Сертификатът „Син флаг“ изисква морската вода да бъде подлагана на редовен контрол

Покрай сигналите през последните седмици за изплувала в морето тръба край Созопол (без установени от институциите нарушения) и за риск от замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води в Свети Влас (временно спрян плаж "Изток"), много хора логично си задават въпроса за безопасността. Плажовете и в двата курорта тази година са сред общо 26-те отличени у нас с международния сертификат „Син флаг“ за съответствие с критериите за безопасност, чистота, управление на плажовете и др.

Затова в новия си епизод „Ние, потребителите“ показва какво стои зад знака „Син флаг“, какво да очакваме като туристи на плажове с това отличие и може ли то да бъде отнето?

„Един плаж със „Син флаг“ трябва да отговаря на редица изисквания, свързани с безопасността. По отношение на морската вода, програмата „Син флаг“ предвижда тя да бъде подлагана на редовен контрол по международни стандарти. Никакви индустриални, отпадни или канализационни изтичания не трябва да засягат плажната зона. Контролът върху качеството на водата включва лабораторни анализи по международни показатели за микробиологична и физико-химична чистота.“, разяснява авторът и водещ на подкаста Габриела Руменова.

Сред останалите критерии за безопасност са още наличие на спасители и спасително оборудване, както и средства за оказване на първа помощ. Също - план в извънредни ситуации при риск от замърсяване и мерки за безопасното ползване на плажа.

„Разбира се, никой сертификат не означава, че впоследствие не може да възникне инцидент или замърсяване. Ако забележите очевиден проблем – например нефтени петна, необичайна миризма, плаващи отпадъци или друга опасност – сигнализирайте незабавно на спасителите, на Зеления телефон на Регионалните инспекции към Министерството на околната среда и водите или на 112. Не разчитайте, че някой друг вече го е направил.“, казва още Габриела Руменова.

Във видетото се обръща внимание и на необходимото качество на туристическите услуги на плажовете със „Син флаг“. Всеки турист има право да очаква чиста и добре поддържана среда, достатъчно съдове за отпадъци, включително за разделно събиране, както и санитарни помещения, които се почистват редовно и са с контролирано изхвърляне на отпадните води. Поне един плаж със „Син флаг“ във всяка община трябва да бъде достъпен и за хора с увреждания. На плажа не трябва да има нерегламентирани палатки, шофиране и сметоизхвърляне.

Още при пристигането си на плаж със „Син флаг“ туристите имат право да получат важна информация. На информационното табло трябва да има карта на плажа с означения на съоръженията на него, правилата за ползването му, данни за качеството на водата за къпане, за природните особености на района, както и за програмата „Син флаг“. Това ориентира потребителите за правилата на плажа и към кого да се обръщат при необходимост.

„Синият флаг“ не означава съвършенство. Той показва, че плажът е поел ангажимент да поддържа определен международен стандарт. А ние, като потребители, имаме право не само да знаем какво стои зад този знак, но и да очакваме обещания стандарт и да реагираме, когато той очевидно не се спазва.“, завършва Гарбиела Руменова.

По данни на Европейската агенция по околна среда България заема трето място в Европейския съюз по чистота на водите за къпане.