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Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс

18 Септември, 2026 11:52 2 048 35

  • делян пеевски-
  • полети-
  • иван демерджиев

"Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев", обяви той. По думите му той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки

Пеевски: Демерджиев да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отговори на вътрешния министър Иван Демерджиев за полетите и обяви, че ще сезира прокуратурата.

"Демерджиев, освен да го кача на един космически кораб и да го закарам на Марс с един тикет за 50 милиона", каза той и определи твърденията на вътрешния министър като "измислици".

"Ще сезирам прокуратурата за всичко, което ме набеди Демерджиев", обяви той. По думите му той и семейството му са платили полетите си и не са участвали в обществени поръчки.

Той коментира и мерките на правителството за високите цени на горивата. "Ще го видим, когато се случат, според мен не са достатъчни, но нека да видим ефекта и хората ще кажат тяхното мнение", каза Пеевски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко и ШишИ ООД

    54 2 Отговор
    Това е българския Илон Мъск хаха

    11:53 18.09.2026

  • 2 Шишилизация

    77 4 Отговор
    НАП, защо спи, а не провери Феномена откъде има пари за космически кораб за нуждите на спейсшишилизация?

    Коментиран от #6

    11:55 18.09.2026

  • 3 Розова опашка

    47 0 Отговор
    Не случайно хората се трепят по пътищата ни!

    11:55 18.09.2026

  • 4 И сега

    30 9 Отговор
    Ако тоя е платил и всичко е законно,парите похарчени по неговото разследване кой трябва да плати?

    11:57 18.09.2026

  • 5 Я, този излезе от нелегалност

    57 2 Отговор
    Само кряка, защото го натиснаха лошо. Той е в правото си да сезира за каквото реши, но го чакат още трудни дни. Опонентите му знаят слабите места.

    11:57 18.09.2026

  • 6 къде е НАП

    17 40 Отговор

    До коментар #2 от "Шишилизация":

    НАП защо не е проверил Демерджиев откъде пари за 400+ имота?

    11:58 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Малоимотний

    22 5 Отговор
    Никъде не отивам, тия 500 имота на кой да оставя?

    11:59 18.09.2026

  • 9 Жив е той жив е

    36 2 Отговор
    Шиши президент на Галактиката

    12:00 18.09.2026

  • 10 Да, да

    36 0 Отговор
    Иде Коледа!

    12:01 18.09.2026

  • 11 Шиши

    31 1 Отговор
    Още мечтае да стане космонавт!

    Коментиран от #16

    12:01 18.09.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    35 1 Отговор
    Ооо... Малък Свинчо се показа...

    12:01 18.09.2026

  • 13 А бе

    34 1 Отговор
    Много ни е крал тоя магнитски с-и-чуг щом ще праща на Марс

    12:01 18.09.2026

  • 14 да попитам

    39 2 Отговор
    И кой космически кораб ще може да те вдигне теб бе, Прасчо?

    12:03 18.09.2026

  • 15 Гост

    35 1 Отговор
    Свинята изпълзя от дупката!

    12:03 18.09.2026

  • 16 Да се обърне към Слави

    30 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шиши":

    Той обеща да прави космическа ракета. Малкото ДПС.

    Коментиран от #18

    12:04 18.09.2026

  • 17 5+5

    26 0 Отговор
    болят ли зъбките...
    болят ли зъбките, Делянеее...

    12:05 18.09.2026

  • 18 Шиши

    15 0 Отговор

    До коментар #16 от "Да се обърне към Слави":

    Лично ще го закара!

    12:05 18.09.2026

  • 19 Морски

    28 0 Отговор
    Този изпълзя от кочината!

    12:07 18.09.2026

  • 20 Ето гоооооо

    23 1 Отговор
    Свинчока се появи!
    Къде е бил тоя мазноч? Защо не ходи на работа?
    Нещо се активираха.
    Гледам и Рашков кенефеджията и той е в залата, сега ме оерзае къд е Борисов!

    Коментиран от #24

    12:09 18.09.2026

  • 21 гошо

    17 0 Отговор
    Двете крадливи свини в урановите мини.

    12:12 18.09.2026

  • 22 Хмм

    21 0 Отговор
    колко е лош Демерджиев, вече пеевски лети с граждански полети, никой не смее да му предостави личния си самолет, няма охрана, специален паркинг, не се шири в офиса на Живков, в парламента влиза с депутатска карта през общия вход

    12:13 18.09.2026

  • 23 дядо Петър

    20 2 Отговор
    Делянчо, много си нагло, дедовото! Срещу фактите и Боговете мълчат!

    12:16 18.09.2026

  • 24 по отношение на двамата

    10 0 Отговор

    До коментар #20 от "Ето гоооооо":

    шишляка нямам чувство за хумор. Пък и било опростително само да се задяваме с тях. Трябва да си намерят своето място и отговорност. КЪДЕ са сега? Плащаме им луди пари за участие в НС, а ги НЕМА, както би казал боко от зайчарника. Гнус и отврат - имат сурат да отговарят на изведените данни и да бъдат нахални!!! А боко милият го достраша да се яви на избори за президент, макар да похалчи много народни пари по БНТ и БНР да ни обещава, че той ще бъде след Радев. КЪДЕ СТЕ, ало, двамата??? Дано обществото все повече да се освестява на кого да вярва.

    12:17 18.09.2026

  • 25 Хаха

    13 0 Отговор
    "Феноменалният" ш.пар се разквича!
    Коледа е далече, но явно нещо е "настъпен" по мазола!
    Никой не се съмнява в неговите "честно" изкарани милиони за пътешествия с лични аероплани!
    Да сезира, който си ще, ама да внимава да не се самосезират да закопчаят него, щото неговите Ора няма да имат думата и властта в прокуратурата и в другите силови структури....

    12:20 18.09.2026

  • 26 Я, Шиши

    7 3 Отговор
    бил жив!

    Тия закачки между Шиши и Демерджиев по медиите са театър за пред публиката.

    Насаме сигурно се шегуват!

    Коментиран от #27

    12:24 18.09.2026

  • 27 Хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #26 от "Я, Шиши":

    не е шега, взеха му и сградата, вече го заплашва съд

    12:26 18.09.2026

  • 28 Да, ама не

    12 0 Отговор
    Кой може да си позволи да пътува през ден-два до къде ли не, откъде точно са, неговите и на майка му, милионите?!

    12:27 18.09.2026

  • 29 Буда

    12 1 Отговор
    Мафиотите що не ги смаже Радев с властта която притежава ? УДРИ по престъпниците !

    12:28 18.09.2026

  • 30 Удри русораста с лопатЕто

    3 0 Отговор
    Нуша кюфтето намери ли пътната карта?

    12:36 18.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Троян

    3 0 Отговор
    Ето предизвикателтво за Елон Мъск. Как да се закара свръхтежък товар извън пояса на Кайпер. Дебелака може да го ползва във експеримента.

    12:41 18.09.2026

  • 33 абе,

    1 0 Отговор
    Качи се и ти Шиши и вземете със себе си всички политикани изедници на криминалния преход.Там ви е мястото на Марс.Зелените човечЕта ви чакат с нетърпение.

    12:48 18.09.2026

  • 34 Гост

    0 0 Отговор
    Я, Шиши скоро не се беше показвал,ти, не мисли за министъра, че като гледам, май теб ще качат, ама на мъжко магаре

    12:51 18.09.2026

  • 35 Още малко ти остава Шопаре,

    0 0 Отговор
    като се смени прокуратурата ще видим кой ще сезираш.

    12:51 18.09.2026

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