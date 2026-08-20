Наско Сираков запазва властта в Левски, ще взима ключови решения

Легендата Наско Сираков ще запази ключова роля в управлението на Левски и ще има пълни правомощия по спортно-техническите въпроси. Легендата на „сините“ ще взима решения за селекцията, трансферите, заплатите на футболистите и треньорския щаб, въпреки че няма да бъде част от новия Съвет на директорите.
На предстоящото Общо събрание на клуба се очаква Сираков да стане почетен президент, докато оперативното управление ще бъде поверено на нов Съвет на директорите, в който той няма да участва.
По информация на БГНЕС, позоваваща се на източници от „Герена“, Сираков е получил покана да влезе в Съвета на директорите, но я е отказал. Желанието му е било да запази пълен контрол върху спортно-техническата част на Левски.
Новите собственици са приели това условие и ще му предоставят необходимите правомощия.
Така клубната легенда ще продължи да взима решения по най-важните футболни въпроси.
В неговите правомощия ще попадат селекцията, трансферите, заплатите на футболистите, решенията за треньорския щаб и останалите ключови въпроси, свързани със спортно-техническата част на Левски.
Това на практика означава, че предстоящите структурни промени няма да доведат до отстраняването на Сираков от взимането на важните футболни решения.
Новата структура на клуба трябва да бъде официално обявена на Общото събрание на 14 септември.
Сред предвидените промени е преминаването към едностепенна система на управление. Вместо досегашния модел Левски ще бъде ръководен от петчленен Съвет на директорите, който ще получи широки правомощия съгласно новия устав.
Сираков няма да бъде член на Съвета на директорите, но е предвидено да участва в неговите заседания със съвещателен глас.
Предстоящите промени дадоха повод за различни спекулации около бъдещето на Наско Сираков, включително че влиянието му ще бъде силно ограничено или че той постепенно ще се оттегли от клуба, но това не отговаря на действителността.
Макар да няма място в новия Съвет на директорите, Сираков ще запази пълни права във футболната част на Левски, което ще му позволи да продължи да определя ключовите решения за развитието на отбора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нацку е крадец
Коментиран от #6
13:31 20.08.2026
2 У УЕФСКИ ПАК ТРЕПЕТ
13:32 20.08.2026
3 Янко
13:33 20.08.2026
4 ВЕРНО ЛИ НАСЕТО
13:35 20.08.2026
5 Луевски трябваше да бие АЕК,
Можеха и трябваше да бият.
На Подуенските Говеда им трябва Motivational Speaker, това са много специални Люде които могат и от умрелият да направят Шампион на 100 м. с Препятствия.
Виж CSKA днес бие или равен?
Армията винаги бие.
Само ЦСКА.
И на Чорбата им трябва Motivational Speaker.🇧🇬
Коментиран от #7
13:47 20.08.2026
6 Окооо
До коментар #1 от "нацку е крадец":Оставил без хляб, разни от сдружението... Като им спряха кранчето и издигнаха лозунга " Вън"... Ако не беше Сираков да поеме отбора в най- трудния момент пред фалит, сега щяха да са в Окръжна група, а не в Шампионска лига!
Коментиран от #10, #12
13:49 20.08.2026
7 Ахааа
До коментар #5 от "Луевски трябваше да бие АЕК,":Тази година три български отбора срещу три гръцки отбора:
1.цска 1948- Панатинайкос
2. Левски- АЕК
3.цска 2016- Офи
Очакват се френски сблъсъци в Гърция! Защото техните фенове са крайни леви комунисти, а българските фенове са десни крайни неофашисти !
Коментиран от #8
13:52 20.08.2026
8 В Българската Армия Нео Фашисти и
До коментар #7 от "Ахааа":Нео Нацисти Няма.
България при създаването на Трета Българска Държава под Ръководството на Руската Имперска Армия е била (България) обетована земя, приема всички прогонени (с меч и огън) от Турската/Османска Империя.
Изброявам, Българи, Арменци, Евреи, Сигани и др., .
14:00 20.08.2026
9 танасе танасе почетен
14:21 20.08.2026
10 Тоа па
До коментар #6 от "Окооо":Ти май забрави, че Шиши даде пари на Насо Комара.
14:22 20.08.2026
11 РаевДжипката
14:23 20.08.2026
12 танас пое отбора по
До коментар #6 от "Окооо":ЗАПОВЕД МОЛБА НА ТУУУЛУПА. ПОСЛЕ ДОЙДЕ ШИША И НАКРАЯ ТАКИ И МАДЖИ. А ТЕ КАКВИ СА?. НЕ НАРОДА А ГРАБИТЕЛИ ТЕХНИ. И ДА НЕ ЗАБРАВЯ ИЗГОНИ МЪРИ ПРОДАДЕ ИГРАЧИТЕ МУ СЕГА ИЗГОНИ И ПАЛМСА БЕТ. КАКВИ И ДА СА ТЕ И НИЕ ФЕНОВЕТЕ ВЪВ НАЧАЛОТО СПАСИХМЕ ЛЕВСКИ. ТОЯ танас нищо не даде само се дуе и заплата вземаше и ЩЕ ВЗИМА ДО ЖИВОТ.
14:28 20.08.2026
13 рогатите-не плюйте
14:30 20.08.2026
14 Евроатлантик
14:33 20.08.2026