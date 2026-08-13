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Арсенал получи оферта за Мартинели, която може да счупи 9-годишен рекорд

Арсенал получи оферта за Мартинели, която може да счупи 9-годишен рекорд

13 Август, 2026 17:30 523 1

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Галатасарай предлага 38 млн. паунда за бразилеца, но „артилеристите“ искат значително повече

Арсенал получи оферта за Мартинели, която може да счупи 9-годишен рекорд - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Арсенал е получил първата си конкретна оферта за Габриел Мартинели, която може да се превърне в рекордна продажба за клуба.

Според “The Athletic” Галатасарай е готов да плати 38 млн. паунда за бразилското крило. Ако сделката се осъществи на тази стойност, тя ще подобри рекорда на Арсенал от 2017 г., когато Алекс Окслейд-Чембърлейн бе продаден на Ливърпул за 35 млн. паунда.

„Артилеристите“ обаче се надяват да получат около 50 млн. паунда за Мартинели. Самият футболист не изглежда особено склонен към трансфер в Турция, тъй като предпочита да продължи кариерата си в някое от водещите европейски първенства.

Интерес към него има и от Рома, която ще играе в Шампионската лига през новия сезон, но към момента няма информация италианците да са отправили конкретна оферта.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Алекс Окслейд-Чембърлейн бе продаден на Ливърпул за 35 млн. паунда.
    И мога да кажа ,че си заслужи всяка стотинка дадена за него.Беше цяло удоволствие да се наблюдава играта му ,особено бомбените шутове извън бокса.

    17:54 13.08.2026

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