Саръбоюков в София: Щастлив съм, че се прибирам с медал

Българският лекоатлет Божидар Саръбоюков се завърна на родна земя след феноменалното си представяне на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

Спортист №1 на България за 2025 година извоюва бронзов медал в скока на дължина с драматичен резултат от 8.26 метра, постигнат в последния му шести опит. На Летище София атлетът не скри вълнението си от огромния успех.

"Със сигурност съм много щастлив, че се прибирам с медал. Това е и едно постоянство, което показвам. Емоциите поотминаха и вече осъзнах какво съм постигнал. За първи път се чувствам малко странно след медал, защото състезанието долу на сектора беше много бързо може би", коментира Саръбоюков веднага след кацането си в София, цитиран от БТА.

Отличието на 22-годишния талант от Харманли е първи медал за мъжката ни атлетика на открито от 28 години насам (след успехите от 1998 г.) и първи за родната лека атлетика от 8 години, когато Мирела Демирева завоюва сребро в Берлин през 2018 г.

Заедно с медалиста се прибра и неговият личен наставник Димитър Карамфилов. Треньорът сподели детайли за тежките атмосферни условия и силния насрещен вятър в сектора, които наложиха постоянна промяна в разбега. Той изрази и огромната си увереност в бляскавото бъдеще на своя възпитаник.

"Самият аз не знам къде му е пределът на Божидар, но ще дойде един ден, когато той ще направи големия скок", заяви Карамфилов. „Не искам да казвам резултат, понеже може да скочи огромен скок. Накрая вече в последния опит той предложи да дръпне половин стъпка назад и да бяга колкото може по-бързо и така се получи този скок, с който излезе на трето място“, допълни специалистът пред БНТ.

Сезонът за Саръбоюков продължава на високи обороти без време за дълга почивка. От Българската федерация по лека атлетика потвърдиха, че до края на месец август на българина му предстоят два престижни старта в Диамантената лига – в Лозана на 21 август и в Цюрих на 27 август, където той ще търси затвърждаване на позициите си сред световния елит.