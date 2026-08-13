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"Възраждане": Защитена ли е АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи?

"Възраждане": Защитена ли е АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи?

13 Август, 2026 16:04 665 30

  • възраждане-
  • аец козлодуй-
  • пво отбрана-
  • дрон-
  • антидрон защита

След инцидента край Кардам от партията настояват компетентните институции да информират обществото за действителното състояние на системата за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи

"Възраждане": Защитена ли е АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи? - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Партия „Възраждане“ настоява държавните институции да дадат ясен отговор дали АЕЦ „Козлодуй“ е реално защитена от въздушни заплахи. Повод за реакцията е скорошното падане на украински дрон в близост до критична енергийна инфраструктура край село Кардам. От политическата формация поставят въпроса за състоянието на обществената поръчка за изграждане на защитна система на ядрената централа, която се бави с години.

Въпросът за сигурността на атомната електроцентрала е бил поставен официално още през 2025 година от народния представител Йордан Тодоров. Причината е сключеният на 2 ноември 2020 година договор между АЕЦ „Козлодуй“ и дружеството „Дрон Дефенс“ на първоначална стойност близо 2,97 милиона евро без ДДС и със срок за изпълнение 450 календарни дни.

Според позицията на партията, при изпълнението на проекта са възникнали сериозни затруднения. По време на изпитанията през 2022 година е отчетено блокиране на апаратурата и прекъсване на работата ѝ. През декември 2024 година, повече от четири години след сключването на договора, изпълнителят е уведомил централата, че се нуждае от нов идеен проект и надграждане на системата. Поискано е удължаване на срока с още 18 месеца и допълнително финансиране в размер на близо 1,3 милиона евро без ДДС.

В свой официален отговор Министерството на енергетиката е потвърдило съществуването на договора и първоначалната му стойност. От ведомството обаче са посочили, че изискванията към проекта представляват класифицирана информация с ниво на достъп „Поверително“, тъй като касаят системите за физическа защита на централата.

От политическата организация уточняват, че не настояват за разкриване на технически характеристики или уязвимости, които биха застрашили сигурността.

„Но грифът „Поверително“ не може да означава, че българското общество няма право да знае дали системата, за която са отделени милиони, е изградена, изпитана, приета и функционира“, подчертават от „Възраждане“.

Въпросът за сигурността става все по-актуален на фона на поредица от инциденти. В началото на 2026 година двама украински граждани, бивши военнослужещи, бяха задържани по обвинение в шпионаж. У тях са открити секретни данни и координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която е част от „Балкански поток“, както и техническа информация за други български съоръжения.

Тогава от „Възраждане“ са поискали изслушване на министъра на правосъдието относно мерките за предпазване от диверсии, но предложението е било отхвърлено от останалите парламентарни групи.

След инцидента край Кардам от партията настояват компетентните институции да информират обществото за действителното състояние на системата за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи. Гражданите трябва да знаят дали тя е въведена в експлоатация, каква сума е изплатена до момента и дали държавата гарантира безопасността при реална атака.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петко П

    1 3 Отговор
    За всеки малък дрон ще стреляме с руските ракети ли?!

    16:05 13.08.2026

  • 2 КиКи

    1 4 Отговор
    НАТО ни пази !!

    16:06 13.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Не можем да прихванем дрон примамка който имитира по голяма цел и отразява вълните.

    Коментиран от #26

    16:06 13.08.2026

  • 4 Свалени гащи

    2 2 Отговор
    Преди у гложене имаше пво което пазеше аеца,сега имаме нато

    16:08 13.08.2026

  • 5 вг@zpaждани

    2 6 Отговор
    сички русямили да се хванат заедно и зашитят аеца!

    16:09 13.08.2026

  • 6 От извора

    4 2 Отговор
    Японската компания,, ,,TOSHIBA,, ще построи 2 нови реактора в Оряхово от 1200 мегавата, на стойност 14 милиарда долара.

    16:10 13.08.2026

  • 7 КОСТЯ дъ ПРОСТЯ

    2 4 Отговор
    Изплиска ли басейна в Тюленово?

    16:12 13.08.2026

  • 8 Естествено, заплахите са украински

    3 6 Отговор
    От Русия, която ни обяви за враг, само братска дружба.

    16:13 13.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 НИЩО МУ НЯМА

    3 4 Отговор
    Оно няма вода за миене на аеца
    Он за заплаха от въздуха дума😀

    16:13 13.08.2026

  • 11 Иван

    1 1 Отговор
    Конкуренцията по тъпота е жестока

    16:14 13.08.2026

  • 12 Герги

    4 2 Отговор
    Споко,имаме си С300 на 50 год.спокойни сме....

