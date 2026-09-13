Новини
Свят »
Германия »
В Германия: Изземват законното оръжие на членове на АзГ, цените на бензиностанциите скочиха

В Германия: Изземват законното оръжие на членове на АзГ, цените на бензиностанциите скочиха

13 Септември, 2026 06:51, обновена 13 Септември, 2026 06:57 1 342 27

  • германия-
  • алтернатива за германия-
  • оръжие-
  • цени-
  • газ

Политически трус след изборите в Саксония и логистичната криза в Червено море затягат примката около Берлин

В Германия: Изземват законното оръжие на членове на АзГ, цените на бензиностанциите скочиха - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германия се намира в епицентъра на безпрецедентна системна криза, която съчетава дълбока политическа поляризация и сериозни икономически сътресения.

Според информация на германския вестник Bild, властите в редица федерални провинции са започнали административно изземване на законно притежавани оръжия от членове на „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Мярката е предприета след като местните структури на дясната формация бяха официално класифицирани като дясноекстремистки в някои региони, а съдилищата потвърдиха правото на държавата да отнема разрешителни за ловно и спортно оръжие от партийни членове от съображения за национална сигурност.

Напрежението ескалира след историческия вот в Саксония-Анхалт, където АзГ постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете. Премиерът на Бавария и лидер на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер, цитиран от издания като Welt (welt.de), открито обяви, че страната се намира в състояние на дълбока системна криза. Според него резултатите от вота са ясен вот на недоверие към настоящата коалиция в Берлин и изискват радикална промяна в управленския курс, за да се защити стабилността на федералната република.

Успоредно с политическия трус, германската икономика понесе нов тежък удар с рязък скок на цените на горивата по бензиностанциите. По данни на Bild, основната причина за това икономическо сътресение е ескалиращият конфликт в протока Баб ел-Мандеб и нестабилността в Червено море. Заради заплахите за корабоплаването международните танкери са принудени да заобикалят Африка, което драстично оскъпява логистиката и суровия петрол, рефлектирайки пряко върху крайния потребител в Германия.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Слава на другарката Урсула!!!

    13 6 Отговор
    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2 от КНР. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез дигитализация и токенизация на всеки ресурс: въздух (данък Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането в КНР, позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно в кръвта завинаги. Слава на другарката Урсула!!!

    Коментиран от #2, #3, #6, #25

    07:00 13.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":

    пий ги тез хапчета бе, 0лuгуфрен

    07:02 13.09.2026

  • 4 Оставете

    29 0 Отговор
    AfD причината е в Шмерца !

    07:03 13.09.2026

  • 5 Екзорсизъм

    27 0 Отговор
    Сега на християндемократите да им изземат кръстовете и светената вода.

    07:04 13.09.2026

  • 6 Реал

    4 7 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":

    Как може под всяка статия да пишеш глупости?Дори не осъзнаваш какъвКретен си!

    Коментиран от #19

    07:10 13.09.2026

  • 7 Ха ха ха

    29 1 Отговор
    Няма по-големи гадняри и мръсници от губещите властта си демократи и либерали. Нямам думи от възмущение.

    07:12 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    25 0 Отговор
    Обърнете в нимание! Изземват ЗАКОННО ПРИТЕЖАВАНОТО оръжие от едни хора, които нищичко криминално не са направили, а просто членуват в една партия, която е спечелила изборите без насилие или нечестни похвати, а само благодарение на симпатизантите си и техния ДЕМОКРАТИЧЕН ВОТ.
    Спомнете си кои правеха така. Така правеха фашистите и комунистите. Тоест, тия които всички ние, уж демократи , сме обявили за престъпници и сме забранили всякакви подобни на тяхните прояви.
    Та, какви излиза че сме, щом постъпваме като фашагите? М?

    Коментиран от #27

    07:14 13.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ИНТЕТРЕСНО ще

    23 0 Отговор
    Е КОГАТО ПУТИН СПРЕ КРАНЧЕТО ПРЕДИ ЗИМАТА . ТОГАВА ВСИЧКИ ПОД ПОЛАТА НА урсулките на завет и на топло .

    07:15 13.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    2 2 Отговор
    у даскалo бихмеЦигнuте, крещяхмe Зиг Хайл и никой не ни казваше

    07:16 13.09.2026

  • 19 Слава на другарката Урсула!!!

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Реал":

    В интервюто си за „Блумбърг“ 2026 06 24 американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС.

    07:17 13.09.2026

  • 20 Само

    6 1 Отговор
    в България е рай Небесен .

    07:29 13.09.2026

  • 21 Ний ша Ва упрайм

    5 0 Отговор
    както 1917 някоя Аврора ша пукне топ на ThyssenKrupp и ша настани революция и урсулките у Сибир при Мечока и Маша

    07:30 13.09.2026

  • 22 Баце

    3 1 Отговор
    Райха пак го наскачаха лудите, ама а да видим до къде ще стигнат.
    А какво стана с "демокрацията", "правото на свободен избор"?

    07:31 13.09.2026

  • 23 Артилерист

    6 1 Отговор
    В Германия не достигат горивата. Дшверсификациата е възможна, както обясняваше и у нас Асан Василев, но на цена в пъти по-висока от руските източници. Липсата или прекалено скъпата енергия охлади и мераците (политическите, нали) на Кая Калас да направи европейско НАТО. Оказа се, че дори Кая разбра, че огромната военна машина се движи с бензин, нафта и газ, а пари за купуването им няма...

    Коментиран от #24

    07:33 13.09.2026

  • 24 Ол1гофрен

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Артилерист":

    Времето на уж евтините"ресурси"безвъзвратно отмина в световен мащаб.
    П.п.Виж как се бият руснаците по бензиностанциите.Видеа бол.

    07:42 13.09.2026

  • 25 ТрАмп

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":

    Слава на другарката Урсула!
    Ускорено Успя да Унищожи Германия !

    07:43 13.09.2026

  • 26 Стенли

    0 0 Отговор
    Мда не отива на добре този така наречен ЕС и щом германистан го , закъса , какво остава за насв наша клета държавица 😮‍💨

    07:43 13.09.2026

  • 27 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Оръжия от ръцете на нацисти и рашисти се изземва докато е навреме.

    07:44 13.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания