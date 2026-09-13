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Хулио Веласкес определи групата на Левски за гостуването във Враца

Хулио Веласкес определи групата на Левски за гостуването във Враца

13 Септември, 2026 15:00 506 1

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  • футбол

Най-значимото събитие в състава на сините е присъствието на Мустафа Сангаре

Хулио Веласкес определи групата на Левски за гостуването във Враца - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес избра група от 22-ма състезатели за предстоящия двубой срещу Ботев Враца от деветия кръг на efbet Лига. Срещата на стадиона под връх Околчица стартира в 17:45 часа, като столичани влизат в нея с амбицията да покажат убедително лице и да запишат нов пълен актив от точки.

Най-значимото събитие в състава на сините е присъствието на Мустафа Сангаре. Офанзивният футболист е изиграл само четири минути от началото на настоящата кампания, след като получи контузия в занимание преди втория двубой срещу Университатя Крайова в предварителните фази на Шампионската лига.

В разширения списък за визитата във Враца попаднаха Светослав Вуцов и Огнян Владимиров, Алдаир, Хевертон, Кристиан Макун, Петко Христов, Майкон, Алекс Сентейес, Гашпер Търдин, Асен Митков, Мехди Мубарик, Марко Груич, Сержиньо, Мазир Сула, Евертон Бала, Адриан Райчев, Давид Кусо, Армстронг Око-Флекс, Рейналдо, Стивън Стоянчов, Хуан Переа и възстановеният Мустафа Сангаре.


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