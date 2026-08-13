Диана Русинова: Пътна полиция извършва проверки в нарушение на закона

Експертът по пътна безопасност Диана Русинова сезира ръководството на Министерството на вътрешните работи за груби нарушения на Закона за движението по пътищата (ЗДвП) от страна на служители на Пътна полиция. В своя профил в социалните мрежи тя съобщава за нощни проверки в София, при които патрулите застрашават живота на водачите чрез целенасочено заслепяване с фенер и позициониране в изрично забранени зони.
Според експерта действията на униформените създават директни предпоставки за пътни инциденти. Практиката да се свети с фенер директно в очите на приближаващите водачи е не само нарушение, но и сериозен риск както за проверяваните, така и за самите полицаи.
„Нощната проверка започва така – с фенерче, с което се свети право в очите на шофьора, като спираният водач се заслепява. Не ми е ясно каква е целта да заслепиш този, когото искаш да спреш“, коментира ситуацията Русинова.
Тя посочва, че полицейският автомобил е бил паркиран върху пътна маркировка М15 (коси успоредни линии), която според Наредба № 2 забранява движението на превозни средства. По този начин служителите на реда принуждават спираните водачи също да извършват нарушение, навлизайки в забранената площ.
Проверките са се осъществявали на място, където се пресичат булевард „Ботевградско шосе“, автомагистрала „Европа“ и Софийският околовръстен път. Според ЗДвП това представлява кръстовище, а законът категорично забранява престоя и паркирането в такива участъци, както и на по-малко от 5 метра от тях.
Русинова подчертава, че патрулният автомобил не е бил с включени светлини и звуков сигнал, което означава, че не е изпълнявал специален режим на движение, който би оправдал подобно позициониране.
Освен фактологичните нарушения на пътя, експертът критикува остро и външния вид на проверяващите, описвайки униформите им като скъсани и избелели.
„Няма да подмина това, че явно не познаваха закона, както и факта, че с действията си застрашаваха общата безопасност на всички участници в движението. Не може да контролираш движението и да представляваш закона, без да познаваш закона“, категорична е Диана Русинова.
Тя настоява Главна дирекция „Национална полиция“ и СДВР - Столична полиция да извършат незабавна проверка на случая и да установят защо техни служители не спазват действащото законодателство. Сигнал ще бъде изпратен и директно до министъра на вътрешните работи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 здухан палицай
21:45 13.08.2026
2 1945
и тогава ще видите какво е ред и дисциплина и как се дава пример на младите
21:46 13.08.2026
3 Русинова ти веднъж се сблъска с тях,
21:50 13.08.2026
4 КИБОРГ
Коментиран от #11
21:50 13.08.2026
5 Пич
Госпожата разправя, че в МВР били тъпи парчета!!!
Е нема ли поне некой началник, къде не е толкоз тъп, да ги види какво правят?!
Особено тъпаците с фенерчетата и изключената сигнализация нощем!!!
21:50 13.08.2026
6 Сигурно
21:51 13.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Юрий
21:51 13.08.2026
9 Държава нема от 681година
21:51 13.08.2026
10 боико борисоф
и няма да остане и киораво ченге
22:01 13.08.2026
11 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #4 от "КИБОРГ":АМА КО.№2
ИЛИ АФТОРКАТА НА ЖАЛЕЙКАТА🤔
22:02 13.08.2026
12 Бюджета
22:07 13.08.2026
13 Kaлпазанин
22:17 13.08.2026