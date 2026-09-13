В Германия: Изземват законното оръжие на членове на АзГ, цените на бензиностанциите скочиха

Германия се намира в епицентъра на безпрецедентна системна криза, която съчетава дълбока политическа поляризация и сериозни икономически сътресения.

Според информация на германския вестник Bild, властите в редица федерални провинции са започнали административно изземване на законно притежавани оръжия от членове на „Алтернатива за Германия“ (АзГ). Мярката е предприета след като местните структури на дясната формация бяха официално класифицирани като дясноекстремистки в някои региони, а съдилищата потвърдиха правото на държавата да отнема разрешителни за ловно и спортно оръжие от партийни членове от съображения за национална сигурност.

Напрежението ескалира след историческия вот в Саксония-Анхалт, където АзГ постигна рекорден резултат от 43,8% от гласовете. Премиерът на Бавария и лидер на Християнсоциалния съюз (ХСС) Маркус Зьодер, цитиран от издания като Welt (welt.de), открито обяви, че страната се намира в състояние на дълбока системна криза. Според него резултатите от вота са ясен вот на недоверие към настоящата коалиция в Берлин и изискват радикална промяна в управленския курс, за да се защити стабилността на федералната република.

Успоредно с политическия трус, германската икономика понесе нов тежък удар с рязък скок на цените на горивата по бензиностанциите. По данни на Bild, основната причина за това икономическо сътресение е ескалиращият конфликт в протока Баб ел-Мандеб и нестабилността в Червено море. Заради заплахите за корабоплаването международните танкери са принудени да заобикалят Африка, което драстично оскъпява логистиката и суровия петрол, рефлектирайки пряко върху крайния потребител в Германия.