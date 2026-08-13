Тропически жеги в Европа: в цяла Нидерландия бе активиран план с мерки срещу горещините

От днес Националният план за горещи дни ще важи за цялата територия на Нидерландия, съобщиха от Националния институт за обществено здраве и околна среда. Това е четвъртият път през тази година, когато планът е активиран. Вчера той важеше за четири провинции, предаде БТА.

Днес и утре метеоролозите прогнозират максимални температури съответно от 36 и 37 градуса.

Днес ще бъде отбелязана петата регионална гореща вълна за сезона, което изравнява рекордния брой от 1947 г., според „Времето онлайн“. За да се обяви гореща вълна, температурите трябва да се покачат над 25 градуса в продължение на пет последователни дни, включително три дни с максимални температури над 30 градуса.

Има голяма вероятност да бъдат поставени рекорди за десетилетието за средата на август, както и рекорди за горещина за целия месец, съобщи метеорологичната служба. Месечният рекорд е 35,3 градуса, измерен на 4 август 1990 г. в националната метеорологична станция в Де Билт. За всички метеорологични станции месечният рекорд е 38,6 градуса, измерен на 23 август 1944 г. във Варнсвелд.

Вече бе счупен рекордът за най-много дни "с тропически жеги", пишат местните медии. В Маастрихт в сряда температурата достигна 31,5 градуса. Това беше 31-вият ден от годината, в който време там беше тропически горещо.

С това беше подобрен рекордът от 1947 г., когато е имало 30 тропически дни. Денят се счита за тропически горещ, ако температурата е 30 градуса или повече, припомня телевизия Ен О Ес. През 1947 г. тридесетият тропически ден е настъпил едва през септември. Поради климатичните промени тропическите дни и многобройните горещи вълни се срещат все по-често, припомня телевизията.

Междувременно и друг рекорд бе подобрен - от сряда сутрин това лято е второто най-сухо от началото на измерванията през 1901 г. Дефицитът на валежите вече достигна исторически високата стойност от 297 милиметра и продължава да нараства. Само през 1976 г. е било още по-сухо.

Агенцията за управление на водите предупреди вчера, че продължителната суша в Нидерландия започва да придобива „исторически“ мащаб. Въпреки че през последните сто години е имало няколко периода на суша и ниски нива на водите, ситуацията сега е „много необичайна“.

Комбинацията от високи температури и недостиг на валежи поставя страната под натиск от седмици. Ведомствата за управление на водните ресурси призовават за пестеливо използване на водата, а на много места на земеделските стопани и градинарите е забранено да харчат вода. Никога досега през река Рейн в нидерландската ѝ част не е текла толкова малко вода, колкото сега, а дебитът на река Маас също е нисък.