подобряване на достъпа до прецизно лечение на деца с диабет чрез помпена терапия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Въй
Коментиран от #3
15:33 11.08.2026
2 Само
15:40 11.08.2026
3 Видьо Видев
До коментар #1 от "Въй":Президентът Йотова се спотайва, след садистичното убийство на Георги в Пловдив!
А щяла пак да се кандидатира за президент-пази Боже!
15:43 11.08.2026
4 Няма да е лошо
Коментиран от #28
15:43 11.08.2026
5 регионален център
15:47 11.08.2026
6 Съвсем се е смахнал Рундю
15:49 11.08.2026
7 Иновативна?
15:57 11.08.2026
8 С теб
16:02 11.08.2026
9 И кои са тея
16:02 11.08.2026
10 България
16:04 11.08.2026
11 Авторката
16:05 11.08.2026
12 Това ли ни е проблема
16:05 11.08.2026
13 Те Не си Познават Занаята !
За Иновативна
!
Медицина !
Чува ли се Какво Говори !
Тоя !
Фатмак !
16:14 11.08.2026
14 Каква е олигарията ни - руска, ква да е
Ще дари ли кРадев Пловдивския панаир на почетния руски консул свинаря Гергов ?
16:14 11.08.2026
15 с тези заплати
16:21 11.08.2026
16 Радкото пак се отнесе
16:22 11.08.2026
17 Големи разбирачи станаха
16:22 11.08.2026
18 Перо
16:25 11.08.2026
19 Раденце,
16:26 11.08.2026
20 Мунка
16:30 11.08.2026
21 Старата песен на нов глас
16:41 11.08.2026
22 Шести
Коментиран от #30
16:43 11.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Тоя само
16:54 11.08.2026
25 Горски
Коментиран от #37
16:55 11.08.2026
26 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #27
16:56 11.08.2026
27 Корнелия
До коментар #26 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Празни приказки на едно прогресиращо празно същесво като Другаря Румен Радев .
17:12 11.08.2026
28 тиририрам
До коментар #4 от "Няма да е лошо":Значи трябва да напреднем и в зъбното протезиране. Проблемът обаче не е в достъпа до нови технологии, а в недостига на лекари и зъболекари.
17:19 11.08.2026
29 Тоя Къде Си Изгуби Акъла ?
С Руските изтребители Ли ?
17:20 11.08.2026
30 срещу мафията
До коментар #22 от "Шести":Трябва да задържат младите лекари у нас. А също и да се помисли как да се повишава квалификацията на специалистите.
17:23 11.08.2026
31 като жунгла е
17:23 11.08.2026
32 Моше Крадев е щедър
17:27 11.08.2026
33 Къде Са Лекарите !
От Каква Форма На шизофрения ?
Страда Този ?
17:30 11.08.2026
34 ЕДГАР КЕЙСИ
17:53 11.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 тези срещу радев
До коментар #25 от "Горски":са мутрите а тези до него олигархията на такива приличат много сигурно се готвят да се борят нали така обеща маймунчо?
18:03 11.08.2026
38 радко
18:20 11.08.2026
39 Гост
18:45 11.08.2026
40 Да да
18:52 11.08.2026