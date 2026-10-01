Новини
Спорт »
Световен футбол »
Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус в Евролигата

Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус в Евролигата

1 Октомври, 2026 15:49 426 0

  • александър везенков-
  • олимпиакос-
  • виртус болоня-
  • евролига-
  • баскетбол

Олимпиакос започна сезона с две победи, а българският национал е сред водещите фигури на тима. Двубоят в Болоня е от 21:30 часа.

Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус в Евролигата - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус Болоня в третия кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига. Мачът във Виртус Сегафредо Арена започва в 21:30 часа българско време. Олимпиакос влиза в срещата с две победи, докато италианският тим ще търси първия си успех в турнира.

Българският национал беше водещ реализатор на гръцкия състав при успеха с 93:91 срещу Жалгирис Каунас като гост. Везенков завърши с 18 точки и 8 борби за 25 минути, след като в първия кръг отбеляза 22 точки при победата над Баскония.

Външната линия на Олимпиакос включва още Коди Милър-Макинтайър, който записа шест асистенции в Каунас, както и Еван Фурние и Тайлър Дорси. Тимът ще разчита на тях в мач, който идва след натоварена програма в началото на сезона.

Барцокас предупреди за силната защита на Виртус

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас определи съперника като физически подготвен и добре организиран в защита.

„Това е особено конкурентен отбор тази година, а причината е много добрата му защита. В Италия, пред собствената си публика, това наистина е труден мач“, каза Барцокас.

Гръцкият специалист посочи и натоварването върху състава. По думите му двубоят с Виртус е петият мач за Олимпиакос в рамките на седем дни. Барцокас допълни, че тимът трябва да ограничи техническите, тактическите и защитните грешки от предишния мач.

Олимпиакос има предимство в последните директни срещи между двата отбора. В началото на 2026 г. тимът от Пирея спечели със 109:77, а Везенков беше най-резултатен с 20 точки. Гръцкият състав записа победа и при последното си гостуване в Болоня в края на миналия сезон.

Виртус ще разчита на домакинската публика и на агресивната си защита, докато Олимпиакос ще се опита да запази перфектния си старт в Евролигата. За Везенков това е възможност да продължи силното си начало на сезона в Европа.

Източници: Фокус, Олимпиакос БК


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове