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Наско Сираков запазва властта в Левски, ще взима ключови решения

Наско Сираков запазва властта в Левски, ще взима ключови решения

20 Август, 2026 13:29 1 016 14

  • наско сираков-
  • левски-
  • футбол

На предстоящото Общо събрание на клуба се очаква Сираков да стане почетен президент, докато оперативното управление ще бъде поверено на нов Съвет на директорите, в който той няма да участва

Наско Сираков запазва властта в Левски, ще взима ключови решения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Легендата Наско Сираков ще запази ключова роля в управлението на Левски и ще има пълни правомощия по спортно-техническите въпроси. Легендата на „сините“ ще взима решения за селекцията, трансферите, заплатите на футболистите и треньорския щаб, въпреки че няма да бъде част от новия Съвет на директорите.

На предстоящото Общо събрание на клуба се очаква Сираков да стане почетен президент, докато оперативното управление ще бъде поверено на нов Съвет на директорите, в който той няма да участва.

По информация на БГНЕС, позоваваща се на източници от „Герена“, Сираков е получил покана да влезе в Съвета на директорите, но я е отказал. Желанието му е било да запази пълен контрол върху спортно-техническата част на Левски.

Новите собственици са приели това условие и ще му предоставят необходимите правомощия.

Така клубната легенда ще продължи да взима решения по най-важните футболни въпроси.

В неговите правомощия ще попадат селекцията, трансферите, заплатите на футболистите, решенията за треньорския щаб и останалите ключови въпроси, свързани със спортно-техническата част на Левски.

Това на практика означава, че предстоящите структурни промени няма да доведат до отстраняването на Сираков от взимането на важните футболни решения.

Новата структура на клуба трябва да бъде официално обявена на Общото събрание на 14 септември.

Сред предвидените промени е преминаването към едностепенна система на управление. Вместо досегашния модел Левски ще бъде ръководен от петчленен Съвет на директорите, който ще получи широки правомощия съгласно новия устав.

Сираков няма да бъде член на Съвета на директорите, но е предвидено да участва в неговите заседания със съвещателен глас.

Предстоящите промени дадоха повод за различни спекулации около бъдещето на Наско Сираков, включително че влиянието му ще бъде силно ограничено или че той постепенно ще се оттегли от клуба, но това не отговаря на действителността.

Макар да няма място в новия Съвет на директорите, Сираков ще запази пълни права във футболната част на Левски, което ще му позволи да продължи да определя ключовите решения за развитието на отбора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нацку е крадец

    15 4 Отговор
    оставил много народ без хляб

    Коментиран от #6

    13:31 20.08.2026

  • 2 У УЕФСКИ ПАК ТРЕПЕТ

    10 4 Отговор
    Черно или червено ще излезе. А може би 0 - зелено.

    13:32 20.08.2026

  • 3 Янко

    15 4 Отговор
    Сираков вън

    13:33 20.08.2026

  • 4 ВЕРНО ЛИ НАСЕТО

    10 4 Отговор
    Бил отказал комарока?

    13:35 20.08.2026

  • 5 Луевски трябваше да бие АЕК,

    6 2 Отговор
    голям пропуск, са изпуснаха питомното, оди са да гониш дивото.

    Можеха и трябваше да бият.

    На Подуенските Говеда им трябва Motivational Speaker, това са много специални Люде които могат и от умрелият да направят Шампион на 100 м. с Препятствия.

    Виж CSKA днес бие или равен?

    Армията винаги бие.
    Само ЦСКА.

    И на Чорбата им трябва Motivational Speaker.🇧🇬

    Коментиран от #7

    13:47 20.08.2026

  • 6 Окооо

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "нацку е крадец":

    Оставил без хляб, разни от сдружението... Като им спряха кранчето и издигнаха лозунга " Вън"... Ако не беше Сираков да поеме отбора в най- трудния момент пред фалит, сега щяха да са в Окръжна група, а не в Шампионска лига!

    Коментиран от #10, #12

    13:49 20.08.2026

  • 7 Ахааа

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Луевски трябваше да бие АЕК,":

    Тази година три български отбора срещу три гръцки отбора:
    1.цска 1948- Панатинайкос
    2. Левски- АЕК
    3.цска 2016- Офи
    Очакват се френски сблъсъци в Гърция! Защото техните фенове са крайни леви комунисти, а българските фенове са десни крайни неофашисти !

    Коментиран от #8

    13:52 20.08.2026

  • 8 В Българската Армия Нео Фашисти и

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Ахааа":

    Нео Нацисти Няма.

    България при създаването на Трета Българска Държава под Ръководството на Руската Имперска Армия е била (България) обетована земя, приема всички прогонени (с меч и огън) от Турската/Османска Империя.
    Изброявам, Българи, Арменци, Евреи, Сигани и др., .

    14:00 20.08.2026

  • 9 танасе танасе почетен

    4 2 Отговор
    Президент е за някой свършил си добре работата. А ти само мутри Асан Сюлейман САНГАРЕ МУСА и чужди вкара във отбора НА НАРОДА.

    14:21 20.08.2026

  • 10 Тоа па

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    Ти май забрави, че Шиши даде пари на Насо Комара.

    14:22 20.08.2026

  • 11 РаевДжипката

    4 2 Отговор
    нищо няма да зависи от него, уредил си е заплата зада има за покера ..........

    14:23 20.08.2026

  • 12 танас пое отбора по

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Окооо":

    ЗАПОВЕД МОЛБА НА ТУУУЛУПА. ПОСЛЕ ДОЙДЕ ШИША И НАКРАЯ ТАКИ И МАДЖИ. А ТЕ КАКВИ СА?. НЕ НАРОДА А ГРАБИТЕЛИ ТЕХНИ. И ДА НЕ ЗАБРАВЯ ИЗГОНИ МЪРИ ПРОДАДЕ ИГРАЧИТЕ МУ СЕГА ИЗГОНИ И ПАЛМСА БЕТ. КАКВИ И ДА СА ТЕ И НИЕ ФЕНОВЕТЕ ВЪВ НАЧАЛОТО СПАСИХМЕ ЛЕВСКИ. ТОЯ танас нищо не даде само се дуе и заплата вземаше и ЩЕ ВЗИМА ДО ЖИВОТ.

    14:28 20.08.2026

  • 13 рогатите-не плюйте

    3 1 Отговор
    бат Насе.Спомнете си като го нямаше на кое място бяхте.

    14:30 20.08.2026

  • 14 Евроатлантик

    1 0 Отговор
    Всъщност, това за Шиши се оказа прах в очите! През цялото време, той си ползвал частните самолети на президента на цска, както и когато си поиска да лети по 199 пъти до Дубай.... А, за балъците, ще казваме, че бил уж " помагал" на Левски....

    14:33 20.08.2026

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