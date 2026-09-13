FT: Срещата за „рестарт“ на отношенията между ЕС и Лондон отново е отложена

Планираният самит за „рестарт“ на отношенията между Великобритания и Европейския съюз отново е отложен. Според Financial Times срещата, която първоначално беше планирана за юли, а впоследствие беше насрочена за 6 ноември, сега се очаква да се проведе най-рано в края на ноември.

Новото забавяне идва на фона на продължаващи разногласия между Лондон и Брюксел относно европейската политика „Made in Europe“, която предвижда преференции за произведени в ЕС стоки при определени обществени и корпоративни поръчки.

Британският премиер Анди Бърнам е изразил опасения, че подобна политика може да засегне негативно британската индустрия, включително автомобилния и химическия сектор. Лондон настоява интересите на британските компании да бъдат взети предвид в рамките на преговорите за задълбочаване на отношенията с ЕС.

От Брюксел обаче не са склонни да включват „Made in Europe“ като част от по-широкия пакет за рестарт на отношенията. Европейската страна разглежда политиката като отделен въпрос, който трябва да бъде уреден в рамките на собствената законодателна процедура на ЕС, включително с участието на Европейския парламент.

Спорът е само един от нерешените въпроси между двете страни.

Сред темите, които остават на масата, са улесняването на проверките по границите за селскостопански и хранителни продукти, създаването на схема за младежка мобилност и възможността за по-тясно свързване на системите за търговия с въглеродни емисии.

Лондон и Брюксел имат различия и относно бъдещата схема за младежка мобилност. Европейската страна настоява за по-широки възможности за млади хора от Великобритания да учат, работят и пребивават в ЕС, докато британското правителство се стреми към по-ограничен модел. Различията включват и въпроса за броя на участниците и условията за достъп до университетско образование.

Друг спорен въпрос е предложението на ЕС за т.нар. „клауза Фараж“. Според идеята Великобритания би могла да бъде задължена да компенсира ЕС, ако бъдещо британско правителство реши да се оттегли от договореностите, постигнати в рамките на новото партньорство.

Въпреки новото отлагане и двете страни продължават да заявяват, че са ангажирани с подобряването на отношенията.

След Brexit Лондон и Брюксел постепенно се опитват да изградят по-прагматични отношения, особено в областта на търговията, сигурността и отбраната. През 2025 г. двете страни вече проведоха първата си среща на върха, която постави основите на по-структурирано партньорство.

Новото отлагане обаче показва, че политическият „рестарт“ не върви толкова бързо, колкото Лондон и Брюксел първоначално са очаквали.

Според Financial Times има опасения, че ако срещата бъде отложена още веднъж или не доведе до конкретни договорености, в ЕС може да се засили мнението, че е по-разумно да се изчака до следващите британски парламентарни избори през 2029 г.

За Великобритания възстановяването на по-тесни отношения с ЕС е важно както за икономиката, така и за сигурността. Европейският съюз остава най-големият търговски партньор на страната, а след Brexit британското правителство търси начин да намали част от бариерите, възникнали между двете страни.

Затова предстоящият в края на ноември самит ще бъде важен тест за това доколко Лондон и Брюксел могат да преодолеят различията си и да превърнат заявения „рестарт“ в реално задълбочаване на отношенията.