    16:15 13.08.2026

  • 13 НА ТАЗИ ТЕРИТОРИЯ

    4 0 Отговор
    Никой и нищо не е защитено.
    А по-лошото е,че никой не го интересува .

    16:25 13.08.2026

  • 14 тука е така

    5 1 Отговор
    Възраждане да постави въпроса за украинските групировки на фронтовата територия наречена България. Защото този за сега премълчаван скриван проблем в един момент ще стане нетърпимо опасен. До колко българската национална сигурност е зависима от украинските групировки тук ? Контролират ли се те и взимат ли се мерки за ограничаване на влиянието им на територията и връщаненето им в Украина да защитават родината си.

    16:29 13.08.2026

  • 15 Ето ви тема за "социалните антрополози".

    5 1 Отговор
    Колко са украинските граждани пребиваващи в България на мобизационна възраст годни да носят оръжие ? На какво основание са тук и с какво се заниманат ?

    Коментиран от #19, #28

    16:33 13.08.2026

  • 16 азз

    5 0 Отговор
    Всичко годно за изстрелване,което трябваше да защитава София и Козлодуй замина при укрите....Ако чакаме на натю - умря тя....

    16:33 13.08.2026

  • 17 За господарите си ли питате?

    2 3 Отговор
    Що? За господарите от МАсква ли питате? След оръжейните заводи и газовата инфраструктура, ще почнат да атакуват и АЕЦ-а ли?

    16:34 13.08.2026

  • 18 мдааааа

    2 2 Отговор
    Ми , Костя да пита вовката .. Цончо нали се "възмути" , че Аштън го обижда ..

    Коментиран от #20

    16:40 13.08.2026

  • 19 търсят

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ето ви тема за "социалните антрополози".":

    да та е ват

    16:46 13.08.2026

  • 20 къде

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "мдааааа":

    на капъ-куле?

    16:47 13.08.2026

  • 21 Равносметка

    2 0 Отговор
    37 гoдини парнтьорните ни внасят само: пpocтoтия, дeмoгpaфия, ĸpизи в ĸyлтypaтa, финaнcитe, мopaлa, a ceгa и yĸpaинизaция нa Бългapия – 37 гoдини cтигaт, cтигaт. Bpeмeтo e нaшe, нaшe – тoвa тpябвa дa пeят млaдитe днec.

    16:48 13.08.2026

  • 22 Отговор

    1 2 Отговор
    Защитена е, но не е защитена от предатели - копейкаджии!

    Коментиран от #25

    16:53 13.08.2026

  • 23 Ний ша Ва упрайм

    1 1 Отговор
    С 300 са подарени на урките от там а не тези дет "пазат" шопите ако Тагаренко/Кирчо не е подарил и тях

    17:12 13.08.2026

  • 24 Българин

    0 3 Отговор
    АЕЦ Козлодуй не е защитена от външни заплахи. Зеленски, ако поиска на другият ден АЕЦ Козлодуй ще е само мил спомен. За това единствения изход е пълно подчинение пред украинските интереси и незабавно изпълнение на техните искания. Всичко друго е игра с огъня, с трагичен финал!
    За това нека почитаме украинските интереси и да си осигурим мир! Ние сме срещу войната!

    17:17 13.08.2026

  • 25 Контра

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Отговор":

    отговор:защитена е от млади и не толкова яки атлантичета,порасли с ценностите на непрежалимото СДС,НДСВ и герб и минали под дъгата на Прайда.Спете спокойно "деца"!

    17:18 13.08.2026

  • 26 Дрътия Софеанец ,

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ама можеш да прихванеш артрит от миенето на толкова чинии .. На 17-те ресторанта .

    17:19 13.08.2026

  • 27 20 години

    0 0 Отговор
    в парламента,не знаете ли?

    17:19 13.08.2026

  • 28 Украинските граждани в България

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ето ви тема за "социалните антрополози".":

    са предимно жени с деца. Някои им броят парите и коментират колите. Не са всичките такива. А и най-бедните не могат да си позволят да тръгнат, ясно е.

    17:22 13.08.2026

  • 29 ВВСар

    2 0 Отговор
    АЕЦа ГОСПОД ГО ПАЗИ!
    НЕКА И НАС ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ д€ р .$ти!

    17:31 13.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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