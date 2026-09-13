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Самолет с американски конгресмен кацна аварийно в езеро, двамата с пилота плуваха до брега

Самолет с американски конгресмен кацна аварийно в езеро, двамата с пилота плуваха до брега

13 Септември, 2026 20:58, обновена 13 Септември, 2026 21:01 1 079 8

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  • конгресмен-
  • инцидент

Том Тифани и пилотът му са с леки травми, след като самолетът загубил мощност при приближаване към летище в Уисконсин

Самолет с американски конгресмен кацна аварийно в езеро, двамата с пилота плуваха до брега - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Самолет с американския конгресмен Том Тифани на борда извърши аварийно кацане във водите на езерото Уосо в щата Уисконсин. Политикът и пилотът са се измъкнали от самолета и са доплували до плитък участък, преди да бъдат спасени от аварийните екипи, предаде Reuters.

Инцидентът е станал в събота вечер, малко преди 21 часа местно време. Тифани се е прибирал от вечеря на Републиканската партия в окръг Ла Крос, когато самолетът загубил мощност при приближаването към летище Wausau Downtown.

Пилотът успял да насочи машината към езерото и да извърши аварийно кацане върху водата. След приземяването Тифани и пилотът Ленард Болц подали сигнал на телефон 911.

Самолетът обаче започнал да се пълни с вода и да потъва. Двамата успели да напуснат машината и да доплуват до плитък участък, където изчакали спасителите. Те били достигнати от аварийни екипи с лодка на пожарната служба малко след 21 часа.

Тифани и Болц били откарани в болница в Уосо за преглед и лечение. И двамата са получили само леки травми и по-късно са били освободени. По данни на предизборния щаб на конгресмена Тифани е получил порезна рана над дясното око, която е наложила няколко шева.

След инцидента самолетът е останал потопен в езерото. В района е поставен предупредителен буй, а властите са призовали лодкарите да стоят далеч от мястото, докато машината бъде извадена.

Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA) ще разследва причините за инцидента. Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) ще прецени дали да се включи в разследването в зависимост от оценката на щетите по самолета.

Самолетът е еднодвигателен четириместен Beechcraft Bonanza.

Том Тифани е републикански конгресмен от Уисконсин и кандидат на Републиканската партия за губернатор на щата. Той е получил подкрепата на президента Доналд Тръмп за предстоящите губернаторски избори.

След инцидента неговият съперник от Демократическата партия Дейвид Кроули му пожела бързо възстановяване и определи действията на пилота като решаващи за щастливия изход.

Самият Тифани благодари на пилота и на спасителните екипи за бързата им реакция, като заяви, че преживяното му е напомнило колко ценен е животът.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Помак

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    М.Г. е американски шипионин

    21:03 13.09.2026

  • 2 Пич

    8 0 Отговор
    Ааа....... значи не само нашите американски самолети не работят, и американските американски самолети не работят.....!!!???

    21:04 13.09.2026

  • 3 Конгресмена

    3 2 Отговор
    напълних помпата с кафяво, че ще умра и няма да мога да крадна нещо.

    21:08 13.09.2026

  • 4 Малко индийче от Мангалпрадеш

    1 0 Отговор
    Самолетът на снимката е Чесна 172
    Бонанзата е с характерна V- образна опашка и ниско разположени крила

    21:11 13.09.2026

  • 5 Какво ли

    3 0 Отговор
    не правят политиците в предизборните кампании? Един катери планини, друг пада от високо!

    21:18 13.09.2026

  • 6 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    От Америка един приятел ми се обади че по SNN казали че пожарите в България са потушени

    21:31 13.09.2026

  • 7 Български

    0 0 Отговор
    Депутат: Кога ще ги стигнем американските колеги?

    21:41 13.09.2026

  • 8 Наричат го "убиецът на лекари"

    0 0 Отговор
    Наричат Beechcraft Bonanza убиецът на лекари, защото богатите професионалисти, често лекари, които са могли да си позволят високотехнологичния самолет, често са нямали летателен опит, необходим за безопасното му управление.

    Този случай не е такъв. Пилотирал е професионалист.

    22:06 13.09.2026