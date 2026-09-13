Треньорът на Левски побесня - счупи стъкло с юмрук (ВИДЕО)

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе меко казано недоволен от резултата срещу Ботев Враца в среща от деветия кръг на efbet Лига. В добавеното време на сблъсъка, завършил 0:0, специалистът даде воля на емоциите си и гневно удари стъкло на скамейката на "сините".
Юмрукът му счупи директно стъклото, като то директно се пръсна и бе опасно, както за наставника на "сините", така и за хората около него.
Въпреки това, за щастие, до инцидент сякаш не се стигна. Вижте повече от гневната реакция на Веласкес.
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