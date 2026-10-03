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Триумф в Мотеги след 7 години чакане: Марк Маркес завоюва спринта в Япония след състезателна драма

Триумф в Мотеги след 7 години чакане: Марк Маркес завоюва спринта в Япония след състезателна драма

3 Октомври, 2026 10:10 579 0

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Напрежението в шампионата се покачва

Триумф в Мотеги след 7 години чакане: Марк Маркес завоюва спринта в Япония след състезателна драма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

33-годишната звезда на „Дукати“ Марк Маркес спечели драматичното спринтово състезание от 17-ия кръг за сезона в MotoGP на пистата „Мотеги“ в Япония. Това бе първи успех за испанския феномен на това трасе от седем години насам и общо 22-ра победа в кариерата му в спринтовите надпревари на Кралския клас. Маркес пресече финалната линия с време 20:50.376 минути.

Зад него обаче се разигра истинска административна драма с пряко отражение върху генералното класиране.

Хорхе Мартин от екипа на „Априля“ пресече втори, но бе санкциониран от съдиите поради напускане на очертанията на трасето в края на състезанието. Загубата на позиция го смъкна на третото място (+2.854 сек).

От наказанието на Мартин се възползва бразилският пилот на „Хонда“ Диого Морейра, който бе промотиран до втората позиция с пасив от 2.754 секунди спрямо победителя Маркес. Това е най-доброто класиране в кариерата на младия бразилец в MotoGP.

Топ 5 допълниха Енеа Бастиянини от екипа на „Тек3“ на четвърта позиция и Аи Огура („Трекхаус“), финиширал пети.

В генералното класиране при пилотите Хорхе Мартин продължава да бъде лидер с 313 точки, но авансът му се стопи застрашително. Марк Маркес вече е втори с 306 точки – само на 7 пункта зад сънародника си, докато Марко Бедзеки („Априля“) заема третото място с 268 точки.


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