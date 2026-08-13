"Възраждане": Защитена ли е АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи?

Партия „Възраждане“ настоява държавните институции да дадат ясен отговор дали АЕЦ „Козлодуй“ е реално защитена от въздушни заплахи. Повод за реакцията е скорошното падане на украински дрон в близост до критична енергийна инфраструктура край село Кардам. От политическата формация поставят въпроса за състоянието на обществената поръчка за изграждане на защитна система на ядрената централа, която се бави с години.
Въпросът за сигурността на атомната електроцентрала е бил поставен официално още през 2025 година от народния представител Йордан Тодоров. Причината е сключеният на 2 ноември 2020 година договор между АЕЦ „Козлодуй“ и дружеството „Дрон Дефенс“ на първоначална стойност близо 2,97 милиона евро без ДДС и със срок за изпълнение 450 календарни дни.
Според позицията на партията, при изпълнението на проекта са възникнали сериозни затруднения. По време на изпитанията през 2022 година е отчетено блокиране на апаратурата и прекъсване на работата ѝ. През декември 2024 година, повече от четири години след сключването на договора, изпълнителят е уведомил централата, че се нуждае от нов идеен проект и надграждане на системата. Поискано е удължаване на срока с още 18 месеца и допълнително финансиране в размер на близо 1,3 милиона евро без ДДС.
В свой официален отговор Министерството на енергетиката е потвърдило съществуването на договора и първоначалната му стойност. От ведомството обаче са посочили, че изискванията към проекта представляват класифицирана информация с ниво на достъп „Поверително“, тъй като касаят системите за физическа защита на централата.
От политическата организация уточняват, че не настояват за разкриване на технически характеристики или уязвимости, които биха застрашили сигурността.
„Но грифът „Поверително“ не може да означава, че българското общество няма право да знае дали системата, за която са отделени милиони, е изградена, изпитана, приета и функционира“, подчертават от „Възраждане“.
Въпросът за сигурността става все по-актуален на фона на поредица от инциденти. В началото на 2026 година двама украински граждани, бивши военнослужещи, бяха задържани по обвинение в шпионаж. У тях са открити секретни данни и координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която е част от „Балкански поток“, както и техническа информация за други български съоръжения.
Тогава от „Възраждане“ са поискали изслушване на министъра на правосъдието относно мерките за предпазване от диверсии, но предложението е било отхвърлено от останалите парламентарни групи.
След инцидента край Кардам от партията настояват компетентните институции да информират обществото за действителното състояние на системата за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи. Гражданите трябва да знаят дали тя е въведена в експлоатация, каква сума е изплатена до момента и дали държавата гарантира безопасността при реална атака.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Петко П
16:05 13.08.2026
2 КиКи
16:06 13.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #26
16:06 13.08.2026
4 Свалени гащи
16:08 13.08.2026
5 вг@zpaждани
16:09 13.08.2026
6 От извора
16:10 13.08.2026
7 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ
16:12 13.08.2026
8 Естествено, заплахите са украински
16:13 13.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 НИЩО МУ НЯМА
Он за заплаха от въздуха дума😀
16:13 13.08.2026
11 Иван
16:14 13.08.2026
12 Герги
16:15 13.08.2026
13 НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ
А по-лошото е,че никой не го интересува .
16:25 13.08.2026
14 тука е така
16:29 13.08.2026
15 Ето ви тема за "социалните антрополози".
Коментиран от #19, #28
16:33 13.08.2026
16 азз
16:33 13.08.2026
17 За господарите си ли питате?
16:34 13.08.2026
18 мдааааа
Коментиран от #20
16:40 13.08.2026
19 търсят
До коментар #15 от "Ето ви тема за "социалните антрополози".":да та е ват
16:46 13.08.2026
20 къде
До коментар #18 от "мдааааа":на капъ-куле?
16:47 13.08.2026
21 Равносметка
16:48 13.08.2026
22 Отговор
Коментиран от #25
16:53 13.08.2026
23 Ний ша Ва упрайм
17:12 13.08.2026
24 Българин
За това нека почитаме украинските интереси и да си осигурим мир! Ние сме срещу войната!
17:17 13.08.2026
25 Контра
До коментар #22 от "Отговор":отговор:защитена е от млади и не толкова яки атлантичета,порасли с ценностите на непрежалимото СДС,НДСВ и герб и минали под дъгата на Прайда.Спете спокойно "деца"!
17:18 13.08.2026
26 Дрътия Софеанец ,
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ама можеш да прихванеш артрит от миенето на толкова чинии .. На 17-те ресторанта .
17:19 13.08.2026
27 20 години
17:19 13.08.2026
28 Украинските граждани в България
До коментар #15 от "Ето ви тема за "социалните антрополози".":са предимно жени с деца. Някои им броят парите и коментират колите. Не са всичките такива. А и най-бедните не могат да си позволят да тръгнат, ясно е.
17:22 13.08.2026
29 ВВСар
НЕКА И НАС ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ д€ р .$ти!
17:31 13.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.