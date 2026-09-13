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Ботев Враца спря Левски, Веласкес с грозна проява

Ботев Враца спря Левски, Веласкес с грозна проява

13 Септември, 2026 19:45 686 7

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  • ботев враца-
  • футбол

Така "сините" загубиха точки за първи път в първенството

Ботев Враца спря Левски, Веласкес с грозна проява - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ботев Враца и Левски завършиха наравно 0:0 в мач от деветия кръг на efbet Лига. Така "сините" загубиха точки за първи път в първенството. Отборът на Хулио Веласкес изигра слаб мач за своите стандарти, в които почти не затрудни домакините. Врачани от своя страна също имаха няколко добри възможности, но не успяха да се възползват от тях.

Малко след половин час игра гол на Хуан Переа беше отменен заради засада. В края на срещата Хулио Веласкес, изнервен от отиграване на свой футболист, счупи с ръка стъкло на резервната скамейка на своя тим.

След този мач "сините" остават на първа позиция с 25 точки. Ботев е девети с осем точки.

Инициативата в началните минути на мача беше в Левски, но опасности пред вратата на Марин Орлинов липсваха. В 23-ата минута удар на Мартин Смоленски беше блокиран от защитник. Топката се озова в Мартин Петков, който успя да се освободи и да шутира, но Светослав Вуцов спаси.

В 32-ата минута гол на "сините" беше отменен. Хуан Переа засече с глава във вратата центриране на Сержиньо. Колумбиецът обаче беше зад отбраната на домакините и попадението не беше признато.

Левски можеше да поведе в края на първата част. Марин Орлинов не изчисти добре центриране от корнер на Мазир Сула. Мехди Мубарик подаде към Хуан Переа, който отправи удар от близка дистанция, но вратарят на домакините спаси.

В 52-ата минута Левски пропусна още една добра възможност. Асен Митков пусна към Алекс Сентейес отляво. Испанецът центрира към Мазир Сула, който отблизо стреля опасно с глава, но покрай вратата. В ответната атака Антоан Стоянов се освободи в наказателното поле и отправи техничен удар, но Вуцов успя да избие в корнер.

Малко преди да измине час игра Владислав Найденов беше изведен от Мартин Смоленски отдясно в наказателното поле. Фланговият нападател напредна и потърси близкия ъгъл, но отправи удар опасно покрай вратата.

Десет минути преди края на срещата в игра след лечение на контузия се завърна Мустафа Сангаре. Малиецът замени Мазир Сула. Малко след това Кристиан Макун се извиси след центриране от корнер, но прати топката покрай вратата.

В добавеното време Хулио Веласкес се прояви в отрицателен аспект. Испанецът се ядоса на отиграване на свой футболист и счупи с ръка стъкло на резервната скамейка.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хазартен спонсор

    5 5 Отговор
    Добър резултат, вървят по-пътя на ментето!

    19:48 13.09.2026

  • 2 Б0стънскияДимитров

    6 2 Отговор
    Ko стаа,лецкиии,няма ги нашите съдии ли?

    19:54 13.09.2026

  • 3 Гражданин

    3 3 Отговор
    Заради тоя мач бяха мобилизирани страхотен брой полицаи и патрулки да пазят във Враца. Колко пари от бюджета ще отидат за тумбаците в астрите?

    Коментиран от #4

    19:57 13.09.2026

  • 4 Фен

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гражданин":

    Глyп@к0,ако не е ангажирана полицията,тези сини наркомани ще направят щети за много повече.

    Коментиран от #7

    20:03 13.09.2026

  • 5 Мим

    7 0 Отговор
    Кой каквото и да казва от ръководство и треньора,видно е,че Левски напоследък нищо не играе....Трябва не само хвалби,а наистина работа и да,си видят грешките и да ги коригират а не само хвалби..Иначе нищо хубаво не ги чака...

    20:10 13.09.2026

  • 6 Някой

    0 4 Отговор
    Припоците така се радват все едно са станали шампиони. Скоро пак ще реват и искат оставки.

    20:15 13.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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