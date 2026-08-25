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Даниел Боримиров преди реванша с АЕК: Самочувствието ни расте с всеки изминал мач

Даниел Боримиров преди реванша с АЕК: Самочувствието ни расте с всеки изминал мач

25 Август, 2026 11:05 583 4

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Оптимизъм и амбиция преди решителния сблъсък в Атина

Даниел Боримиров преди реванша с АЕК: Самочувствието ни расте с всеки изминал мач - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнение и надежда изпълват лагера на Левски преди ключовия реванш срещу гръцкия АЕК в плейофите за влизане в Шампионската лига. Изпълнителният директор на клуба, легендарният Даниел Боримиров, сподели пред медиите на летище София, че вярва в силите на отбора и е убеден, че "сините" ще зарадват милионите си фенове с исторически успех.

"Самочувствието ни расте с всеки изминал мач", заяви Боримиров, който не крие оптимизма си преди тежкото гостуване в Атина. По думите му, Левски е в отлична физическа форма и е готов да се противопостави на домакинския натиск от трибуните. "Гръцките фенове ще създадат атмосфера, но нашите момчета са свикнали да играят под напрежение. Имаме опит и сме подготвени за всякакви предизвикателства", допълни той.

Боримиров подчерта, че доверието към старши треньора е пълно и няма нужда от излишни разговори преди големия мач. "Той познава отлично съперника и знае как да мотивира отбора. Важно е да запазим постоянство и търпение – това са ключовите фактори за успех", категоричен е изпълнителният директор.

"Винаги съм бил максималист – като футболист и като ръководител. Заедно със Сираков се стремим да предадем този дух на отбора", сподели още Боримиров. Той е убеден, че Левски има всички шансове да постигне добър резултат и да се класира за групите на най-престижния европейски клубен турнир, което ще донесе радост на верните привърженици на тима.

Съдбовният двубой срещу АЕК предстои в сряда от 22:00 часа българско време, а Левски е готов да напише нова златна страница в историята си.


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  • 1 Фризьор

    5 5 Отговор
    Toзи селянин все още си годи с прическата от 10 клас която носеше през 1992...

    11:08 25.08.2026

  • 2 Дибидюс ще порасне, като

    4 3 Отговор
    ви напълнят кошницата .

    Коментиран от #4

    11:33 25.08.2026

  • 3 този господин

    2 1 Отговор
    е явно много вярващ. Дали ходи на църква.

    11:40 25.08.2026

  • 4 Така де,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дибидюс ще порасне, като":

    оранжевата нали я напълниха преди седмица... Предстои втора серия в София..... А Янев има още работа за вършене... докато я "довърши"...

    12:46 25.08.2026

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