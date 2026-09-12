Ландо Норис спечели своя трети полпозишън под носа на Антонели в драматична квалификация в Мадрид

Световният шампион Ландо Норис спечели своя трети полпозишън от началото на сезона във Формула 1. Пилотът на Макларън триумфира в напрегнатата квалификация преди утрешната историческа Гран При на Испания, която за първи път се провежда по улиците на Мадрид.

Британецът си осигури първото място на стартовата решетка с феноменална обиколка в самия край на третата фаза (Q3), спирайки хронометрите на 1:31.824. С това постижение той попари надеждите на лидера в генералното класиране Андреа Кими Антонели (Мерцедес). Италианският тийнейджър направи много силен тур и вече се виждаше като победител, но Норис го шокира, изпреварвайки го с минималната разлика от едва 0.011 секунди.

От втора редица утре ще потеглят Макс Верстапен (Ред Бул) и Люис Хамилтън (Ферари). Нидерландецът даде трето време, изоставайки на 0.140 секунди от Норис. Седемкратният световен шампион Хамилтън беше лидер след първите летящи обиколки в Q3 и успя да подобри времето си при втория опит, но въпреки това загуби три позиции в крайното класиране и ще стартира четвърти.

Топ 6 допълват съотборникът на Хамилтън – Шарл Леклер, и вторият пилот на Мерцедес Джордж Ръсел, които ще поделят трета редица. Зад тях в топ 10 на стартовата решетка се наредиха Оскар Пиастри (Макларън), Лиам Лоусън (РБ), Франко Колапинто (Уилямс) и младата надежда Арвид Линдблад (Ред Бул).

Само седмица след сензационния си полпозишън на „Монца“, Пиер Гасли (Алпин) преживя пълно разочарование, като дори не успя да се класира за третата фаза. Французинът остана едва 14-ти в края на Q2, с пасив от 0.549 секунди спрямо Линдблад, който затвори десетката.

Най-близо до влизане в Q3 беше Нико Хюлкенберг. Германецът остана на нищожните 0.019 секунди от топ 10 и утре ще сподели шести ред със съотборника си в Ауди Габриел Бортолето. Естебан Окон (Алпин) ще прави компания на Гасли на седма редица, а Юки Цунода (РБ) и Алекс Албон (Уилямс) ще потеглят от осми ред.

Най-голямата драма в първата фаза на квалификацията (Q1) бе отпадането и на двамата представители на домакините. Карлос Сайнц (Уилямс) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин) не намериха темпо и ще стартират разочароващо от 17-та и 18-та позиция. Сайнц завърши на едва 0.005 секунди зад съотборника си Албон. Заедно с ветераните, аут след Q1 останаха Серхио Перес (Ред Бул), Валтери Ботас (Заубер), Оливър Беарман (Хаас) и Ланс Строл (Астън Мартин).

Младият Оливър Беарман изобщо не взе участие в квалификацията заради тежката катастрофа, която претърпя в края на третата свободна тренировка. Без време в класирането остана и Ланс Строл. Канадецът, който така или иначе има наказание да стартира последен заради смяна на компоненти по задвижващата система, излезе на пистата, но не направи нито една бърза обиколка.

Състезанието за Гран При на Испания, 14-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 16:00 часа българско време.