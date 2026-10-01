Матео Трефолони събра клубовете за разговор за съдийството

Председателят на Съдийската комисия към Българския футболен съюз Матео Трефолони се срещна с представители на ръководствата на професионалните клубове. Разговорът се проведе в Амфитеатралната зала на efbet Национална футболна база.

На срещата присъства и президентът на БФС Георги Иванов. Той приветства клубните представители и насърчи „конструктивния диалог“ между страните в името на развитието на българския футбол и подобряването на различните аспекти на играта.

Клубовете поставиха въпроси към Съдийската комисия

Срещата беше организирана по инициатива на Съдийската комисия. Участниците обсъдиха актуални въпроси, свързани със съдийството, а представителите на клубовете имаха възможност да поставят своите въпроси и да споделят позиции за взаимодействието с комисията.

В центъра на разговора беше и подобряването на комуникацията между клубовете и съдийското ръководство. От страна на комисията участваха още заместник-председателите Александър Костадинов и Никола Джугански, както и мениджърът съдии Георги Димитров.

Предстоят разговори с треньори и капитани

Срещите между Съдийската комисия и представителите на клубовете ще се провеждат регулярно. Следващият етап предвижда разговори с треньорите и капитаните на отборите от efbet Лига и Mr Bit Втора Лига.

Целта е да се поддържа постоянен диалог и да се подобри взаимодействието между всички участници в професионалния футбол.

Източници: БТА