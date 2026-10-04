Шествие в подкрепа на палестинците ще се проведе в София

Шествие в подкрепа на палестинския народ ще се проведе в София на 4 октомври. Проявата започва в 11:30 ч. пред Националния дворец на културата и ще завърши пред сградата на Министерския съвет.

Организатор е „Комитетът за защита на Ерусалим“. Представителят на комитета Фарес Фарес заяви: „Планираме шествие, за да обръщаме вниманието на българските граждани към геноцида и етническото прочистване, което върви с високо темпо в Палестина“.

Темата за обвиненията срещу Израел беше поставена и в доклад, публикуван през септември 2025 г. от международна независима комисия на ООН за разследване на окупираните палестински територии. В него комисията заключава, че Израел не е предотвратил и активно е извършвал геноцид срещу палестинците.

Израелските власти категорично отхвърлят обвиненията в геноцид.

Източници: БНР