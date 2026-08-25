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Левски излезе с важна информация за феновете преди реванша с АЕК

Левски излезе с важна информация за феновете преди реванша с АЕК

25 Август, 2026 18:00 623 2

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Придвижването до стадион „АЕК Арена“ ще става с автобуси

Левски излезе с важна информация за феновете преди реванша с АЕК - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски излезе с важна информация към своите привърженици на официалната страница на клуба във Facebook.

Ето какво написаха от клуба:

"Левскари,
По разпореждане на организаторите на мача АЕК – „Левски“ е обособен meeting point за привържениците на „сините“, които ще подкрепят любимия отбор в реванша от плейофа на UEFA Champions League в Атина. Той се намира в близост до Олимпийския стадион и ще бъде отворен в 17:00 часа.

Организаторите на срещата препоръчват превозните средства на привържениците на „Левски“ да бъдат паркирани в обособената за тази цел зона при meeting point. Придвижването до стадион „АЕК Арена“ ще става с автобуси.

Входовете на стадион „АЕК Арена“ ще бъдат отворени в 19:00 часа. „Сините“ фенове ще влизат на съоръжението през входове №46 и №48.

Организаторите на срещата няма да допускат внасянето на забранени предмети на стадиона, сред които всякакви видове оръжия, пиротехника, банери или флагове по-големи от 2 x 1,5 метра, стъклени бутилки, професионални камери и чадъри.

Обръщаме се към всички привърженици с призив да подкрепят отбора без прояви на агресия, насилие, расизъм и ксенофобия, тъй като те могат да донесат допълнителни тежки наказания за любимия ни клуб от УЕФА."


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