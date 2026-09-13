В Германия: Изземват законното оръжие на членове на АзГ, цените на бензиностанциите скочиха

Германия се намира в епицентъра на безпрецедентна системна криза, която съчетава дълбока политическа поляризация и сериозни икономически сътресения.
Според информация на германския вестник Bild, властите в редица федерални провинции са започнали административно изземване на законно притежавани оръжия от членове на „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Мярката е предприета след като местните структури на дясната формация бяха официално класифицирани като дясноекстремистки в някои региони, а съдилищата потвърдиха правото на държавата да отнема разрешителни за ловно и спортно оръжие от партийни членове от съображения за национална сигурност.
Напрежението ескалира след историческия вот в Саксония-Анхалт, където АзГ постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете. Премиерът на Бавария и лидер на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер, цитиран от издания като Welt (welt.de), открито обяви, че страната се намира в състояние на дълбока системна криза. Според него резултатите от вота са ясен вот на недоверие към настоящата коалиция в Берлин и изискват радикална промяна в управленския курс, за да се защити стабилността на федералната република.
Успоредно с политическия трус, германската икономика понесе нов тежък удар с рязък скок на цените на горивата по бензиностанциите. По данни на Bild, основната причина за това икономическо сътресение е ескалиращият конфликт в протока Баб ел-Мандеб и нестабилността в Червено море. Заради заплахите за корабоплаването международните танкери са принудени да заобикалят Африка, което драстично оскъпява логистиката и суровия петрол, рефлектирайки пряко върху крайния потребител в Германия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Слава на другарката Урсула!!!
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, чрез дигитализация и токенизация на всеки ресурс: въздух (данък Въглеродна Следа), вода, храна, енергия. Планирането в КНР, позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно в кръвта завинаги. Слава на другарката Урсула!!!
Коментиран от #2, #3, #6, #25
07:00 13.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":пий ги тез хапчета бе, 0лuгуфрен
07:02 13.09.2026
4 Оставете
07:03 13.09.2026
5 Екзорсизъм
07:04 13.09.2026
6 Реал
До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":Как може под всяка статия да пишеш глупости?Дори не осъзнаваш какъвКретен си!
Коментиран от #19
07:10 13.09.2026
7 Ха ха ха
07:12 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Спомнете си кои правеха така. Така правеха фашистите и комунистите. Тоест, тия които всички ние, уж демократи , сме обявили за престъпници и сме забранили всякакви подобни на тяхните прояви.
Та, какви излиза че сме, щом постъпваме като фашагите? М?
Коментиран от #27
07:14 13.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
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13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ИНТЕТРЕСНО ще
07:15 13.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
07:16 13.09.2026
19 Слава на другарката Урсула!!!
До коментар #6 от "Реал":В интервюто си за „Блумбърг“ 2026 06 24 американският министър на енергетиката Крис Райт заяви недвусмислено: ако не бъдат внесени промени (вносителите да плащат за въглеродна следа и метанови емисии), то Европа я грози „сериозна болка“ – а американският износ ще „се пренасочи другаде“. По този начин САЩ се присъединяват към исканията на Катар, Алжир и Нигерия, които също настояват за смекчаване или отлагане на правилата на ЕС.
07:17 13.09.2026
20 Само
07:29 13.09.2026
21 Ний ша Ва упрайм
07:30 13.09.2026
22 Баце
А какво стана с "демокрацията", "правото на свободен избор"?
07:31 13.09.2026
23 Артилерист
Коментиран от #24
07:33 13.09.2026
24 Ол1гофрен
До коментар #23 от "Артилерист":Времето на уж евтините"ресурси"безвъзвратно отмина в световен мащаб.
П.п.Виж как се бият руснаците по бензиностанциите.Видеа бол.
07:42 13.09.2026
25 ТрАмп
До коментар #1 от "Слава на другарката Урсула!!!":Слава на другарката Урсула!
Ускорено Успя да Унищожи Германия !
07:43 13.09.2026
26 Стенли
07:43 13.09.2026
27 Ами
До коментар #10 от "Механик":Оръжия от ръцете на нацисти и рашисти се изземва докато е навреме.
07:44 13.09.2026