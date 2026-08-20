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Най-опасното състезание в света отново взе жертва

Най-опасното състезание в света отново взе жертва

20 Август, 2026 11:58 1 141 1

  • мауро понсини-
  • катастрофа-
  • мотоциклетизъм-
  • спорт-
  • isle of man

29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара

Най-опасното състезание в света отново взе жертва - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Швейцарският мотоциклетен състезател Мауро Понсини загина в катастрофа в квалификациите на най-опасното състезание в света Isle of Man, съобщава Ройтерс.То е наричано най-опасното състезание в света, а репутацията му идва от факта, че за 102 години загиналите в него участници са над 260.

29-годишният пилот, с богат опит в категориите Суперспорт и Супертуин, щеше да направи своя дебют в островната надпревара. Организаторите съобщават, че Понсини е бил един от двама състезатели, въвлечени в инцидент в първата обиколка на втората квалификационна сесия. Вторият, който не е назован поименно, е получил леки наранявания и е бил откаран в болница.

След като през последните години организаторите затегнаха значително условията за безопасност, през 2025 фатални инциденти нямаше. Понсини обаче е 272-ият загинал мотоциклетист или сайдкар състезател в Manx Grand Prix от 1911 насам, а през май почина и Даниел Ингам.


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  • 1 Фен

    3 0 Отговор
    Лека му пръст на човека!
    Яки гащи трябват да се пуснеш на о. Ман!

    12:27 20.08.2026

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