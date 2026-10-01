Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус в Евролигата

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват на Виртус Болоня в третия кръг от редовния сезон на баскетболната Евролига. Мачът във Виртус Сегафредо Арена започва в 21:30 часа българско време. Олимпиакос влиза в срещата с две победи, докато италианският тим ще търси първия си успех в турнира.

Българският национал беше водещ реализатор на гръцкия състав при успеха с 93:91 срещу Жалгирис Каунас като гост. Везенков завърши с 18 точки и 8 борби за 25 минути, след като в първия кръг отбеляза 22 точки при победата над Баскония.

Външната линия на Олимпиакос включва още Коди Милър-Макинтайър, който записа шест асистенции в Каунас, както и Еван Фурние и Тайлър Дорси. Тимът ще разчита на тях в мач, който идва след натоварена програма в началото на сезона.

Барцокас предупреди за силната защита на Виртус

Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас определи съперника като физически подготвен и добре организиран в защита.

„Това е особено конкурентен отбор тази година, а причината е много добрата му защита. В Италия, пред собствената си публика, това наистина е труден мач“, каза Барцокас.

Гръцкият специалист посочи и натоварването върху състава. По думите му двубоят с Виртус е петият мач за Олимпиакос в рамките на седем дни. Барцокас допълни, че тимът трябва да ограничи техническите, тактическите и защитните грешки от предишния мач.

Олимпиакос има предимство в последните директни срещи между двата отбора. В началото на 2026 г. тимът от Пирея спечели със 109:77, а Везенков беше най-резултатен с 20 точки. Гръцкият състав записа победа и при последното си гостуване в Болоня в края на миналия сезон.

Виртус ще разчита на домакинската публика и на агресивната си защита, докато Олимпиакос ще се опита да запази перфектния си старт в Евролигата. За Везенков това е възможност да продължи силното си начало на сезона в Европа.

Източници: Фокус, Олимпиакос БК