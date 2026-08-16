Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Сертификатът „Син флаг“ изисква морската вода да бъде подлагана на редовен контрол

Сертификатът „Син флаг“ изисква морската вода да бъде подлагана на редовен контрол

16 Август, 2026 12:14 764 17

  • сертификат син флаг-
  • плаж-
  • черно море-
  • черноморие

През 2026 година рекорден брой български плажове бяга удостоени с международното отличие

Сертификатът „Син флаг“ изисква морската вода да бъде подлагана на редовен контрол - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Покрай сигналите през последните седмици за изплувала в морето тръба край Созопол (без установени от институциите нарушения) и за риск от замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води в Свети Влас (временно спрян плаж "Изток"), много хора логично си задават въпроса за безопасността. Плажовете и в двата курорта тази година са сред общо 26-те отличени у нас с международния сертификат „Син флаг“ за съответствие с критериите за безопасност, чистота, управление на плажовете и др.

Затова в новия си епизод „Ние, потребителите“ показва какво стои зад знака „Син флаг“, какво да очакваме като туристи на плажове с това отличие и може ли то да бъде отнето?

„Един плаж със „Син флаг“ трябва да отговаря на редица изисквания, свързани с безопасността. По отношение на морската вода, програмата „Син флаг“ предвижда тя да бъде подлагана на редовен контрол по международни стандарти. Никакви индустриални, отпадни или канализационни изтичания не трябва да засягат плажната зона. Контролът върху качеството на водата включва лабораторни анализи по международни показатели за микробиологична и физико-химична чистота.“, разяснява авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Сред останалите критерии за безопасност са още наличие на спасители и спасително оборудване, както и средства за оказване на първа помощ. Също - план в извънредни ситуации при риск от замърсяване и мерки за безопасното ползване на плажа.

„Разбира се, никой сертификат не означава, че впоследствие не може да възникне инцидент или замърсяване. Ако забележите очевиден проблем – например нефтени петна, необичайна миризма, плаващи отпадъци или друга опасност – сигнализирайте незабавно на спасителите, на Зеления телефон на Регионалните инспекции към Министерството на околната среда и водите или на 112. Не разчитайте, че някой друг вече го е направил.“, казва още Габриела Руменова.

Във видетото се обръща внимание и на необходимото качество на туристическите услуги на плажовете със „Син флаг“. Всеки турист има право да очаква чиста и добре поддържана среда, достатъчно съдове за отпадъци, включително за разделно събиране, както и санитарни помещения, които се почистват редовно и са с контролирано изхвърляне на отпадните води. Поне един плаж със „Син флаг“ във всяка община трябва да бъде достъпен и за хора с увреждания. На плажа не трябва да има нерегламентирани палатки, шофиране и сметоизхвърляне.

Още при пристигането си на плаж със „Син флаг“ туристите имат право да получат важна информация. На информационното табло трябва да има карта на плажа с означения на съоръженията на него, правилата за ползването му, данни за качеството на водата за къпане, за природните особености на района, както и за програмата „Син флаг“. Това ориентира потребителите за правилата на плажа и към кого да се обръщат при необходимост.

„Синият флаг“ не означава съвършенство. Той показва, че плажът е поел ангажимент да поддържа определен международен стандарт. А ние, като потребители, имаме право не само да знаем какво стои зад този знак, но и да очакваме обещания стандарт и да реагираме, когато той очевидно не се спазва.“, завършва Гарбиела Руменова.

По данни на Европейската агенция по околна среда България заема трето място в Европейския съюз по чистота на водите за къпане.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    В момента на морето е кафяв флаг.

    Коментиран от #12

    12:16 16.08.2026

  • 2 Янко

    16 0 Отговор
    При нас синьото винаги е омешено с кафяво.При толкова хотели и жилищни блокове по черноморието не може да се смогне с пречистването

    12:17 16.08.2026

  • 3 Хм.....

    8 2 Отговор
    Най чисто е на Св Влас!
    Баровците се изпоуср...

    Коментиран от #16

    12:18 16.08.2026

  • 4 Лост

    9 0 Отговор
    Във Варна винаги спорят дали е компрометирана тръбата.Странно ми е как като морето изхвърли на места, например край Созопол 12 метра тръба на брега преди години щели да пращат водолази,да проверят компрометирана ли е тръбата?

    12:22 16.08.2026

  • 5 Глупости на търкалета

    15 0 Отговор
    Син флаг и плаващи кебапчета – това е нашето мръсно море! Всичко е ала-бала, но балъците са на изчезване!

    12:23 16.08.2026

  • 6 черноморските кефали

    13 0 Отговор
    плуват навсякъде

    12:27 16.08.2026

  • 7 бай Митко

    13 1 Отговор
    Камен бряг – Каварна – Балчик – Варна – Бяла – Несебър – Бургас – Созопол – Китен - Синеморец
    По цялото българско крайбрежие мръсотията е повсеместна, а за сиво-кафявото море и коментар не става! Син флаг чистота и хигиена не прави!

    12:28 16.08.2026

  • 8 Даниел

    6 0 Отговор
    Свети Влас е най-куул!

    12:33 16.08.2026

  • 9 Явно

    6 0 Отговор
    "син флаг" е българският критерий за нашето фекалноморие!

    12:34 16.08.2026

  • 10 Да но при нас

    5 0 Отговор
    Винаги става с лъжи и мушенгии,СИН ФЛАГ САМО ЗА РЕКЛАМАТА ОТ ДОЛУ ПОД ВОДАТА КАФЕВИЯТ ЦВЯТ НА ХОТЕЛИЕРСКИТЕ ОДХОДНИ ВОДИ СИ ИЗПУСКА!!!

    12:38 16.08.2026

  • 11 Добре че

    6 0 Отговор
    Гърците са си взели навремето Бяло море,сега ако беше българско малини,малиии какво щеше да е ПРЕЗАСТРОЕНИ КУРОРТИ С КАФЯВВА ВОДА!

    12:42 16.08.2026

  • 12 Въведен е и естетически стандарт

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Затлъстели по бански да няма. И за мъжете се отнася.

    13:01 16.08.2026

  • 13 бушприт

    1 0 Отговор
    Бяха удостоени,а не бяга удостоени.

    13:06 16.08.2026

  • 14 Е па

    2 0 Отговор
    и ние уж развиваме морски туризъм! Реклами, реклами, реклами ..., а на среща нефтени отпадъци, фекални отпадъци и за десерт ромчовци със сладолед, царевица и гевреци ...! Забележете лайноморските плажове в Свети Влас и Созопол са отличени със "син флаг"!?!

    13:07 16.08.2026

  • 15 глоги

    1 0 Отговор
    ....разяснява авторКАТА и водещА на подкаста - Габриела Руменова.

    13:09 16.08.2026

  • 16 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хм.....":

    Ние ще слагаме кафяв флаг

    13:46 16.08.2026

  • 17 Васил

    1 0 Отговор
    Каквато и реклама да правят хората не са тъпи че морето ни е огромна фекална яма.

    14:11 16.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове