Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите и обяви, че ще сезира прокуратурата.
"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", каза той и определи твърденията на вътрешния министър като "измислици".
"Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев", обяви той. По думите му той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.
Той коментира и мерките на правителството за високите цени на горивата. "Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", каза Пеевски.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боко и ШишИ ООД
11:53 18.09.2026
2 Шишилизация
Коментиран от #6
11:55 18.09.2026
3 Розова опашка
11:55 18.09.2026
4 И сега
11:57 18.09.2026
5 Я, този излезе от нелегалност
11:57 18.09.2026
6 къде е НАП
До коментар #2 от "Шишилизация":НАП защо не е проверил Демерджиев откъде пари за 400+ имота?
11:58 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Малоимотний
11:59 18.09.2026
9 Жив е той жив е
12:00 18.09.2026
10 Да, да
12:01 18.09.2026
11 Шиши
Коментиран от #16
12:01 18.09.2026
12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
12:01 18.09.2026
13 А бе
12:01 18.09.2026
14 да попитам
12:03 18.09.2026
15 Гост
12:03 18.09.2026
16 Да се обърне към Слави
До коментар #11 от "Шиши":Той обеща да прави космическа ракета. Малкото ДПС.
Коментиран от #18
12:04 18.09.2026
17 5+5
болят ли зъбките, Делянеее...
12:05 18.09.2026
18 Шиши
До коментар #16 от "Да се обърне към Слави":Лично ще го закара!
12:05 18.09.2026
19 Морски
12:07 18.09.2026
20 Ето гоооооо
Къде е бил тоя мазноч? Защо не ходи на работа?
Нещо се активираха.
Гледам и Рашков кенефеджията и той е в залата, сега ме оерзае къд е Борисов!
Коментиран от #24
12:09 18.09.2026
21 гошо
12:12 18.09.2026
22 Хмм
12:13 18.09.2026
23 дядо Петър
12:16 18.09.2026
24 по отношение на двамата
До коментар #20 от "Ето гоооооо":шишляка нямам чувство за хумор. Пък и било опростително само да се задяваме с тях. Трябва да си намерят своето място и отговорност. КЪДЕ са сега? Плащаме им луди пари за участие в НС, а ги НЕМА, както би казал боко от зайчарника. Гнус и отврат - имат сурат да отговарят на изведените данни и да бъдат нахални!!! А боко милият го достраша да се яви на избори за президент, макар да похалчи много народни пари по БНТ и БНР да ни обещава, че той ще бъде след Радев. КЪДЕ СТЕ, ало, двамата??? Дано обществото все повече да се освестява на кого да вярва.
12:17 18.09.2026
25 Хаха
Коледа е далече, но явно нещо е "настъпен" по мазола!
Никой не се съмнява в неговите "честно" изкарани милиони за пътешествия с лични аероплани!
Да сезира, който си ще, ама да внимава да не се самосезират да закопчаят него, щото неговите Ора няма да имат думата и властта в прокуратурата и в другите силови структури....
12:20 18.09.2026
26 Я, Шиши
Тия закачки между Шиши и Демерджиев по медиите са театър за пред публиката.
Насаме сигурно се шегуват!
Коментиран от #27
12:24 18.09.2026
27 Хмм
До коментар #26 от "Я, Шиши":не е шега, взеха му и сградата, вече го заплашва съд
12:26 18.09.2026
28 Да, ама не
12:27 18.09.2026
29 Буда
12:28 18.09.2026
30 Удри русораста с лопатЕто
12:36 18.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Троян
12:41 18.09.2026
33 абе,
12:48 18.09.2026
34 Гост
12:51 18.09.2026
35 Още малко ти остава Шопаре,
12:51 18.09.2026