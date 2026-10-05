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Над 1000 граждани са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината

Над 1000 граждани са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината

5 Октомври, 2026 08:00 678 4

  • граждани-
  • правна помощ-
  • национално бюро за правна помощ

21 години Законът за правната помощ гарантира достъп до адвокат и за хората, които не могат сами да си го осигурят

Над 1000 граждани са потърсили безплатна правна помощ от началото на годината - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 1000 граждани са подали заявления за безплатна правна помощ от началото на 2026 г. до момента. За същия период Националното бюро за правна помощ (НБПП) е разгледало и изплатило възнаграждения по 19 740 адвокатски отчета. На 4 октомври се навършват 21 години от обнародването на Закона за правната помощ. Той създаде механизма, чрез който държавата осигурява достъп до адвокатска защита на хора, които отговарят на предвидените в закона условия и не могат сами да заплатят за нея.

Кой има право на безплатна правна помощ:

- хора с ниски доходи или без доходи

- хора, които получават социални помощи

- деца

- хора с увреждания

- жертви на домашно и сексуално насилие и трафик на хора

- чужденци и лица, търсещи международна закрила, както и други групи, определени в закона.

Повече възможности за достъп до адвокат:

Днес в страната работят 27 регионални центъра за консултиране към адвокатските колегии. В тях хора с доходи до определения размер на линията на бедност могат да получат безплатна консултация от адвокат.

От 2013 г. работи и Националният телефон за правна помощ – 0700 18 250, на който адвокати дават консултации всеки работен ден от 9 до 17 часа.

Специална защита е осигурена и за непридружените деца, потърсили международна закрила в България. За тях правната помощ е задължителна, като НБПП определя адвокат, който да представлява детето.

Правната помощ не означава единствено адвокат в съдебната зала. Тя може да включва консултация, подготовка на документи за завеждане на дело или за административно производство, представителство извън съда, процесуално представителство и адвокатска помощ при задържане.

Помощта се предоставя от адвокати, вписани в Националния регистър за правна помощ. Националното бюро за правна помощ ръководи и координира дейността, предоставя правна помощ в предвидените от закона случаи и заплаща труда на адвокатите. Министърът на правосъдието отговаря за държавната политика в тази област, а адвокатските съвети организират предоставянето на помощта по места.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 При Тази Съдебна Система !

    1 0 Отговор
    Всичко е Обречено !

    Коментиран от #3

    09:17 05.10.2026

  • 3 Няма Ясни Правила !

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "При Тази Съдебна Система !":

    Няма Ясни Норми !

    09:20 05.10.2026

  • 4 В България !

    0 0 Отговор
    ТЕМИДА !

    НЯМА !

    09:36 05.10.2026

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