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Хутите обявиха атака срещу „Арамко“ в Рияд

Хутите обявиха атака срещу „Арамко“ в Рияд

4 Октомври, 2026 04:42 519 0

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Очевидци са видели пожар и дим край инфраструктурата на саудитската петролна компания. Йеменските въоръжени сили съобщиха за удари по Сана и Саада.

Хутите обявиха атака срещу „Арамко“ в Рияд - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Йеменските хути обявиха, че са атакували съоръжение на саудитската петролна компания „Арамко“ в столицата Рияд. Групировката представи нападението като отговор на саудитски удари по йеменската столица Сана и други градове. Според Ройтерс хутите са заявили, че са използвали балистични ракети и дронове.

Очевидци са съобщили пред Ройтерс за пожар и гъст дим в близост до инфраструктура на „Арамко“. Саудитските власти не са потвърдили атаката, а от петролната компания не са дали незабавен коментар. Така към момента е потвърдено единствено, че в района е имало пожар и дим, докато отговорността и размерът на евентуалните щети остават предмет на отделни твърдения.

Съобщения за удари по Сана и Саада

По-късно близка до хутите телевизия информира за нова саудитска атака по Сана. Отговорност за нападението обаче поеха йеменските въоръжени сили, свързани с международно признатото правителство на страната.

Те съобщиха, че са нанесени удари не само по столицата, но и по Саада в северозападната част на Йемен. Градът е смятан за основна опорна зона на хутите и често е определян като тяхна крепост. Независимо потвърждение за мащаба на атаките, нанесените щети и евентуални жертви не е посочено.

Ново изостряне на конфликта

Последните съобщения показват разширяване на взаимните удари между хутите и силите, подкрепящи международно признатото йеменско правителство и Саудитска Арабия. Напрежението включва атаки срещу саудитска енергийна инфраструктура и въздушни удари по райони под контрола на хутите.

На този етап няма данни за официално потвърдени поражения по съоръжението на „Арамко“ в Рияд, нито за потвърден брой жертви и ранени.

Източници: БНР, Ройтерс


Йемен
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