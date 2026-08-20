Наско Сираков запазва властта в Левски, ще взима ключови решения

Легендата Наско Сираков ще запази ключова роля в управлението на Левски и ще има пълни правомощия по спортно-техническите въпроси. Легендата на „сините“ ще взима решения за селекцията, трансферите, заплатите на футболистите и треньорския щаб, въпреки че няма да бъде част от новия Съвет на директорите.

На предстоящото Общо събрание на клуба се очаква Сираков да стане почетен президент, докато оперативното управление ще бъде поверено на нов Съвет на директорите, в който той няма да участва.

По информация на БГНЕС, позоваваща се на източници от „Герена“, Сираков е получил покана да влезе в Съвета на директорите, но я е отказал. Желанието му е било да запази пълен контрол върху спортно-техническата част на Левски.

Новите собственици са приели това условие и ще му предоставят необходимите правомощия.

Така клубната легенда ще продължи да взима решения по най-важните футболни въпроси.

В неговите правомощия ще попадат селекцията, трансферите, заплатите на футболистите, решенията за треньорския щаб и останалите ключови въпроси, свързани със спортно-техническата част на Левски.

Това на практика означава, че предстоящите структурни промени няма да доведат до отстраняването на Сираков от взимането на важните футболни решения.

Новата структура на клуба трябва да бъде официално обявена на Общото събрание на 14 септември.

Сред предвидените промени е преминаването към едностепенна система на управление. Вместо досегашния модел Левски ще бъде ръководен от петчленен Съвет на директорите, който ще получи широки правомощия съгласно новия устав.

Сираков няма да бъде член на Съвета на директорите, но е предвидено да участва в неговите заседания със съвещателен глас.

Предстоящите промени дадоха повод за различни спекулации около бъдещето на Наско Сираков, включително че влиянието му ще бъде силно ограничено или че той постепенно ще се оттегли от клуба, но това не отговаря на действителността.

Макар да няма място в новия Съвет на директорите, Сираков ще запази пълни права във футболната част на Левски, което ще му позволи да продължи да определя ключовите решения за развитието на отбора.