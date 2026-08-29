Барселона с рекорд: най-младият състав в историята на „Камп Ноу“

Барселона постави клубен рекорд в първия си домакински мач за сезона. При победата с 2:0 над Атлетик Билбао Ханзи Флик заложи на най-младия титулярен състав в историята на „Камп Ноу“, със средна възраст от едва 23,18 години.

В стартовите 11 имаше цели седем възпитаници на академията „Ла Масия“, сред които Ламин Ямал, Марк Бернал, Пау Кубарси и 19-годишният Шави Еспарт. Единствено Рафаиня, който е на 29 години, е роден през XX век. Съставът на Флик подобри досегашния рекорд от 23,26 години, поставен в мач срещу БАТЕ Борисов през 2011 г.

Младостта на Барселона напомня за легендарния отбор на Пеп Гуардиола, който спечели Шампионската лига през сезон 2010/11 с цели седем футболисти, преминали през „Ла Масия“. Каталунците имат и една от най-младите селекции в Европа – със средна възраст 24,2 години, колкото е и тази на Леванте.

Младият състав обаче не изпитва затруднения в началото на сезона. Барселона спечели първите си два мача, като вкара седем гола и не допусна нито един. Особено впечатление прави 19-годишният Еспарт, който получи похвали от Флик за своето спокойствие и тактическа грамотност.