Арсенал получи оферта за Мартинели, която може да счупи 9-годишен рекорд

Арсенал е получил първата си конкретна оферта за Габриел Мартинели, която може да се превърне в рекордна продажба за клуба.

Според “The Athletic” Галатасарай е готов да плати 38 млн. паунда за бразилското крило. Ако сделката се осъществи на тази стойност, тя ще подобри рекорда на Арсенал от 2017 г., когато Алекс Окслейд-Чембърлейн бе продаден на Ливърпул за 35 млн. паунда.

„Артилеристите“ обаче се надяват да получат около 50 млн. паунда за Мартинели. Самият футболист не изглежда особено склонен към трансфер в Турция, тъй като предпочита да продължи кариерата си в някое от водещите европейски първенства.

Интерес към него има и от Рома, която ще играе в Шампионската лига през новия сезон, но към момента няма информация италианците да са отправили конкретна оферта.