Даниел Боримиров преди реванша с АЕК: Самочувствието ни расте с всеки изминал мач

Вълнение и надежда изпълват лагера на Левски преди ключовия реванш срещу гръцкия АЕК в плейофите за влизане в Шампионската лига. Изпълнителният директор на клуба, легендарният Даниел Боримиров, сподели пред медиите на летище София, че вярва в силите на отбора и е убеден, че "сините" ще зарадват милионите си фенове с исторически успех.

"Самочувствието ни расте с всеки изминал мач", заяви Боримиров, който не крие оптимизма си преди тежкото гостуване в Атина. По думите му, Левски е в отлична физическа форма и е готов да се противопостави на домакинския натиск от трибуните. "Гръцките фенове ще създадат атмосфера, но нашите момчета са свикнали да играят под напрежение. Имаме опит и сме подготвени за всякакви предизвикателства", допълни той.

Боримиров подчерта, че доверието към старши треньора е пълно и няма нужда от излишни разговори преди големия мач. "Той познава отлично съперника и знае как да мотивира отбора. Важно е да запазим постоянство и търпение – това са ключовите фактори за успех", категоричен е изпълнителният директор.

"Винаги съм бил максималист – като футболист и като ръководител. Заедно със Сираков се стремим да предадем този дух на отбора", сподели още Боримиров. Той е убеден, че Левски има всички шансове да постигне добър резултат и да се класира за групите на най-престижния европейски клубен турнир, което ще донесе радост на верните привърженици на тима.

Съдбовният двубой срещу АЕК предстои в сряда от 22:00 часа българско време, а Левски е готов да напише нова златна страница в историята си.