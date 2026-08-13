Стилияна Николова на два финала във Франкфурт

Българската грация Стилияна Николова си осигури участие на финалите на бухалки и на лента на 42-рото Световно първенство по художествена гимнастика в германския град Франкфурт. Квалификациите на тези два уреда приключиха официално, гарантирайки място на родната националка сред осемте най-добри в света.

Николова показа изключителна класа и влезе във финала на бухалки с втория най-висок резултат от 29.250 точки. В потока на лента българката заслужи оценка от 28.300 точки, което ѝ отреди пета позиция за финалната битка.

Интригата в многобоя се заплита

Във временното класиране за индивидуалния многобой Стилияна Николова заема второто място със сбор от 87.350 точки. Тя отстъпи лидерската позиция на представителката на домакините Даря Варфоломеев (Германия), която събра актив от 89.000 точки след феноменално изиграване на лента за 30.050 точки. Трета до момента е София Илтерякова (неутрален статут) с 85.600 точки. Най-високата оценка на шампионата досега остава за италианката София Рафаели – 30.100 точки на обръч.

За съжаление, другата българска представителка Ева Брезалиева остана извън финалите на бухалки и лента. Тя завърши 18-а на бухалки с 26.750 точки и записа същата позиция на лента с 27.050 точки. Към 17:49 часа Брезалиева е 12-а в многобоя (81.150 точки) и ще трябва да изчака края на състезателния ден, за да разбере дали влиза в топ 18 за утрешния голям финал.

Квалификациите във Франкфурт продължават с оставащите четири групи, които играят с обръч и с топка. Окончателните списъци за финалистите в многобоя ще бъдат ясни около полунощ българско време.