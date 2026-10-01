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Гьокереш: Напълно съм съсредоточен върху Арсенал

Гьокереш: Напълно съм съсредоточен върху Арсенал

1 Октомври, 2026 23:20 415 0

  • виктор гьокереш-
  • арсенал-
  • микел артета-
  • висша лига-
  • трансфери

Шведският нападател отхвърли спекулациите за трансфер и заяви, че е щастлив в английския клуб, въпреки ограниченото игрово време.

Гьокереш: Напълно съм съсредоточен върху Арсенал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виктор Гьокереш заяви, че остава напълно съсредоточен върху Арсенал и не е обмислял напускане на клуба през последния трансферен прозорец. Шведският нападател говори за бъдещето си на фона на ограниченото игрово време и слуховете, че може да продължи кариерата си в друг отбор.

През настоящия сезон 28-годишният футболист е предимно резерва и има две участия във Висшата лига, и двете след влизане от пейката. Въпреки това Гьокереш подчерта, че се чувства добре в Арсенал.

„Разбира се, имаше много спекулации. Но направих пълноценна предсезонна подготовка и се чувствах добре. Напълно съм съсредоточен върху Арсенал. За мен оставането беше нещо естествено, тъй като съм изключително щастлив в клуба“, заяви Гьокереш.

Нападателят не скри, че иска да получава повече възможности за изява и да си върне мястото в титулярния състав.

„Ясно е, че искам да играя колкото се може повече. Надявам се, че и това ще се случи. Като футболист винаги искаш да си на терена“, каза шведът.

Гьокереш обаче призна, че конкуренцията в състава на Арсенал е сериозна. Той посочи, че в клуба има много качествени футболисти и че отборът се представя добре от началото на сезона. Подобна позиция нападателят изрази и в разговор със шведската телевизия SVT, където определи оставането си в Лондон като естествено решение.

Разговори с Микел Артета

Шведският национал разкри още, че е провел конструктивни разговори с мениджъра Микел Артета. По думите му отношенията между двамата са добри, а той е наясно, че трябва да подобри представянето си, когато получи шанс.

„Очевидно трябва да се представям по-добре и съм готов да го направя, така че няма проблем. Диалогът с треньора е добър. Просто се опитвам да се представям добре, когато получа шанс“, заяви Гьокереш.

Така нападателят даде да се разбере, че намерението му е да остане в Арсенал и да се бори за повече игрово време, а не да търси изход от клуба. Гьокереш се присъедини към английския шампион след силен период в Спортинг и през първия си сезон в Лондон помогна на отбора да спечели титлата във Висшата лига.

Източници: БТА, СВТ Спорт


Великобритания
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