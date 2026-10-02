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Локомотив (Пловдив) победи Арда с 2:0 в контрола

Локомотив (Пловдив) победи Арда с 2:0 в контрола

2 Октомври, 2026 13:45 332 0

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  • контрола

Юлиан Илиев и Антон Фасе отбелязаха първите си голове за „черно-белите“ в закрития мач на „Лаута“.

Локомотив (Пловдив) победи Арда с 2:0 в контрола - 1
Кадър: Diema Sport
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Локомотив (Пловдив) победи Арда с 2:0 в закрита контролна среща на „Лаута“. И двата гола за „черно-белите“ бяха отбелязани от нови попълнения – Юлиан Илиев и Антон Фасе.

Двубоят започна равностойно, а домакините откриха резултата в 29-ата минута. Райън Ляйтън центрира, а Юлиан Илиев засече топката и даде преднина на Локомотив.

До края на първото полувреме пловдивският тим стигна до още няколко възможности. Пред гола се оказаха Райън Ляйтън, Далил Али, Бурбан и Илиев, но второ попадение не последва.

Арда потърси гол след почивката

В началото на втората част Арда опита да изравни чрез Кабов и Вутов. Вратарят Зовко обаче се намеси навреме и запази преднината на Локомотив.

Домакините имаха възможност да удвоят аванса си в 52-рата минута, когато Илиев бе близо до втори гол. Малко по-късно и Бурбан отправи опасен удар.

Натискът на Локомотив даде резултат в 62-рата минута. Антон Фасе се разписа за 2:0 и оформи крайния резултат в контролата.

Арда не успя да намали изоставането си. В 80-ата минута удар на Георги Николов бе блокиран от Боян Милосавлевич.

За Локомотив двубоят даде възможност на Илиев и Фасе да отбележат първите си голове с екипа на отбора. Срещата се проведе без публика и медии.

Източници: Спортал


Пловдив / България
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