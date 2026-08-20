Най-опасното състезание в света отново взе жертва

Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини загина в катастрофа в квалификациите на най-опасното състезание в света Isle of Man, съобщава Ройтерс.То е наричано най-опасното състезание в света, а репутацията му идва от факта, че за 102 години загиналите в него участници са над 260.

29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара. Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница.

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.