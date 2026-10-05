Кейт Уинслет на 51: От „Титаник“ до режисьорски дебют

Когато Кейт Уинслет се появява на екрана като Роуз в „Титаник“, тя вече има зад гърба си роли в британската телевизия и първия си голям филм, но още не е глобална звезда. Днес, на 5 октомври, актрисата навършва 51 години, а кариерата ѝ продължава да се развива и извън традиционната роля пред камерата.

Уинслет е родена през 1975 г. в Рединг, Великобритания, в семейство на театрални актьори. Първата ѝ телевизионна поява е в сериала „Тъмният сезон“ през 1991 г., а филмовият ѝ дебют идва три години по-късно в „Небесни създания“ на Питър Джаксън. В „Разум и чувства“ тя играе Мариан Дашууд и получава първата си номинация за „Оскар“.

Ролята на Роуз Деуит Бюкейтър в „Титаник“ я превръща в международна звезда.

Уинслет обаче не се ограничава до романтични и исторически драми. Сред запомнящите се нейни изпълнения са тези в „Блясъкът на чистия ум“, „Пътят на промените“, „Четецът“, „Стив Джобс“ и сериала „Мер от Ийсттаун“.

Оскарът и ролите, които променят посоката

През 2009 г. Кейт Уинслет печели „Оскар“ за най-добра актриса за ролята на Хана Шмиц в „Четецът“. По-късно тя получава две награди „Еми“ – за минисериала „Милдред Пиърс“ и за ролята на полицайката Мер Шийхан в „Мер от Ийсттаун“. Именно сериалът на HBO остава сред най-обсъжданите ѝ телевизионни проекти.

През януари 2026 г. Уинслет заявява, че има „голяма вероятност“ да бъде заснет втори сезон на „Мер от Ийсттаун“. Към рождения ѝ ден обаче няма официално обявена дата за началото на продукцията. Информацията е представена като вероятност, а не като потвърден снимачен график.

Първият филм, който режисира

Най-новата голяма промяна в кариерата ѝ е „Сбогом, Джун“ – семейна драма за братя и сестри, които се събират около болната си майка. Сценарият е написан от сина ѝ Джо Андерс, а Уинслет поема едновременно режисурата, продуцирането и една от главните роли. В актьорския състав са още Хелън Мирън, Тони Колет, Тимъти Спол и Джони Флин.

„Не очаквах да направя и трите неща“, казва Уинслет в разговор за филма. Тя обяснява, че първоначално е искала само да участва като актриса, но постепенно стигнала до извода, че не може да остави историята да бъде реализирана от друг човек. „Това е история за семейство. Не е история за човек, който умира“, казва актрисата.

Гласът извън екрана

През последните години Уинслет говори все по-открито за начина, по който жените са оценявани според външността си. Тя разказва, че като млада е била насочвана към „дебели момичешки роли“ и е била подлагана на подигравки заради тялото си. По думите ѝ този натиск е оставил трайна следа върху самочувствието ѝ.

В „Мер от Ийсттаун“ актрисата отказва предложение интимната сцена с героя ѝ да бъде заснета така, че тялото ѝ да изглежда по-слабо. Отговорът ѝ към режисьора Крейг Зобел е кратък: „Не смей“.

Така рожденият ден на Кейт Уинслет идва не само като повод за равносметка на ролите ѝ, но и в момент, когато тя разширява професионалния си диапазон. След Роуз, Хана Шмиц и Мер Шийхан актрисата вече застава и от другата страна на камерата.

Източник: The Guardian