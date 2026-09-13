Всички резултати от Северозпадната Трета лига

Шест срещи от 4-ия кръг на Северозападната Трета лига се изиграха вчера. Дербито между Академик Свищов и Локомотив Мездра завърщи 0:0 и това позволи на Севлиево да се изравни по точки с тях, след като спечели с 2:0 срещу Левски от град Левски.

Двубоят между Ювентус Малчика и Янтра Полски Тръмбеш бе прекратен още в 13-ата минута при резултат 0:4, след като футболист на домакините, започнали мача със 7 играчи, се контузва.

Ето и резултатите:

Севлиево (Севлиево) - Левски 2007 (Левски) 2:0

Бдин 1923 (Видин) - Павликени (Павликени) 3:2

Ком (Берковица) - Спартак II (Плевен) 2:1

Академик (Свищов) - ОФК Локомотив (Мездра) 0:0

Ювентус 95 (Малчика) - Янтра (Полски Тръмбеш) 0:7 служебно

Партизан (Червен бряг) - Етър ВТ II (Велико Търново) 1:0