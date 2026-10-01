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Атанас Илиев получи повиквателна за мачовете с Исландия и Люксембург

Атанас Илиев получи повиквателна за мачовете с Исландия и Люксембург

1 Октомври, 2026 15:19 383 2

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  • лига на нациите-
  • цска 1948

Нападателят на ЦСКА 1948 заменя контузения защитник Теодор Иванов в състава на България

Атанас Илиев получи повиквателна за мачовете с Исландия и Люксембург - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят на ЦСКА 1948 Атанас Илиев получи повиквателна за националния отбор на България за предстоящите гостувания на Исландия и Люксембург в Лигата на нациите. 31-годишният футболист вече се присъедини към лагера на тима, воден временно от Атанас Рибарски.

Илиев заема мястото на централния защитник Теодор Иванов, който е напуснал групата заради контузия, получена в мача с Люксембург на 26 септември. България ще гостува на Исландия на 3 октомври в Рейкявик, а три дни по-късно ще играе срещу Люксембург.

Илиев се завръща в националния отбор

Нападателят от Добрич има 16 мача и 3 гола за представителния тим на България. Той се е разписвал срещу Италия, Хърватия и Грузия. Последното му участие с националната фланелка е на 12 юни 2022 г. при равенството 0:0 с Грузия в Тбилиси.

България е отбелязала един гол от началото на кампанията в Лига C, група 4. Попадението е дело на дебютанта Асен Чандъров от Ботев Пловдив.

Националите заминават за Рейкявик

Националният отбор ще отпътува за Исландия на 2 октомври в 9:00 часа. Полетът ще бъде чартърен и ще излети от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.

След гостуването на Исландия България ще продължи към Люксембург за втория си мач от октомврийската програма в турнира.

Източници: БТА


София / България
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