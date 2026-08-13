"Възраждане": Защитена ли е АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи?

Партия „Възраждане“ настоява държавните институции да дадат ясен отговор дали АЕЦ „Козлодуй“ е реално защитена от въздушни заплахи. Повод за реакцията е скорошното падане на украински дрон в близост до критична енергийна инфраструктура край село Кардам. От политическата формация поставят въпроса за състоянието на обществената поръчка за изграждане на защитна система на ядрената централа, която се бави с години.

Въпросът за сигурността на атомната електроцентрала е бил поставен официално още през 2025 година от народния представител Йордан Тодоров. Причината е сключеният на 2 ноември 2020 година договор между АЕЦ „Козлодуй“ и дружеството „Дрон Дефенс“ на първоначална стойност близо 2,97 милиона евро без ДДС и със срок за изпълнение 450 календарни дни.

Според позицията на партията, при изпълнението на проекта са възникнали сериозни затруднения. По време на изпитанията през 2022 година е отчетено блокиране на апаратурата и прекъсване на работата ѝ. През декември 2024 година, повече от четири години след сключването на договора, изпълнителят е уведомил централата, че се нуждае от нов идеен проект и надграждане на системата. Поискано е удължаване на срока с още 18 месеца и допълнително финансиране в размер на близо 1,3 милиона евро без ДДС.

В свой официален отговор Министерството на енергетиката е потвърдило съществуването на договора и първоначалната му стойност. От ведомството обаче са посочили, че изискванията към проекта представляват класифицирана информация с ниво на достъп „Поверително“, тъй като касаят системите за физическа защита на централата.

От политическата организация уточняват, че не настояват за разкриване на технически характеристики или уязвимости, които биха застрашили сигурността.

„Но грифът „Поверително“ не може да означава, че българското общество няма право да знае дали системата, за която са отделени милиони, е изградена, изпитана, приета и функционира“, подчертават от „Възраждане“.

Въпросът за сигурността става все по-актуален на фона на поредица от инциденти. В началото на 2026 година двама украински граждани, бивши военнослужещи, бяха задържани по обвинение в шпионаж. У тях са открити секретни данни и координати на компресорната станция „Расово“ край Монтана, която е част от „Балкански поток“, както и техническа информация за други български съоръжения.

Тогава от „Възраждане“ са поискали изслушване на министъра на правосъдието относно мерките за предпазване от диверсии, но предложението е било отхвърлено от останалите парламентарни групи.

След инцидента край Кардам от партията настояват компетентните институции да информират обществото за действителното състояние на системата за защита на АЕЦ „Козлодуй“ от въздушни заплахи. Гражданите трябва да знаят дали тя е въведена в експлоатация, каква сума е изплатена до момента и дали държавата гарантира безопасността при реална атака.