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Нов абсолютен рекорд: Екип на Майкъл Джордан от „Последния танц“ бе продаден за 12,26 милиона долара

Нов абсолютен рекорд: Екип на Майкъл Джордан от „Последния танц“ бе продаден за 12,26 милиона долара

1 Октомври, 2026 13:38 523 1

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Историческият потник е от емблематичния шести и последен шампионски сезон с Чикаго Булс

Нов абсолютен рекорд: Екип на Майкъл Джордан от „Последния танц“ бе продаден за 12,26 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Екипът, с който баскетболната легенда Майкъл Джордан играе в третия мач от финалите на НБА през 1998 г., бе продаден на търг за внушителната сума от 12,26 милиона долара. С това той официално се превърна в най-скъпия спортен артикул, свързан с легендарния състезател, съобщава агенция „Ройтерс“.

Историческият потник е от емблематичния шести и последен шампионски сезон на Джордан с Чикаго Булс – кампанията, добила световна популярност като „Последния танц“. Артикулът бе пуснат за продажба от предприемача Райън Гоф и бе реализиран през Joopiter – дигиталната аукционна платформа на музикалната и модна звезда Фарел Уилямс.

С тази сделка бе подобрено предишното върхово постижение за вещ на Джордан, което възлизаше на 10,091 милиона долара – платени за екипа му от първия мач от същата финална серия. Предварителните оценки на аукционната къща поставяха цената в диапазона между 10 и 15 милиона долара.

„Малко предмети в историята на спорта олицетворяват величието така цялостно, както екипът на Майкъл Джордан от третия мач на финалите в НБА през 1998 г.“, изтъкват от Joopiter в официалното описание на търга.

Въпреки че постави нов рекорд за баскетболната икона, сумата остава на второ място в общата класация за най-скъп носен по време на състезание спортен артикул в историята на търговете. Недостижим на върха продължава да бъде екипът на легендата в бейзбола Бейб Рут от Световните серии през 1932 г., който бе продаден през 2024 г. за астрономическите 24,12 милиона долара.


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