Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Сноубордистът Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в Лозана

Сноубордистът Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в Лозана

25 Август, 2026 11:52 447 0

  • радослав янков-
  • мок-
  • бок-
  • весела лечева-
  • стената на олимпийците-
  • лозана-
  • сноуборд

На церемонията присъстваха членовете на българската делегация и служители на МОК

Сноубордистът Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в Лозана - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Радослав Янков, който е на посещение в централата на МОК заедно с председателя на БОК Весела Лечева и българска делегация, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Така сноубордистът, който освен четирикратен олимпийски участник, е и член на Изпълнителното бюро на БОК, стана един от малкото българи, които оставят подписа си на стената. Миналата година Лечева го направи, както в качеството си на нов председателя на БОК, така и като двукратен олимпийски медалист.

Стената на олимпийците вече са намира до кабинета на президента на МОК Кърсти Ковънтри в Олимпийския дом. Преди това олимпийците се подписваха на долния етаж, но там няма нито сантиметър свободно място.

На церемонията присъстваха, както членовете на българската делегация и служители на МОК, така и посетители в сградата, за които това е част от тура.

„Изключителна чест беше за мен да съм тук, да се видя с президента Ковънтри. Разтуптя ми се сърцето, защото тя е олимпийски шампион, а вече на такава висока позиция. Прие ни много гостоприемно и имах честта да се подпиша на стената като олимпиец, участвал на четири зимни игри“, каза Радослав Янков.

„Продължавам напред към следващите олимпийски игри. За мен беше огромно вълнение. Видях колко спортисти от висок ранг са били тук. Изпитвам благодарност, че бях тук, че ми беше дадена тази възможност и се чувствам привилегирован“, добави Янков.

Радослав Янков коментира и впечатленията си от работните срещи в МОК.

„Научих доста интересни неща. Давам си сметка, че зад големия спорт, зад олимпийското движение, стоят много хора. А голямата цел е да бъдат защитени атлетите – да се чувстваме добре, да печелим медали, да представяме страната си“, каза той.

„За нас, като ново ръководство на БОК, е изключително важно да имаме силно представителство на спортистите. И на срещите в МОК видяхме, колко е важно те да са част от процеса по взимане на решения. Радвам се, че в нашето Изпълнително бюро има действащ спортист, четирикратен олимпиец, който има желанието да разшири това участие“, каза Весела Лечева.

„Срещите в Лозана бяха много полезни за цялата ни делегация, защото получихме, освен подкрепа, и много нови идеи. Шегуваме се, че си тръгваме с голямо домашно, което трябва да бъде написано още есента“, коментира още председателят на БОК.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове