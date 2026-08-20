Официално: Пол Погба се раздели с Монако предсрочно

Пол Погба официално напусна Монако, след като двете страни се договориха да прекратят контракта му по взаимно съгласие.

33-годишният французин се присъедини към клуба като свободен агент през миналото лято след изтичането на наказанието му за употреба на допинг. Проблемите с физическата му форма обаче ограничиха сериозно участието му.

Погба записа едва шест мача за Монако във всички турнири, като започна като титуляр само веднъж и прекара общо 115 минути на терена.

„Искам да благодаря на президента и ръководството, съотборниците ми, целия щаб и всеки привърженик, който вярваше в мен. Представляването на този клуб и княжеството беше невероятно преживяване“, заяви Погба.

Французинът отново е свободен агент и може да избере следващия клуб в кариерата си.