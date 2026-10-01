Новини
Спорт »
Бг футбол »
Матео Трефолони събра клубовете за разговор за съдийството

Матео Трефолони събра клубовете за разговор за съдийството

1 Октомври, 2026 19:20 477 0

  • матео трефолони-
  • бфс-
  • съдийска комисия-
  • efbet лига-
  • български футбол

Предстоят регулярни срещи с ръководствата, треньорите и капитаните на отборите от професионалния футбол.

Матео Трефолони събра клубовете за разговор за съдийството - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони се срещна с представители на ръководствата на професионалните клубове. Разговорът се проведе в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база.

На срещата присъства и президентът на БФС Георги Иванов. Той приветства клубните представители и насърчи „конструктивния диалог“ между страните в името на развитието на българския футбол и подобряването на различните аспекти на играта.

Клубовете поставиха въпроси към Съдийската комисия

Срещата беше организирана по инициатива на Съдийската комисия. Участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани със съдийството, а представителите на клубовете имаха възможност да поставят своите въпроси и да споделят позиции за взаимодействието с комисията.

В центъра на разговора беше и подобряването на комуникацията между клубовете и съдийското ръководство. От страна на комисията участваха още заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански, както и мениджърът съдии Георги Димитров.

Предстоят разговори с треньори и капитани

Срещите между Съдийската комисия и представителите на клубовете ще се провеждат регулярно. Следващият етап предвижда разговори с треньорите и капитаните на отборите от efbet Лига и Mr Bit Втора Лига.

Целта е да се поддържа постоянен диалог и да се подобри взаимодействието между всички участници в професионалния футбол.

Източници: БТА


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове