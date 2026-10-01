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Виктория Ангелова е финалистка за „Изгряваща звезда“

Виктория Ангелова е финалистка за „Изгряваща звезда“

1 Октомври, 2026 18:30 407 0

  • виктория ангелова-
  • лека атлетика-
  • троен скок-
  • изгряваща звезда

Българката попадна в тройката след вот с над 40 000 гласа. Победителката ще бъде обявена на 24 октомври в Лозана.

Виктория Ангелова е финалистка за „Изгряваща звезда“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Виктория Ангелова е сред трите финалистки за наградата „Изгряваща звезда на Европа“ при девойките. Българската лекоатлетка стигна до финалната фаза след гласуване, в което са участвали фенове, медии, национални федерации и експертен панел.

Над 40 000 гласа са определили финалистките измежду първоначално номинираните 10 атлетки. Компания на Ангелова в последната тройка правят Линда Боткова от Чехия и Жива Ремич от Словения.

Сезон с европейска и световна титла

Ангелова направи пробив през сезона в тройния скок. В едва петото си състезание в дисциплината тя спечели европейската титла на първенството за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Българката постигна 13.98 метра - най-добрия резултат за сезона при девойките.

След това тя добави и световна титла в по-горната възрастова група. Ангелова триумфира на Световното първенство до 20 години в Орегон, САЩ, с което затвърди позицията си сред водещите млади състезателки в Европа.

Сериозна конкуренция за българката

Другите две финалистки също завършиха сезона с големи успехи. Линда Боткова спечели европейската титла на 400 метра с препятствия и подобри 43-годишния европейски рекорд в дисциплината за девойки до 20 години.

Жива Ремич спечели златните медали на 800 метра както на първенството в Риети, така и на световното първенство в Орегон. И трите финалистки имат европейски титли при състезателките до 18 години и медали от световния шампионат до 20 години.

Победителката в класацията ще бъде обявена на официалната церемония в Лозана, Швейцария, на 24 октомври.

Източници: Фокус Нюз, Европейска атлетика


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