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Треньорът на Левски побесня - счупи стъкло с юмрук (ВИДЕО)

Треньорът на Левски побесня - счупи стъкло с юмрук (ВИДЕО)

13 Септември, 2026 19:52 1 080 11

  • левски-
  • хулио веласкес-
  • футбол-
  • ботев враца

Юмрукът му счупи директно стъклото, като то директно се пръсна и бе опасно, както за наставника на "сините", така и за хората около него

Треньорът на Левски побесня - счупи стъкло с юмрук (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе меко казано недоволен от резултата срещу Ботев Враца в среща от деветия кръг на efbet Лига. В добавеното време на сблъсъка, завършил 0:0, специалистът даде воля на емоциите си и гневно удари стъкло на скамейката на "сините".

Юмрукът му счупи директно стъклото, като то директно се пръсна и бе опасно, както за наставника на "сините", така и за хората около него.

Въпреки това, за щастие, до инцидент сякаш не се стигна. Вижте повече от гневната реакция на Веласкес.


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