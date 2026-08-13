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Тропически жеги в Европа: в цяла Нидерландия бе активиран план с мерки срещу горещините

Тропически жеги в Европа: в цяла Нидерландия бе активиран план с мерки срещу горещините

13 Август, 2026 11:34 972 11

  • горещини-
  • климатични промени-
  • нидерландия-
  • време-
  • жега

Комбинацията от високи температури и недостиг на валежи поставя страната под натиск от седмици

Тропически жеги в Европа: в цяла Нидерландия бе активиран план с мерки срещу горещините - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От днес Националният план за горещи дни ще важи за цялата територия на Нидерландия, съобщиха от Националния институт за обществено здраве и околна среда. Това е четвъртият път през тази година, когато планът е активиран. Вчера той важеше за четири провинции, предаде БТА.

Днес и утре метеоролозите прогнозират максимални температури съответно от 36 и 37 градуса.

Днес ще бъде отбелязана петата регионална гореща вълна за сезона, което изравнява рекордния брой от 1947 г., според „Времето онлайн“. За да се обяви гореща вълна, температурите трябва да се покачат над 25 градуса в продължение на пет последователни дни, включително три дни с максимални температури над 30 градуса.

Има голяма вероятност да бъдат поставени рекорди за десетилетието за средата на август, както и рекорди за горещина за целия месец, съобщи метеорологичната служба. Месечният рекорд е 35,3 градуса, измерен на 4 август 1990 г. в националната метеорологична станция в Де Билт. За всички метеорологични станции месечният рекорд е 38,6 градуса, измерен на 23 август 1944 г. във Варнсвелд.

Вече бе счупен рекордът за най-много дни "с тропически жеги", пишат местните медии. В Маастрихт в сряда температурата достигна 31,5 градуса. Това беше 31-вият ден от годината, в който време там беше тропически горещо.

С това беше подобрен рекордът от 1947 г., когато е имало 30 тропически дни. Денят се счита за тропически горещ, ако температурата е 30 градуса или повече, припомня телевизия Ен О Ес. През 1947 г. тридесетият тропически ден е настъпил едва през септември. Поради климатичните промени тропическите дни и многобройните горещи вълни се срещат все по-често, припомня телевизията.

Междувременно и друг рекорд бе подобрен - от сряда сутрин това лято е второто най-сухо от началото на измерванията през 1901 г. Дефицитът на валежите вече достигна исторически високата стойност от 297 милиметра и продължава да нараства. Само през 1976 г. е било още по-сухо.

Агенцията за управление на водите предупреди вчера, че продължителната суша в Нидерландия започва да придобива „исторически“ мащаб. Въпреки че през последните сто години е имало няколко периода на суша и ниски нива на водите, ситуацията сега е „много необичайна“.

Комбинацията от високи температури и недостиг на валежи поставя страната под натиск от седмици. Ведомствата за управление на водните ресурси призовават за пестеливо използване на водата, а на много места на земеделските стопани и градинарите е забранено да харчат вода. Никога досега през река Рейн в нидерландската ѝ част не е текла толкова малко вода, колкото сега, а дебитът на река Маас също е нисък.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    9 2 Отговор
    След европейското спасяване нещата се влошиха, по останалата част от планетата дето не ги спасяват няма такива резки аномалии, европа е най бързо затоплящият се континент, еврасти върнете ни парите от спасителните крадливи данъци- ДДС, Акцизи и кви ли не крадливи данъци, в европа данъците са по големи от самата себестойност на продукта.

    11:40 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 млад еврас

    9 2 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    11:42 13.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    9 1 Отговор
    Да благодарят на Урсула с нейните зелени политики.

    11:47 13.08.2026

  • 5 Алекс

    7 2 Отговор
    Искам във всички европейски държави, които са неприятелски на Русия и подпомагат нацистите в Украйна с оръжия, жегите да продължат още дълго време и да достигнат температури от 60 градуса и нагоре.

    Коментиран от #8, #11

    12:01 13.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Ужас, апокалипсис, света свърши - "Невиждан спад на речните нива" ... от 34 години насам 😂😂😂

    12:26 13.08.2026

  • 7 Всеядна

    2 0 Отговор
    Тея па на 35 градуса им жега!

    12:27 13.08.2026

  • 8 Путин съм

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Алекс":

    Може да осигурим за кратък период затопляне на климата до 7000 градуса. После ще последва разхлаждане. Ще използваме осъвременя американска технология за охлаждане от 1945г, изпитана в Япония. Не става въпрос за хидрофобните дизел-генератори на Фукушива, те са твърде нови и не смеем да повторим запалване под вода. Вземе, че запали… ще стане конфуз.

    12:33 13.08.2026

  • 9 Сър Осоид

    3 0 Отговор
    Върнете името на Холандия и всичко ще се оправи. Със смяната и на унизителното Нидерландия само разгвевихте природата.

    12:36 13.08.2026

  • 10 Гретка с моторетка

    0 1 Отговор
    Дали па нема глобално затопляне...

    12:42 13.08.2026

  • 11 Лошото

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Алекс":

    Е че и ние сме от тях.

    12:52 13.08.2026

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