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Стилияна Николова на два финала във Франкфурт

Стилияна Николова на два финала във Франкфурт

13 Август, 2026 18:00 850 13

  • стилияна николова-
  • художествена гимнастика-
  • финали

Българската звезда в художествената гимнастика си осигури ключови позиции на Световното първенство в Германия

Стилияна Николова на два финала във Франкфурт - 1
Снимка: БФХС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българската грация Стилияна Николова си осигури участие на финалите на бухалки и на лента на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Квалификациите на тези два уреда приключиха официално, гарантирайки място на родната националка сред осемте най-добри в света.

Николова показа изключителна класа и влезе във финала на бухалки с втория най-висок резултат от 29.250 точки. В потока на лента българката заслужи оценка от 28.300 точки, което ѝ отреди пета позиция за финалната битка.

Интригата в многобоя се заплита

Във временното класиране за индивидуалния многобой Стилияна Николова заема второто място със сбор от 87.350 точки. Тя отстъпи лидерската позиция на представителката на домакините Даря Варфоломеев (Германия), която събра актив от 89.000 точки след феноменално изиграване на лента за 30.050 точки. Трета до момента е София Илтерякова (неутрален статут) с 85.600 точки. Най-високата оценка на шампионата досега остава за италианката София Рафаели – 30.100 точки на обръч.

За съжаление, другата българска представителка Ева Брезалиева остана извън финалите на бухалки и лента. Тя завърши 18-а на бухалки с 26.750 точки и записа същата позиция на лента с 27.050 точки. Към 17:49 часа Брезалиева е 12-а в многобоя (81.150 точки) и ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали влиза в топ 18 за утрешния голям финал.

Квалификациите във Франкфурт продължават с оставащите четири групи, които играят с обръч и с топка. Окончателните списъци за финалистите в многобоя ще бъдат ясни около полунощ българско време.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    7 4 Отговор
    Успех, момиче!
    Достойна българка!
    Светлинка в тунела на отчаянието от блатото в което се намираме!

    18:15 13.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Минаващ

    3 3 Отговор
    Тва изобщо спорт ли е?

    19:18 13.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 модераз

    1 0 Отговор
    щя ядеш 🔨

    19:36 13.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 русофил

    0 1 Отговор
    дефачки фи!малчики карашо!

    19:38 13.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 сбъ рканяк

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Лопата Орешник":

    микаш малчики в трико 🤡

    19:41 13.08.2026

  • 12 Нещо като нищо

    2 2 Отговор
    И това ако е някакъв спорт...чекнене и кекерчене за богати чичковци.

    Коментиран от #13

    19:42 13.08.2026

  • 13 мааати

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Нещо като нищо":

    тъй ли правеше

    19:46 13.08.2026

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