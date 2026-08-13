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Диана Русинова: Пътна полиция извършва проверки в нарушение на закона
  Тема: Войната на пътя

Диана Русинова: Пътна полиция извършва проверки в нарушение на закона

13 Август, 2026 21:42 1 022 13

  • диана русинова-
  • полицаи-
  • полиция-
  • проверки

Проверките са се осъществявали на място, където се пресичат булевард „Ботевградско шосе“, автомагистрала „Европа“ и Софийският околовръстен път

Диана Русинова: Пътна полиция извършва проверки в нарушение на закона - 1
Снимка: Диана Русинова / Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Експертът по пътна безопасност Диана Русинова сезира ръководството на Министерството на вътрешните работи за груби нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) от страна на служители на Пътна полиция. В своя профил в социалните мрежи тя съобщава за нощни проверки в София, при които патрулите застрашават живота на водачите чрез целенасочено заслепяване с фенер и позициониране в изрично забранени зони.

Според експерта действията на униформените създават директни предпоставки за пътни инциденти. Практиката да се свети с фенер директно в очите на приближаващите водачи е не само нарушение, но и сериозен риск както за проверяваните, така и за самите полицаи.

„Нощната проверка започва така – с фенерче, с което се свети право в очите на шофьора, като спираният водач се заслепява. Не ми е ясно каква е целта да заслепиш този, когото искаш да спреш“, коментира ситуацията Русинова.

Тя посочва, че полицейският автомобил е бил паркиран върху пътна маркировка М15 (коси успоредни линии), която според Наредба № 2 забранява движението на превозни средства. По този начин служителите на реда принуждават спираните водачи също да извършват нарушение, навлизайки в забранената площ.

Проверките са се осъществявали на място, където се пресичат булевард „Ботевградско шосе“, автомагистрала „Европа“ и Софийският околовръстен път. Според ЗДвП това представлява кръстовище, а законът категорично забранява престоя и паркирането в такива участъци, както и на по-малко от 5 метра от тях.

Русинова подчертава, че патрулният автомобил не е бил с включени светлини и звуков сигнал, което означава, че не е изпълнявал специален режим на движение, който би оправдал подобно позициониране.

Освен фактологичните нарушения на пътя, експертът критикува остро и външния вид на проверяващите, описвайки униформите им като скъсани и избелели.

„Няма да подмина това, че явно не познаваха закона, както и факта, че с действията си застрашаваха общата безопасност на всички участници в движението. Не може да контролираш движението и да представляваш закона, без да познаваш закона“, категорична е Диана Русинова.

Тя настоява Главна дирекция „Национална полиция“ и СДВР - Столична полиция да извършат незабавна проверка на случая и да установят защо техни служители не спазват действащото законодателство. Сигнал ще бъде изпратен и директно до министъра на вътрешните работи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 здухан палицай

    17 0 Отговор
    обичам да спирам нормално движещи се коли, тея бързащите не ги закачам

    21:45 13.08.2026

  • 2 1945

    5 7 Отговор
    на 9ти септември старите набори се обличаме във униформите, нарамваме фурашките с червените звезди и калашниците, палиме ладите и се струпваме пред парламента, където ще маршируваме с ботушките.
    и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите

    21:46 13.08.2026

  • 3 Русинова ти веднъж се сблъска с тях,

    12 2 Отговор
    и опищя орталъка, а какво да кажем ние които всеки ден им сърбаме попарата? То не са триноги скрити в храстите, то не са убитаци - пародия на полицаи. Тотална простотия и неграмотност. Не можеш вече да тръгнеш на някъде и да не те глобят за какво ли не.

    21:50 13.08.2026

  • 4 КИБОРГ

    2 4 Отговор
    Ама вие не вярвате че накрая всички ще ми ядете пишлето..,! От най големия до най малкия ТАРИКАТ..!

    Коментиран от #11

    21:50 13.08.2026

  • 5 Пич

    11 0 Отговор
    И кво......?!
    Госпожата разправя, че в МВР били тъпи парчета!!!
    Е нема ли поне некой началник, къде не е толкоз тъп, да ги види какво правят?!
    Особено тъпаците с фенерчетата и изключената сигнализация нощем!!!

    21:50 13.08.2026

  • 6 Сигурно

    9 1 Отговор
    са били менте полицаи, като държавата ни менте

    21:51 13.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Юрий

    9 0 Отговор
    Тя цялата държава е в нарушение, а вие говорите и показвате денонощните рекетьори по пътищата! Крадци на животи!

    21:51 13.08.2026

  • 9 Държава нема от 681година

    9 0 Отговор
    Вие искате некой закони да спазва😅😅😅само ще кажа че вчера се върнах от турция и на турската полоса турците раздаваха безплатно на всички мпс минерална вода в шишета и ароматизатор за колата и задръственато и опашката беше на бг полоса както и на влизане така и на излизане а при турската полоса минаваш за 5 10 мин а на българската висиш часове

    21:51 13.08.2026

  • 10 боико борисоф

    4 0 Отговор
    трябва да минават по често тестове за дрога и да ги изпитват за законите
    и няма да остане и киораво ченге

    22:01 13.08.2026

  • 11 НИЩО МУ НЯМА

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "КИБОРГ":

    АМА КО.№2
    ИЛИ АФТОРКАТА НА ЖАЛЕЙКАТА🤔

    22:02 13.08.2026

  • 12 Бюджета

    2 0 Отговор
    Разчита на глобите от вас клети ми водачи. Вижте новите новите патрулки на милиционерите. Тотален гърч от репресивните органи на милата ни държава. С много обич към вас от министъра.

    22:07 13.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Едно време да си оолицай горски полски учител беше институция ,а днес есе използват от политиците да си пазят власта

    22:17 13.08.2026

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