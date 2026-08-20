Пьотр Нестеров полуфиналист на двойки в Швейцария, Димитър Кузманов отпадна на сингъл

Пьотр Нестеров се класира за полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей от сериите „Чалънджър 50" в Сион (Швейцария), който е с награден фонд 56 700 евро.

Нестеров и Олександър Овчаренко (Украйна) победиха Кристофър Папа (САЩ) и Баулоу Чжън (Китай) с 6:3, 6:1 за 64 минути на корта.

Срещата беше прекъсната заради дъжд в четвъртия гейм, но малко след това беше подновена. Българинът и украинецът доминираха изцяло и със серия от пет поредни гейма във втория сет стигнаха до крайния успех.

С победата Нестеров заработи 17 точки за световната ранглиста на двойки.

За място на финала двамата ще играят утре срещу победителите от мача между №4 в схемата Факундо Мена (Аржентина)/Муркел Делиен (Боливия) и Матс Херманс (Нидерландия)/Жофри Бланкано (Франция).



По-рано днес на същия турнир Димитър Кузманов допусна поражение на четвъртфиналите на сингъл.

33-годишният българин отстъпи пред водача в схемата Лоренцо Джустино (Италия) с 3:6, 7:5, 1:6 за два часа и 22 минути на корта.

Кузманов водеше с 3:2 в първия сет, който загуби с 3:6. Във втората част той стигна до пробив в 11-ия гейм и изравни резултата, но в решителната трета част Джустино доминираше и след 6:1 затвори мача в своя полза.

Българинът заработи 8 точки за ранглистата на АТП, в която заема 378-ото място, както и 1620 евро от наградния фонд.